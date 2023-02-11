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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/balinalarin-cesetleri-sahillere-vurdu-depremlerden-etkileniyorlar-1066873056.html
Depremden etkilenen balinaların cesetleri sahillere vurdu
Depremden etkilenen balinaların cesetleri sahillere vurdu
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde etkilendiği belirtilen çok sayıda balina ölüsü, Kuzey ve Güney Kıbrıs sahillerine vurdu. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T06:45+0300
2023-02-11T06:45+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
balina
sismik arama
ölüm
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Kıbrıs balıkçılık ve deniz araştırmaları dairesi, Cuma günü altı gagalı balinanın ölü bulunduğunu, Perşembe günü ise dört balinanın karaya vurmuş halde bulunduğunu söyledi. Perşembe günü karaya vuran dört balinanın üçünün denize geri gönderildiği, dördüncüsünün ise öldüğü bildirildi.Balinaların, deprem veya deniz tatbikatı gibi sismik hareketliliklere yol açan olaylardan etkilendikleri biliniyor.Deprem Türkiye ve Suriye ile birlikte Ürdün, Irak, İsrail, İran gibi ülkelerde de hissedildi.
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deprem, balina, sismik arama, ölüm
deprem, balina, sismik arama, ölüm

Depremden etkilenen balinaların cesetleri sahillere vurdu

06:45 11.02.2023
© REUTERSBalinaların cesetleri sahillere vurdu: 'Depremlerden etkileniyorlar'
Balinaların cesetleri sahillere vurdu: 'Depremlerden etkileniyorlar' - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
© REUTERS
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde etkilendiği belirtilen çok sayıda balina ölüsü, Kuzey ve Güney Kıbrıs sahillerine vurdu.
Kıbrıs balıkçılık ve deniz araştırmaları dairesi, Cuma günü altı gagalı balinanın ölü bulunduğunu, Perşembe günü ise dört balinanın karaya vurmuş halde bulunduğunu söyledi.
Perşembe günü karaya vuran dört balinanın üçünün denize geri gönderildiği, dördüncüsünün ise öldüğü bildirildi.
Balinaların, deprem veya deniz tatbikatı gibi sismik hareketliliklere yol açan olaylardan etkilendikleri biliniyor.
Deprem Türkiye ve Suriye ile birlikte Ürdün, Irak, İsrail, İran gibi ülkelerde de hissedildi.
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