https://sputniknews.com.tr/20230211/afad-bolgede-herhangi-bir-lav-akmasi-volkanik-kul-petrol-veya-gaz-cikisi-olmadigi-gozlemlenmistir-1066878088.html

AFAD: Bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı gözlemlendi

AFAD: Bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı gözlemlendi

AFAD, deprem sonrası volkanik hareketlilik iddiasıyla ilgili "Gözlemlerimiz, bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı... 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T12:22+0300

2023-02-11T12:22+0300

2023-02-11T12:48+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

afad

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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem sonrası volkanik hareketlilik iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gözlemlerimiz, bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı yönündedir. Gözlemlerimiz, olayın depremle fitillenen ve depremler sonrası çok sık gördüğümüz basit bir kütle hareketinden öte bir şey değil." ifadelerini kullandı.Orhan, açıklamasında, şunlar kaydetti:"7,7 büyüklüğündeki ilk depremin etkili olduğu süre 65, ikinci depremin etkili olduğu süre 45 saniye. İki depremle bölge yaklaşık 2 dakika boyunca çok ciddi şekilde sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının yarattığı etkiye, enerjiye sahip."

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2023

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deprem, afad