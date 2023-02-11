https://sputniknews.com.tr/20230211/antakyali-depremzedeler-kente-gonderilen-yardimlardan-ihtiyac-duyduklari-malzemeleri-aliyor-1066882632.html
Antakyalı depremzedeler, kente gönderilen yardımlardan ihtiyaç duydukları malzemeleri alıyor
Antakyalı depremzedeler, kente gönderilen yardımlardan ihtiyaç duydukları malzemeleri alıyor
Antakya'da depremin ardından çadırlara yerleşen depremzedeler, ihtiyaç duydukları malzemeleri seçiyor. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T15:43+0300
2023-02-11T15:43+0300
2023-02-11T15:43+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
antakya
hatay
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Antakya’da depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken kente ihtiyaç malzemeleri gelmeye devam ediyor. İlçedeki depremzedeler, kente getirilen yardım malzemelerinden ihtiyaç duydukları ürünleri seçiyor.
antakya
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Antakyalı depremzedeler, kente gönderilen yardımlardan ihtiyaç duydukları malzemeleri alıyor
Antakyalı depremzedeler, kente gönderilen yardımlardan ihtiyaç duydukları malzemeleri alıyor
2023-02-11T15:43+0300
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PT0M23S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, deprem, antakya, hatay, видео
video, deprem, antakya, hatay, видео
Antakyalı depremzedeler, kente gönderilen yardımlardan ihtiyaç duydukları malzemeleri alıyor
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Antakya'da depremin ardından çadırlara yerleşen depremzedeler, ihtiyaç duydukları malzemeleri seçiyor.
Antakya’da depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken kente ihtiyaç malzemeleri gelmeye devam ediyor.
İlçedeki depremzedeler, kente getirilen yardım malzemelerinden ihtiyaç duydukları ürünleri seçiyor.