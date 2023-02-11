Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/bakan-soylu-milletin-duygulariyla-oynayan-herkese-hesabini-en-net-sekilde-sorariz-1066897892.html
Bakan Soylu: Milletin duygularıyla oynayan herkese hesabını en net şekilde sorarız
Bakan Soylu: Milletin duygularıyla oynayan herkese hesabını en net şekilde sorarız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘bir Afganlının altın hırsızlığı için enkazdan çıkan cesetlerin elini kestiği’ iddiasını yalanladı, bu iddiayı ortaya atan... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T18:39+0300
2023-02-11T19:00+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
dezenformasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0b/1066897747_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_59191312dcb58e764cd22416d29e54ca.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet ve Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Deprem sonrası da deprem öncesi gibi olduğu gibi Türkiye'deki yabancı uyruklu insanlarla ilgili dezenformasyon ve yalanların sürdüğünü ifade eden Soylu, "Biraz önce bir video seyrettim ve seyrettiğim videoda okumuş yazmış, büyükşehirlerde yaşadığı çok açık belli olan biri, ‘Bir Afganlı, çıkan cesetlerin elini kesti altınlarından dolayı’ diyor. Biraz önce Adıyaman’da gözaltına aldık. Veya 'Hatay’ın Samandağ ilçesine teröristler geldi, orada eylem yapacaklar' diye yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı."Bütün Türkiye’de hırsızlığın, yağmanın, güvensizliğin olduğuna dair bir anlayışı yaygınlaştırmaya çalışan, zehirli ve bu ülkenin insanına yakışmayan bir dille sosyal medyada karşı karşıyayız" diye devam eden Soylu, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kimse devleti hafife almasın. Bunu çok net söylüyorum. Milletin duygularıyla oynayan herkese hesabını en net şekilde sorarız" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0b/1066897747_237:0:1677:1080_1920x0_80_0_0_5fac244d2bac94bafe2b8bf970066c57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, içişleri bakanlığı, süleyman soylu, dezenformasyon
türkiye, içişleri bakanlığı, süleyman soylu, dezenformasyon

Bakan Soylu: Milletin duygularıyla oynayan herkese hesabını en net şekilde sorarız

18:39 11.02.2023 (güncellendi: 19:00 11.02.2023)
© İHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘bir Afganlının altın hırsızlığı için enkazdan çıkan cesetlerin elini kestiği’ iddiasını yalanladı, bu iddiayı ortaya atan kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘bir Afganlının altın hırsızlığı için enkazdan çıkan cesetlerin elini kestiği’ iddiasını yalanladı, bu iddiayı ortaya atan kişinin gözaltına alındığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
© İHA
Abone olTelegram
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘bir Afganlının altın hırsızlığı için enkazdan çıkan cesetlerin elini kestiği’ iddiasını yalanladı, bu iddiayı ortaya atan kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet ve Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.
Deprem sonrası da deprem öncesi gibi olduğu gibi Türkiye'deki yabancı uyruklu insanlarla ilgili dezenformasyon ve yalanların sürdüğünü ifade eden Soylu, "Biraz önce bir video seyrettim ve seyrettiğim videoda okumuş yazmış, büyükşehirlerde yaşadığı çok açık belli olan biri, ‘Bir Afganlı, çıkan cesetlerin elini kesti altınlarından dolayı’ diyor. Biraz önce Adıyaman’da gözaltına aldık. Veya 'Hatay’ın Samandağ ilçesine teröristler geldi, orada eylem yapacaklar' diye yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.
"Bütün Türkiye’de hırsızlığın, yağmanın, güvensizliğin olduğuna dair bir anlayışı yaygınlaştırmaya çalışan, zehirli ve bu ülkenin insanına yakışmayan bir dille sosyal medyada karşı karşıyayız" diye devam eden Soylu, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kimse devleti hafife almasın. Bunu çok net söylüyorum. Milletin duygularıyla oynayan herkese hesabını en net şekilde sorarız" ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала