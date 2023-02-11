https://sputniknews.com.tr/20230211/bakan-donmez-hasarsiz-konutlara-elektrik-verilmeye-baslanacak-1066885523.html
Bakan Dönmez: Gaziantep merkezde doğal gaz dağıtımı gerekli kontroller yapılarak başlıyor
Bakan Dönmez: Gaziantep merkezde doğal gaz dağıtımı gerekli kontroller yapılarak başlıyor
Bakan Dönmez, deprem bölgesinde vatandaşların dağıtım şirketlerine başvurmaları halinde, uzmanlarca onay verilen hasarsız konutlara elektrik verilebileceğini... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T15:54+0300
2023-02-11T15:54+0300
2023-02-11T16:43+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
fatih dönmez
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
doğalgaz
deprem
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep il merkezine doğal gaz dağıtımının gerekli test ve kontroller yapılarak başladığını bildirdi.Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'te AFAD Koordinasyon Merkezi'nde enerji altyapısına ilişkin son durumu değerlendirdiklerini belirterek, "İslahiye ve Nurdağı'ndaki hasarlı bölgelerin dışında şehir merkezlerini enerjilendirdik. İl merkezinde doğal gaz dağıtımı ise gerekli test ve kontroller yapılarak başlıyor." ifadelerini kullandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
fatih dönmez, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, doğalgaz, deprem
fatih dönmez, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, doğalgaz, deprem
Bakan Dönmez: Gaziantep merkezde doğal gaz dağıtımı gerekli kontroller yapılarak başlıyor
15:54 11.02.2023 (güncellendi: 16:43 11.02.2023) Abone ol
Bakan Dönmez, deprem bölgesinde vatandaşların dağıtım şirketlerine başvurmaları halinde, uzmanlarca onay verilen hasarsız konutlara elektrik verilebileceğini bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep il merkezine doğal gaz dağıtımının gerekli test ve kontroller yapılarak başladığını bildirdi.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'te AFAD Koordinasyon Merkezi'nde enerji altyapısına ilişkin son durumu değerlendirdiklerini belirterek, "İslahiye ve Nurdağı'ndaki hasarlı bölgelerin dışında şehir merkezlerini enerjilendirdik. İl merkezinde doğal gaz dağıtımı ise gerekli test ve kontroller yapılarak başlıyor." ifadelerini kullandı.