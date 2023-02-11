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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk siyasetinin değerli isimlerinden CHP Eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor ailesine ve sevenlerine... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan, deniz baykal
recep tayyip erdoğan, deniz baykal

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum

13:54 11.02.2023 (güncellendi: 13:55 11.02.2023)
© AA / Kayhan Özer Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal
Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
© AA / Kayhan Özer
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk siyasetinin değerli isimlerinden CHP Eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.
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