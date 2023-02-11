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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/bakan-akar-tsk-25-bin-67-personeliyle-fiilen-deprem-bolgesinde-gorev-yapmaktadir-1066876384.html
Bakan Akar: TSK, 25 bin 67 personeliyle fiilen deprem bölgesinde görev yapmaktadır
Bakan Akar: TSK, 25 bin 67 personeliyle fiilen deprem bölgesinde görev yapmaktadır
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25 bin 67 personelinin fiilen deprem bölgesinde görev yaptığını açıkladı. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T11:31+0300
2023-02-11T11:53+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hulusi akar
deprem
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Milli Savunma Bakanlığınca deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ve malzeme götürmek için kurulan "hava yardım köprüsü"nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kuvvet Komutanları, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile kuvvetlerin hareket merkezleri ve deprem bölgesindeki birliklerin komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.Sahadaki çalışmalarla, faaliyetlerdeki son durum hakkında bilgi alan Akar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından deprem sonrasında yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde, Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ile 6.5 olan iki deprem meydana geldiğini hatırlatan Akar, "MSB, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları karargahlarındaki görevliler saat 04.30'da birliklerden durumlarına ilişkin bilgi ve fotoğraf istedi. Saat 05.00'e geldiğinde ilgili personelin karargaha gelmesiyle söz konusu karargahlarda Afet Acil Durum Merkezleri faaliyete geçirildi. O saatten itibaren çalışmalar büyük bir yoğunlukla başladı" diye konuştu.Kendisinin de aynı saatlerde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile görüştüğünü aktaran Akar, "Bilgileri aldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı arayarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili raporları sunduk. En büyük hasarın Hatay'da olduğuna ilişkin bilgiyi, bir binamızın yıkılıp 3 erimizin şehit olduğu haberini kendilerine arz edip Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Hatay'a hareket edeceğimizi kendilerine ifade ettik. Uygun buldular ve bu çerçeve çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.
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hulusi akar, deprem
hulusi akar, deprem

Bakan Akar: TSK, 25 bin 67 personeliyle fiilen deprem bölgesinde görev yapmaktadır

11:31 11.02.2023 (güncellendi: 11:53 11.02.2023)
© AABakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'nde
Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25 bin 67 personelinin fiilen deprem bölgesinde görev yaptığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Milli Savunma Bakanlığınca deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ve malzeme götürmek için kurulan "hava yardım köprüsü"nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kuvvet Komutanları, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile kuvvetlerin hareket merkezleri ve deprem bölgesindeki birliklerin komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.
Sahadaki çalışmalarla, faaliyetlerdeki son durum hakkında bilgi alan Akar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından deprem sonrasında yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde, Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ile 6.5 olan iki deprem meydana geldiğini hatırlatan Akar, "MSB, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları karargahlarındaki görevliler saat 04.30'da birliklerden durumlarına ilişkin bilgi ve fotoğraf istedi. Saat 05.00'e geldiğinde ilgili personelin karargaha gelmesiyle söz konusu karargahlarda Afet Acil Durum Merkezleri faaliyete geçirildi. O saatten itibaren çalışmalar büyük bir yoğunlukla başladı" diye konuştu.
Kendisinin de aynı saatlerde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile görüştüğünü aktaran Akar, "Bilgileri aldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı arayarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili raporları sunduk. En büyük hasarın Hatay'da olduğuna ilişkin bilgiyi, bir binamızın yıkılıp 3 erimizin şehit olduğu haberini kendilerine arz edip Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Hatay'a hareket edeceğimizi kendilerine ifade ettik. Uygun buldular ve bu çerçeve çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.
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