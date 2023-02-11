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Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden olan Hatay'da deprem büyük bir yıkıma neden oldu
Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden olan Hatay'da deprem büyük bir yıkıma neden oldu
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen deprem, tarihi kent Hatay'da büyük bir yıkıma neden oldu. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
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hatay, фото, deprem
hatay, фото, deprem

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden olan Hatay'da deprem büyük bir yıkıma neden oldu

16:14 11.02.2023 (güncellendi: 16:17 11.02.2023)
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Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen deprem, tarihi kent Hatay'da büyük bir yıkıma neden oldu.
© AA

Hatay El Sanatları Teşhir ve Satış Merkezi'nin tarihi binasının ön cephesi yıkıldı.

Hatay El Sanatları Teşhir ve Satış Merkezi&#x27;nin tarihi binasının ön cephesi yıkıldı. - Sputnik Türkiye
1/13
© AA

Hatay El Sanatları Teşhir ve Satış Merkezi'nin tarihi binasının ön cephesi yıkıldı.

© AA

Kentin önemli simgelerinden olan ve 16. yüzyılda Memlükler tarafından inşa edilen Ulu Cami de tamamen yıkıldı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kurtuluş Caddesi'nde bulunan, 16. yüzyılda yapıldığı bilinen tarihi Sarımiye Camisi de depremin yıkıcı etkisinden nasibini aldı.

Kentin önemli simgelerinden olan ve 16. yüzyılda Memlükler tarafından inşa edilen Ulu Cami de tamamen yıkıldı. Hatay&#x27;ın merkez Antakya ilçesinde Kurtuluş Caddesi&#x27;nde bulunan, 16. yüzyılda yapıldığı bilinen tarihi Sarımiye Camisi de depremin yıkıcı etkisinden nasibini aldı. - Sputnik Türkiye
2/13
© AA

Kentin önemli simgelerinden olan ve 16. yüzyılda Memlükler tarafından inşa edilen Ulu Cami de tamamen yıkıldı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kurtuluş Caddesi'nde bulunan, 16. yüzyılda yapıldığı bilinen tarihi Sarımiye Camisi de depremin yıkıcı etkisinden nasibini aldı.

© AA

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremin etkilediği Hatay'da bulunan tarihi camiler ve binaların kimi kısmen zarar görürken kimi yıkıldı. Kentin önemli simgelerinden olan ve 16. yüzyılda Memlükler tarafından inşa edilen Ulu Cami de tamamen yıkıldı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kurtuluş Caddesi'nde bulunan, 16. yüzyılda yapıldığı bilinen tarihi Sarımiye Camisi de depremin yıkıcı etkisinden nasibini aldı.

&quot;Asrın felaketi&quot; olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremin etkilediği Hatay&#x27;da bulunan tarihi camiler ve binaların kimi kısmen zarar görürken kimi yıkıldı. Kentin önemli simgelerinden olan ve 16. yüzyılda Memlükler tarafından inşa edilen Ulu Cami de tamamen yıkıldı. Hatay&#x27;ın merkez Antakya ilçesinde Kurtuluş Caddesi&#x27;nde bulunan, 16. yüzyılda yapıldığı bilinen tarihi Sarımiye Camisi de depremin yıkıcı etkisinden nasibini aldı. - Sputnik Türkiye
3/13
© AA

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremin etkilediği Hatay'da bulunan tarihi camiler ve binaların kimi kısmen zarar görürken kimi yıkıldı. Kentin önemli simgelerinden olan ve 16. yüzyılda Memlükler tarafından inşa edilen Ulu Cami de tamamen yıkıldı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kurtuluş Caddesi'nde bulunan, 16. yüzyılda yapıldığı bilinen tarihi Sarımiye Camisi de depremin yıkıcı etkisinden nasibini aldı.

© AA

Kentin önemli simgelerinden olan ve 16. yüzyılda Memlükler tarafından inşa edilen Ulu Cami de tamamen yıkıldı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kurtuluş Caddesi'nde bulunan, 16. yüzyılda yapıldığı bilinen tarihi Sarımiye Camisi de depremin yıkıcı etkisinden nasibini aldı.

Kentin önemli simgelerinden olan ve 16. yüzyılda Memlükler tarafından inşa edilen Ulu Cami de tamamen yıkıldı. Hatay&#x27;ın merkez Antakya ilçesinde Kurtuluş Caddesi&#x27;nde bulunan, 16. yüzyılda yapıldığı bilinen tarihi Sarımiye Camisi de depremin yıkıcı etkisinden nasibini aldı. - Sputnik Türkiye
4/13
© AA

Kentin önemli simgelerinden olan ve 16. yüzyılda Memlükler tarafından inşa edilen Ulu Cami de tamamen yıkıldı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kurtuluş Caddesi'nde bulunan, 16. yüzyılda yapıldığı bilinen tarihi Sarımiye Camisi de depremin yıkıcı etkisinden nasibini aldı.

© Sputnik
Hatay - Sputnik Türkiye
5/13
© Sputnik
© Sputnik
Hatay - Sputnik Türkiye
6/13
© Sputnik
© AA

Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927 yılında Köprübaşı olarak anılan meydanda inşa edilen ve 1938'den Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olarak hizmet veren yapı yerle bir oldu.

Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927 yılında Köprübaşı olarak anılan meydanda inşa edilen ve 1938&#x27;den Hatay Devleti&#x27;nin Türkiye&#x27;ye katıldığı 29 Haziran 1939&#x27;a kadar meclis binası olarak hizmet veren yapı yerle bir oldu. - Sputnik Türkiye
7/13
© AA

Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927 yılında Köprübaşı olarak anılan meydanda inşa edilen ve 1938'den Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olarak hizmet veren yapı yerle bir oldu.

© AA

Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927 yılında Köprübaşı olarak anılan meydanda inşa edilen ve 1938'den Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olarak hizmet veren yapı yerle bir oldu.

Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927 yılında Köprübaşı olarak anılan meydanda inşa edilen ve 1938&#x27;den Hatay Devleti&#x27;nin Türkiye&#x27;ye katıldığı 29 Haziran 1939&#x27;a kadar meclis binası olarak hizmet veren yapı yerle bir oldu. - Sputnik Türkiye
8/13
© AA

Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927 yılında Köprübaşı olarak anılan meydanda inşa edilen ve 1938'den Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olarak hizmet veren yapı yerle bir oldu.

© Sputnik
Hatay - Sputnik Türkiye
9/13
© Sputnik
© Sputnik
Hatay - Sputnik Türkiye
10/13
© Sputnik
© Sputnik
Hatay - Sputnik Türkiye
11/13
© Sputnik
© AA

Antakya'nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edilen hoşgörü, kardeşlik ve huzurun sembolü Anadolu'nun ilk camilerinden Habib-i Neccar Camisi, depremin meydana getirdiği etkiyle tamamen yıkıldı.

Antakya&#x27;nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edilen hoşgörü, kardeşlik ve huzurun sembolü Anadolu&#x27;nun ilk camilerinden Habib-i Neccar Camisi, depremin meydana getirdiği etkiyle tamamen yıkıldı. - Sputnik Türkiye
12/13
© AA

Antakya'nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edilen hoşgörü, kardeşlik ve huzurun sembolü Anadolu'nun ilk camilerinden Habib-i Neccar Camisi, depremin meydana getirdiği etkiyle tamamen yıkıldı.

© AA

Antakya ilçesinde Kurtuluş Caddesi'nde bulunan, 16. yüzyılda yapıldığı bilinen tarihi Sarımiye Camisi depremin yıkıcı etkisinden nasibini aldı.

Antakya ilçesinde Kurtuluş Caddesi&#x27;nde bulunan, 16. yüzyılda yapıldığı bilinen tarihi Sarımiye Camisi depremin yıkıcı etkisinden nasibini aldı. - Sputnik Türkiye
13/13
© AA

Antakya ilçesinde Kurtuluş Caddesi'nde bulunan, 16. yüzyılda yapıldığı bilinen tarihi Sarımiye Camisi depremin yıkıcı etkisinden nasibini aldı.

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