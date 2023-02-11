https://sputniknews.com.tr/20230211/cadirda-kalan-antakyali-afetzede-korkuyla-yatip-korkuyla-kalkiyoruz-1066880884.html
Çadırda kalan Antakyalı afetzede: Korkuyla yatıp, korkuyla kalkıyoruz
Çadırda kalan Antakyalı afetzede: Korkuyla yatıp, korkuyla kalkıyoruz
Antakya’da deprem sonrası çok sayıda afetzede çadırda barınma sorunuyla mücadele ederken, yalan ihbarlar nedeniyle da korku mücadelesi veriyor. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T15:31+0300
2023-02-11T15:31+0300
2023-02-11T15:31+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
çadır
panik
korku
depremzede
antakya
hatay
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Dün akşam asılsız ihbarlardan etkilenen Antakyalı bir afetzede, yaşadıklarını Sputnik’e anlattı:‘’Günlerimiz çadırda korku içerisinde geçiyor, çocuklara bir şey olacak diye korkuyoruz. Korkuyla yatıp korkuyla kalkıyoruz. Allah kimseye yaşatmasın depremi. Dün akşam depremden daha kötüsü oldu. Baraj kapağı patladı, doğalgaz patladı dediler, herkes birbirini ezip geçti.’’
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Çadırda kalan Antakyalı afetzede: Korkuyla yatıp, korkuyla kalkıyoruz
Çadırda kalan Antakyalı afetzede: Korkuyla yatıp, korkuyla kalkıyoruz
2023-02-11T15:31+0300
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video, deprem, çadır, panik, korku, depremzede, antakya, hatay, видео
video, deprem, çadır, panik, korku, depremzede, antakya, hatay, видео
Çadırda kalan Antakyalı afetzede: Korkuyla yatıp, korkuyla kalkıyoruz
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Antakya’da deprem sonrası çok sayıda afetzede çadırda barınma sorunuyla mücadele ederken, yalan ihbarlar nedeniyle da korku mücadelesi veriyor.
Dün akşam asılsız ihbarlardan etkilenen Antakyalı bir afetzede, yaşadıklarını Sputnik’e anlattı:
‘’Günlerimiz çadırda korku içerisinde geçiyor, çocuklara bir şey olacak diye korkuyoruz. Korkuyla yatıp korkuyla kalkıyoruz. Allah kimseye yaşatmasın depremi. Dün akşam depremden daha kötüsü oldu. Baraj kapağı patladı, doğalgaz patladı dediler, herkes birbirini ezip geçti.’’