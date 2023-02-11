https://sputniknews.com.tr/20230211/asli-baykal-babam-uykusunda-vefat-etti-1066874941.html

Aslı Baykal: Babam, uykusunda vefat etti

Aslı Baykal: Babam, uykusunda vefat etti

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının bu sabah Ankara'daki evinde vefat ettiğini, cenazesini salı günü Antalya'da defnetmeyi planladıklarını söyledi. 11.02.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

deniz baykal

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84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, AA muhabirine açıklama yaptı. Aslı Baykal, "Babam bu sabah evinde uykusunda vefat etti. Cenazeyi salı günü Antalya'da defnetmeyi planlıyoruz" bilgisini verdi.Taziyeleri Ankara'daki evlerinde öğleden sonra kabul edeceklerini ifade eden Aslı Baykal, "Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

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deniz baykal