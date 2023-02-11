https://sputniknews.com.tr/20230211/cadirda-kalan-antakyali-afetzede-korkuyla-yatip-korkuyla-kalkiyoruz-1066880884.html

Çadırda kalan Antakyalı afetzede: Korkuyla yatıp, korkuyla kalkıyoruz

Çadırda kalan Antakyalı afetzede: Korkuyla yatıp, korkuyla kalkıyoruz

Antakya’da deprem sonrası çok sayıda afetzede çadırda barınma sorunuyla mücadele ederken, yalan ihbarlar nedeniyle da korku mücadelesi veriyor. 11.02.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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hatay

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Dün akşam asılsız ihbarlardan etkilenen Antakyalı bir afetzede, yaşadıklarını Sputnik’e anlattı:‘’Günlerimiz çadırda korku içerisinde geçiyor, çocuklara bir şey olacak diye korkuyoruz. Korkuyla yatıp korkuyla kalkıyoruz. Allah kimseye yaşatmasın depremi. Dün akşam depremden daha kötüsü oldu. Baraj kapağı patladı, doğalgaz patladı dediler, herkes birbirini ezip geçti.’’

antakya

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Çadırda kalan Antakyalı afetzede: Korkuyla yatıp, korkuyla kalkıyoruz Çadırda kalan Antakyalı afetzede: Korkuyla yatıp, korkuyla kalkıyoruz 2023-02-11T15:31+0300 true PT0M37S

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