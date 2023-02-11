https://sputniknews.com.tr/20230211/balinalarin-cesetleri-sahillere-vurdu-depremlerden-etkileniyorlar-1066873056.html

Depremden etkilenen balinaların cesetleri sahillere vurdu

Depremden etkilenen balinaların cesetleri sahillere vurdu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde etkilendiği belirtilen çok sayıda balina ölüsü, Kuzey ve Güney Kıbrıs sahillerine vurdu. 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T06:45+0300

2023-02-11T06:45+0300

2023-02-11T06:45+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

balina

sismik arama

ölüm

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Kıbrıs balıkçılık ve deniz araştırmaları dairesi, Cuma günü altı gagalı balinanın ölü bulunduğunu, Perşembe günü ise dört balinanın karaya vurmuş halde bulunduğunu söyledi. Perşembe günü karaya vuran dört balinanın üçünün denize geri gönderildiği, dördüncüsünün ise öldüğü bildirildi.Balinaların, deprem veya deniz tatbikatı gibi sismik hareketliliklere yol açan olaylardan etkilendikleri biliniyor.Deprem Türkiye ve Suriye ile birlikte Ürdün, Irak, İsrail, İran gibi ülkelerde de hissedildi.

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2023

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deprem, balina, sismik arama, ölüm