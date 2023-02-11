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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/ali-ozgunduz-deliller-su-asamada-toplanmazsa-ileride-delil-yetersizliginden-beraatler-olur-1066899870.html
Ali Özgündüz: Deliller şu aşamada toplanmazsa ileride delil yetersizliğinden beraatler olur
Ali Özgündüz: Deliller şu aşamada toplanmazsa ileride delil yetersizliğinden beraatler olur
Eski Cumhuriyet Savcısı Ali Özgündüz, "Depremin bu ağır sonuçlarının meydana gelmesinde sorumlu olan kişilerin, ilgililerin, yetkililerin hak ettikleri cezayı... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T19:37+0300
2023-02-11T19:49+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ali özgündüz
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cumhuriyet halk partisi (chp)
deprem
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CHP İstanbul eski Milletvekili ve eski Cumhuriyet Savcısı Ali Özgündüz, depremde yaşanan yıkımların sorumlularının yargılamalarıyla ilgili Radyo Sputnik’te Deprem Özel yayınına açıklamalarda bulundu.Yargılamalarda delil yetersizliğinden beraatler olmaması için şu aşamada delillerin sıcağı sıcağına toplanmasının hayati olduğunu söyleyen Özgündüz, 17 Ağustos depreminden sonra birçok failin bu nedenle cezasız kaldığını ifade etti.Özgündüz şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20230211/canli-yuzyilin-afetinde-6-gun-arama-kurtarma-calismalari-devam-ediyor-can-kaybi-21-bin-43-oldu-1066897115.html
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ali özgündüz, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), deprem
ali özgündüz, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), deprem

Ali Özgündüz: Deliller şu aşamada toplanmazsa ileride delil yetersizliğinden beraatler olur

19:37 11.02.2023 (güncellendi: 19:49 11.02.2023)
© AAHatay
Hatay - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
© AA
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Eski Cumhuriyet Savcısı Ali Özgündüz, "Depremin bu ağır sonuçlarının meydana gelmesinde sorumlu olan kişilerin, ilgililerin, yetkililerin hak ettikleri cezayı alabilmesi için önümüzdeki dönemde yapacak yargılamaların delillerinin şu aşamada sıcağı sıcağına toplanması hayati derecede önemlidir" ifadelerini kullandı.
CHP İstanbul eski Milletvekili ve eski Cumhuriyet Savcısı Ali Özgündüz, depremde yaşanan yıkımların sorumlularının yargılamalarıyla ilgili Radyo Sputnik’te Deprem Özel yayınına açıklamalarda bulundu.
Yargılamalarda delil yetersizliğinden beraatler olmaması için şu aşamada delillerin sıcağı sıcağına toplanmasının hayati olduğunu söyleyen Özgündüz, 17 Ağustos depreminden sonra birçok failin bu nedenle cezasız kaldığını ifade etti.
Özgündüz şöyle konuştu:

Depremin bu ağır sonuçlarının meydana gelmesinde sorumlu olan kişilerin, ilgililerin, yetkililerin hak ettikleri cezayı alabilmesi için önümüzdeki dönemde yapacak yargılamaların delillerinin şu aşamada sıcağı sıcağına toplanması hayati derecede önemlidir. Ben de geçmişte bu konularda tecrübe sahibi biri olarak şimdi görev yapan savcı arkadaşlarımızı uyarma gereği hissettim. O tweet'leri onun için yazdım. Şu anda yıkılan binaların enkazları kaldırılmadan önce beton, demir örnekleri, binanın durumu, demir bağlantıları, kolon-kiriş bağlantıları, çakıl ve malzeme örneklerinin toplanması; aynı zamanda bunlara ilişkin imar ve ruhsat dosyalarının belediyelerden istenmesi, binalarda kullanılan betonlarla ilgili laboratuvar testlerini yapan firmalardan sonuçların alınması, varsa numunelerin toplanması ve bunların acilen adli emanete alınması delillerin kararmaması açısından çok önemlidir. Aksi hâlde ileride açılacak davalarda birçok kişi delil yetersizliğinden cezasız kalabilir. 17 Ağustos depreminde birçok fail bu nedenle cezasız kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay Antakya'da, depremin 133'üncü saatinde 2 yaşındaki Aliye Dağlı enkazdan sağ çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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