https://sputniknews.com.tr/20230211/deprem-bolgelerinde-maas-odemelerine-kolaylik-1066870105.html

Deprem bölgelerinde maaş ödemelerine kolaylık

Deprem bölgelerinde maaş ödemelerine kolaylık

Mali Suçları Araştırma Kurulu, depremden etkilenen 10 ilde bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması için yönetmelik değişikliği yaptı. Buna göre, OHAL ilan... 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T01:48+0300

2023-02-11T01:48+0300

2023-02-11T01:48+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

ohal

olağanüstü hal (ohal)

masak

erken

ödeme

değişiklik

maaş

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Mali Suçları Araştırma Kurulu (Masak), olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması için yönetmelik değişikliği yaptı.Yeni düzenleme ile depremzedelere maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması için kimliklerini gösterir herhangi bir belgeyle işlem yapma imkanı sağlandi.Vatandaşların kimlik göstermelerinin mümkün olmaması halinde beyan ettiği bilgiler kontrol edilerek de maaş ödemesi ve diğer bankacılık işlemleri yapılabilecek.NTV'nin aktardığına göre değişiklik, bugün yapılacak erken maaş ödemesi ile eş zamanlı yürürlüğe girdi.Bu kararla deprem bölgesindekilerin maaşlarını sadece kimlik beyanı ile alabilmelerinin ve diğer bankacılık işlemlerini de kimlik beyanıyla yapabilmelerinin önü açıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230210/emekli-maaslari-erken-odenecek-1066854953.html

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ohal, olağanüstü hal (ohal), masak, erken, ödeme, değişiklik, maaş