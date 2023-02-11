Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/antakyali-depremzedeler-kente-gonderilen-yardimlardan-ihtiyac-duyduklari-malzemeleri-aliyor-1066882632.html
Antakyalı depremzedeler, kente gönderilen yardımlardan ihtiyaç duydukları malzemeleri alıyor
Antakyalı depremzedeler, kente gönderilen yardımlardan ihtiyaç duydukları malzemeleri alıyor
Antakya'da depremin ardından çadırlara yerleşen depremzedeler, ihtiyaç duydukları malzemeleri seçiyor. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T15:43+0300
2023-02-11T15:43+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
antakya
hatay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0b/1066882487_0:32:1209:712_1920x0_80_0_0_91616afcc5663dc0db361311d2cefdad.png
Antakya’da depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken kente ihtiyaç malzemeleri gelmeye devam ediyor. İlçedeki depremzedeler, kente getirilen yardım malzemelerinden ihtiyaç duydukları ürünleri seçiyor.
antakya
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Antakyalı depremzedeler, kente gönderilen yardımlardan ihtiyaç duydukları malzemeleri alıyor
Antakyalı depremzedeler, kente gönderilen yardımlardan ihtiyaç duydukları malzemeleri alıyor
2023-02-11T15:43+0300
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0b/1066882487_109:0:1101:744_1920x0_80_0_0_e0e0014c755f69c9c5572dd1899640eb.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, deprem, antakya, hatay, видео
video, deprem, antakya, hatay, видео

Antakyalı depremzedeler, kente gönderilen yardımlardan ihtiyaç duydukları malzemeleri alıyor

15:43 11.02.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Antakya'da depremin ardından çadırlara yerleşen depremzedeler, ihtiyaç duydukları malzemeleri seçiyor.
Antakya’da depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken kente ihtiyaç malzemeleri gelmeye devam ediyor.
İlçedeki depremzedeler, kente getirilen yardım malzemelerinden ihtiyaç duydukları ürünleri seçiyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала