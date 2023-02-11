https://sputniknews.com.tr/20230211/cumhurbaskani-erdogan-sayin-deniz-baykala-allahtan-rahmet-ailesine-bassagligi-diliyorum-1066880420.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk siyasetinin değerli isimlerinden CHP Eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor ailesine ve sevenlerine... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T13:54+0300
2023-02-11T13:54+0300
2023-02-11T13:55+0300
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recep tayyip erdoğan, deniz baykal
recep tayyip erdoğan, deniz baykal
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum
13:54 11.02.2023 (güncellendi: 13:55 11.02.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk siyasetinin değerli isimlerinden CHP Eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.