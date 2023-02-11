https://sputniknews.com.tr/20230211/antakyali-depremzede-antakya-diye-bir-yer-kalmadi-1066879307.html
Antakyalı depremzede: Antakya diye bir yer kalmadı
Antakyalı depremzede: Antakya diye bir yer kalmadı
Antakya’da depremzedeler, ilçeyi terk etmek için son hazırlıklarını yapıyor. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T14:01+0300
2023-02-11T14:01+0300
2023-02-11T14:01+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
antakya
deprem
enkaz
depremzede
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Deprem sonrası yaşanmaz hale gelen ilçede neredeyse tüm binalar hasarlı durumda.Depremzede Cuma Doğu, ilçeden ayrılmadan önce Sputnik’e konuştu:‘’Anlatılmaz, ancak yaşayan bilir bu durumu. Yardımlar geldi, sağ olsunlar ama artık Antakya bitti. Antakya diye bir yer kalmadı.’’
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Antakyalı depremzede: Antakya diye bir yer kalmadı
Antakyalı depremzede: Antakya diye bir yer kalmadı
2023-02-11T14:01+0300
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video, antakya, deprem, enkaz, depremzede, видео
video, antakya, deprem, enkaz, depremzede, видео
Antakyalı depremzede: Antakya diye bir yer kalmadı
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Antakya’da depremzedeler, ilçeyi terk etmek için son hazırlıklarını yapıyor.
Deprem sonrası yaşanmaz hale gelen ilçede neredeyse tüm binalar hasarlı durumda.
Depremzede Cuma Doğu, ilçeden ayrılmadan önce Sputnik’e konuştu:
‘’Anlatılmaz, ancak yaşayan bilir bu durumu. Yardımlar geldi, sağ olsunlar ama artık Antakya bitti. Antakya diye bir yer kalmadı.’’