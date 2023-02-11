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https://sputniknews.com.tr/20230211/asli-baykal-babam-uykusunda-vefat-etti-1066874941.html
Aslı Baykal: Babam, uykusunda vefat etti
Aslı Baykal: Babam, uykusunda vefat etti
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının bu sabah Ankara'daki evinde vefat ettiğini, cenazesini salı günü Antalya'da defnetmeyi planladıklarını söyledi. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T10:05+0300
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84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, AA muhabirine açıklama yaptı. Aslı Baykal, "Babam bu sabah evinde uykusunda vefat etti. Cenazeyi salı günü Antalya'da defnetmeyi planlıyoruz" bilgisini verdi.Taziyeleri Ankara'daki evlerinde öğleden sonra kabul edeceklerini ifade eden Aslı Baykal, "Hepimizin başı sağ olsun" dedi.
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deniz baykal
deniz baykal

Aslı Baykal: Babam, uykusunda vefat etti

10:05 11.02.2023
© DHADeniz Baykal - Aslı Baykal
Deniz Baykal - Aslı Baykal - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
© DHA
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Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının bu sabah Ankara'daki evinde vefat ettiğini, cenazesini salı günü Antalya'da defnetmeyi planladıklarını söyledi.
84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, AA muhabirine açıklama yaptı. Aslı Baykal, "Babam bu sabah evinde uykusunda vefat etti. Cenazeyi salı günü Antalya'da defnetmeyi planlıyoruz" bilgisini verdi.
Taziyeleri Ankara'daki evlerinde öğleden sonra kabul edeceklerini ifade eden Aslı Baykal, "Hepimizin başı sağ olsun" dedi.
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