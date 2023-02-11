https://sputniknews.com.tr/20230211/bakan-soylu-milletin-duygulariyla-oynayan-herkese-hesabini-en-net-sekilde-sorariz-1066897892.html

Bakan Soylu: Milletin duygularıyla oynayan herkese hesabını en net şekilde sorarız

Bakan Soylu: Milletin duygularıyla oynayan herkese hesabını en net şekilde sorarız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘bir Afganlının altın hırsızlığı için enkazdan çıkan cesetlerin elini kestiği’ iddiasını yalanladı, bu iddiayı ortaya atan... 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T18:39+0300

2023-02-11T18:39+0300

2023-02-11T19:00+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

içişleri bakanlığı

süleyman soylu

dezenformasyon

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet ve Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Deprem sonrası da deprem öncesi gibi olduğu gibi Türkiye'deki yabancı uyruklu insanlarla ilgili dezenformasyon ve yalanların sürdüğünü ifade eden Soylu, "Biraz önce bir video seyrettim ve seyrettiğim videoda okumuş yazmış, büyükşehirlerde yaşadığı çok açık belli olan biri, ‘Bir Afganlı, çıkan cesetlerin elini kesti altınlarından dolayı’ diyor. Biraz önce Adıyaman’da gözaltına aldık. Veya 'Hatay’ın Samandağ ilçesine teröristler geldi, orada eylem yapacaklar' diye yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı."Bütün Türkiye’de hırsızlığın, yağmanın, güvensizliğin olduğuna dair bir anlayışı yaygınlaştırmaya çalışan, zehirli ve bu ülkenin insanına yakışmayan bir dille sosyal medyada karşı karşıyayız" diye devam eden Soylu, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kimse devleti hafife almasın. Bunu çok net söylüyorum. Milletin duygularıyla oynayan herkese hesabını en net şekilde sorarız" ifadelerini kullandı.

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türkiye, içişleri bakanlığı, süleyman soylu, dezenformasyon