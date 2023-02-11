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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/adiyamanda-arama-kurtarma-ekipleri-gocuk-altindaki-depremzedeye-ulasti--1066883012.html
Adıyaman’da arama kurtarma ekipleri göçük altındaki depremzedeye ulaştı
Adıyaman’da arama kurtarma ekipleri göçük altındaki depremzedeye ulaştı
Ekipler, Adıyaman’da enkaz altında sesi duyulan 60 yaşındaki Kazım Kaya isimli depremzedeye ulaşarak göçükten kurtardı. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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deprem
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Göçükten çıkarılan depremzede, sağlık ekibinin müdahalesiyle bölgeden çıkarıldı. Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.
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Adıyaman’da arama kurtarma ekipleri göçük altındaki depremzedeye ulaştı
Adıyaman’da arama kurtarma ekipleri göçük altındaki depremzedeye ulaştı
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video, deprem, afet, adıyaman, видео
video, deprem, afet, adıyaman, видео

Adıyaman’da arama kurtarma ekipleri göçük altındaki depremzedeye ulaştı

16:25 11.02.2023
© Sputnik
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Ekipler, Adıyaman’da enkaz altında sesi duyulan 60 yaşındaki Kazım Kaya isimli depremzedeye ulaşarak göçükten kurtardı.
Göçükten çıkarılan depremzede, sağlık ekibinin müdahalesiyle bölgeden çıkarıldı.
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.
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