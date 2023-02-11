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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/deprem-bolgelerinde-maas-odemelerine-kolaylik-1066870105.html
Deprem bölgelerinde maaş ödemelerine kolaylık
Deprem bölgelerinde maaş ödemelerine kolaylık
Mali Suçları Araştırma Kurulu, depremden etkilenen 10 ilde bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması için yönetmelik değişikliği yaptı. Buna göre, OHAL ilan... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T01:48+0300
2023-02-11T01:48+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ohal
olağanüstü hal (ohal)
masak
erken
ödeme
değişiklik
maaş
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Mali Suçları Araştırma Kurulu (Masak), olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması için yönetmelik değişikliği yaptı.Yeni düzenleme ile depremzedelere maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması için kimliklerini gösterir herhangi bir belgeyle işlem yapma imkanı sağlandi.Vatandaşların kimlik göstermelerinin mümkün olmaması halinde beyan ettiği bilgiler kontrol edilerek de maaş ödemesi ve diğer bankacılık işlemleri yapılabilecek.NTV'nin aktardığına göre değişiklik, bugün yapılacak erken maaş ödemesi ile eş zamanlı yürürlüğe girdi.Bu kararla deprem bölgesindekilerin maaşlarını sadece kimlik beyanı ile alabilmelerinin ve diğer bankacılık işlemlerini de kimlik beyanıyla yapabilmelerinin önü açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230210/emekli-maaslari-erken-odenecek-1066854953.html
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ohal, olağanüstü hal (ohal), masak, erken, ödeme, değişiklik, maaş
ohal, olağanüstü hal (ohal), masak, erken, ödeme, değişiklik, maaş

Deprem bölgelerinde maaş ödemelerine kolaylık

01:48 11.02.2023
© AABankamatik - banka - para çekme
Bankamatik - banka - para çekme - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
© AA
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Mali Suçları Araştırma Kurulu, depremden etkilenen 10 ilde bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması için yönetmelik değişikliği yaptı. Buna göre, OHAL ilan edilen 10 ilde depremzedeler maaş ödemelerinde kimliklerini gösterir herhangi bir belgeyle, bunun mümkün olmaması halinde ise beyan ettiği bilgiler kontrol edilerek işlem yapabilecek.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (Masak), olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması için yönetmelik değişikliği yaptı.

Yeni düzenleme ile depremzedelere maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması için kimliklerini gösterir herhangi bir belgeyle işlem yapma imkanı sağlandi.

Vatandaşların kimlik göstermelerinin mümkün olmaması halinde beyan ettiği bilgiler kontrol edilerek de maaş ödemesi ve diğer bankacılık işlemleri yapılabilecek.

NTV'nin aktardığına göre değişiklik, bugün yapılacak erken maaş ödemesi ile eş zamanlı yürürlüğe girdi.

Bu kararla deprem bölgesindekilerin maaşlarını sadece kimlik beyanı ile alabilmelerinin ve diğer bankacılık işlemlerini de kimlik beyanıyla yapabilmelerinin önü açıldı.
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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Emekli maaşları erken ödenecek
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