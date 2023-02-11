https://sputniknews.com.tr/20230211/deprem-sonrasi-balikligolde-suyun-rengi-degisti-1066881361.html

Deprem sonrası Balıklıgöl'de suyun rengi değişti

Deprem sonrası Balıklıgöl'de suyun rengi değişti

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl de depremden etkilendi. Depremin ardından çamur rengini alan gölde, vatandaşlar kaybolan balıklar için yem attı. 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T14:39+0300

2023-02-11T14:39+0300

2023-02-11T14:39+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

şanlıurfa

balıklıgöl

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Şanlıurfa'da, kentin simgesi olan tarihi Balıklıgöl suyu çamur rengine büründü. Balıklıgöl’ü ziyaret eden vatandaşlar, çamur rengini alan göl karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Ziyaretçiler, kaybolan balıkların beslenmeleri için göle yem attı. Deprem sonrası çamur rengini alan Balıklıgöl’de ilk kez böyle bir görüntüyle karşı karşıya kaldıklarını belirten vatandaşlar, durum karşısında şaşırdıklarını söyledi. Tarihi Balıklıgöl platosu içerisinde yer alan Rızvaniye ve Dergah Cami minaresi ve revaklarında yıkılmalar olduğu görüldü. Depremin ardından Şanlıurfa'da 170 kişi hayatını kaybederken, 2 bin civarında vatandaş ise yaralandı.

şanlıurfa

balıklıgöl

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