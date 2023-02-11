https://sputniknews.com.tr/20230211/bakan-donmez-hasarsiz-konutlara-elektrik-verilmeye-baslanacak-1066885523.html

Bakan Dönmez: Gaziantep merkezde doğal gaz dağıtımı gerekli kontroller yapılarak başlıyor

Bakan Dönmez: Gaziantep merkezde doğal gaz dağıtımı gerekli kontroller yapılarak başlıyor

Bakan Dönmez, deprem bölgesinde vatandaşların dağıtım şirketlerine başvurmaları halinde, uzmanlarca onay verilen hasarsız konutlara elektrik verilebileceğini... 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T15:54+0300

2023-02-11T15:54+0300

2023-02-11T16:43+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

fatih dönmez

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

doğalgaz

deprem

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep il merkezine doğal gaz dağıtımının gerekli test ve kontroller yapılarak başladığını bildirdi.Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'te AFAD Koordinasyon Merkezi'nde enerji altyapısına ilişkin son durumu değerlendirdiklerini belirterek, "İslahiye ve Nurdağı'ndaki hasarlı bölgelerin dışında şehir merkezlerini enerjilendirdik. İl merkezinde doğal gaz dağıtımı ise gerekli test ve kontroller yapılarak başlıyor." ifadelerini kullandı.

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fatih dönmez, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, doğalgaz, deprem