https://sputniknews.com.tr/20230211/antakyali-depremzede-antakya-diye-bir-yer-kalmadi-1066879307.html

Antakyalı depremzede: Antakya diye bir yer kalmadı

Antakyalı depremzede: Antakya diye bir yer kalmadı

Antakya’da depremzedeler, ilçeyi terk etmek için son hazırlıklarını yapıyor. 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T14:01+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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Deprem sonrası yaşanmaz hale gelen ilçede neredeyse tüm binalar hasarlı durumda.Depremzede Cuma Doğu, ilçeden ayrılmadan önce Sputnik’e konuştu:‘’Anlatılmaz, ancak yaşayan bilir bu durumu. Yardımlar geldi, sağ olsunlar ama artık Antakya bitti. Antakya diye bir yer kalmadı.’’

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Antakyalı depremzede: Antakya diye bir yer kalmadı Antakyalı depremzede: Antakya diye bir yer kalmadı 2023-02-11T14:01+0300 true PT0M44S

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