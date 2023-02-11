Ali Özgündüz: Deliller şu aşamada toplanmazsa ileride delil yetersizliğinden beraatler olur

Depremin bu ağır sonuçlarının meydana gelmesinde sorumlu olan kişilerin, ilgililerin, yetkililerin hak ettikleri cezayı alabilmesi için önümüzdeki dönemde yapacak yargılamaların delillerinin şu aşamada sıcağı sıcağına toplanması hayati derecede önemlidir. Ben de geçmişte bu konularda tecrübe sahibi biri olarak şimdi görev yapan savcı arkadaşlarımızı uyarma gereği hissettim. O tweet'leri onun için yazdım. Şu anda yıkılan binaların enkazları kaldırılmadan önce beton, demir örnekleri, binanın durumu, demir bağlantıları, kolon-kiriş bağlantıları, çakıl ve malzeme örneklerinin toplanması; aynı zamanda bunlara ilişkin imar ve ruhsat dosyalarının belediyelerden istenmesi, binalarda kullanılan betonlarla ilgili laboratuvar testlerini yapan firmalardan sonuçların alınması, varsa numunelerin toplanması ve bunların acilen adli emanete alınması delillerin kararmaması açısından çok önemlidir. Aksi hâlde ileride açılacak davalarda birçok kişi delil yetersizliğinden cezasız kalabilir. 17 Ağustos depreminde birçok fail bu nedenle cezasız kaldı.