https://sputniknews.com.tr/20230211/adiyamanda-arama-kurtarma-ekipleri-gocuk-altindaki-depremzedeye-ulasti--1066883012.html
Adıyaman’da arama kurtarma ekipleri göçük altındaki depremzedeye ulaştı
Adıyaman’da arama kurtarma ekipleri göçük altındaki depremzedeye ulaştı
Ekipler, Adıyaman’da enkaz altında sesi duyulan 60 yaşındaki Kazım Kaya isimli depremzedeye ulaşarak göçükten kurtardı. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T16:25+0300
2023-02-11T16:25+0300
2023-02-11T16:25+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
afet
adıyaman
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Göçükten çıkarılan depremzede, sağlık ekibinin müdahalesiyle bölgeden çıkarıldı. Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.
adıyaman
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Adıyaman’da arama kurtarma ekipleri göçük altındaki depremzedeye ulaştı
Adıyaman’da arama kurtarma ekipleri göçük altındaki depremzedeye ulaştı
2023-02-11T16:25+0300
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PT0M36S
Sputnik Türkiye
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video, deprem, afet, adıyaman, видео
video, deprem, afet, adıyaman, видео
Adıyaman’da arama kurtarma ekipleri göçük altındaki depremzedeye ulaştı
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Ekipler, Adıyaman’da enkaz altında sesi duyulan 60 yaşındaki Kazım Kaya isimli depremzedeye ulaşarak göçükten kurtardı.
Göçükten çıkarılan depremzede, sağlık ekibinin müdahalesiyle bölgeden çıkarıldı.
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.