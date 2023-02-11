Deprem bölgelerinde maaş ödemelerine kolaylık
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Mali Suçları Araştırma Kurulu, depremden etkilenen 10 ilde bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması için yönetmelik değişikliği yaptı. Buna göre, OHAL ilan edilen 10 ilde depremzedeler maaş ödemelerinde kimliklerini gösterir herhangi bir belgeyle, bunun mümkün olmaması halinde ise beyan ettiği bilgiler kontrol edilerek işlem yapabilecek.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (Masak), olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması için yönetmelik değişikliği yaptı.
Yeni düzenleme ile depremzedelere maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması için kimliklerini gösterir herhangi bir belgeyle işlem yapma imkanı sağlandi.
Vatandaşların kimlik göstermelerinin mümkün olmaması halinde beyan ettiği bilgiler kontrol edilerek de maaş ödemesi ve diğer bankacılık işlemleri yapılabilecek.
NTV'nin aktardığına göre değişiklik, bugün yapılacak erken maaş ödemesi ile eş zamanlı yürürlüğe girdi.
Bu kararla deprem bölgesindekilerin maaşlarını sadece kimlik beyanı ile alabilmelerinin ve diğer bankacılık işlemlerini de kimlik beyanıyla yapabilmelerinin önü açıldı.
Yeni düzenleme ile depremzedelere maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması için kimliklerini gösterir herhangi bir belgeyle işlem yapma imkanı sağlandi.
Vatandaşların kimlik göstermelerinin mümkün olmaması halinde beyan ettiği bilgiler kontrol edilerek de maaş ödemesi ve diğer bankacılık işlemleri yapılabilecek.
NTV'nin aktardığına göre değişiklik, bugün yapılacak erken maaş ödemesi ile eş zamanlı yürürlüğe girdi.
Bu kararla deprem bölgesindekilerin maaşlarını sadece kimlik beyanı ile alabilmelerinin ve diğer bankacılık işlemlerini de kimlik beyanıyla yapabilmelerinin önü açıldı.