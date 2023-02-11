Adıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş: 'Hiç kimse kalmadı, gitti'
21:53 11.02.2023 (güncellendi: 22:25 11.02.2023)
© Sputnik / Sertac KayarAdıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş
© Sputnik / Sertac Kayar
Resmi verilere göre 3 bin 105 kişinin yaşamını yitirdiği Adıyaman’da enkaz altından cansız bedenler çıkmaya devam ediyor. Yol boyu enkaz görüntülerinin olduğu kentte, ambulans ve cenaze aracı hareketliliği yaşanıyor. Eşini kaybeden ve enkaz başında çaresiz bekleyen yaşlı bir adam “Hiç kimse kalmadı, gitti” dedi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen 10 ilden biri olan Adıyaman’da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşanan iki depremin ardından çok sayıda binanın yıkıldığı kent adeta enkaz alanına döndü. Yol boyu enkaz görüntülerinin olduğu kentte resmi açıklamalara göre, kent merkezinde 923, kent genelinde ise toplam bin 939 bina yıkıldı. 3 bin 105 kişinin yaşamını yitirdiği kentte 9 bin 716 kişi de yaralandı. Enkaz altından hala cansız bedenler çıkarılıyor.
Binaların yerle bir olduğu kentte ambulans ve cenaze aracı hareketliliği
Elektriklerin kesik olduğu kentte telefonlar ve internet birçok noktada çekmiyor. Evi yıkılan çoğu vatandaş şehri terk ederken, kimisi de çadırlarda kalıyor. Çok sayıda aile yakınlarına ulaşamazken, enkaz altında halen çok sayıda kişinin olduğu belirtiliyor. Binaların yerle bir olduğu kentte ambulans ve cenaze aracı hareketliliği dikkat çekiyor. Gündüz saatlerinde enkazdan dolayı toz bulutunun olduğu kentte akşam saatlerinde sessizliğe bürünüyor.
Adım başı enkaz
Adım başı bina enkazının olduğu Adıyaman’da bazı mahalleler tamamen yıkıldı. Evinin enkazı başında oturan vatandaşların çaresiz bekleyişi sürüyor. Yoğun şekilde yardım tırlarının geldiği kentte, bazı köylere yardımın ulaşamadığı öğrenildi.
© Sputnik / Sertac KayarAdıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş
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© Sputnik / Sertac Kayar
Adıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş
© Sputnik / Sertac KayarAdıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş
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© Sputnik / Sertac Kayar
Adıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş
© Sputnik / Sertac KayarAdıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş
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© Sputnik / Sertac Kayar
Adıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş
© Sputnik / Sertac KayarAdıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş
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© Sputnik / Sertac Kayar
Adıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş
© Sputnik / Sertac KayarAdıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş
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© Sputnik / Sertac Kayar
Adıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş
© Sputnik / Sertac KayarAdıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş
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© Sputnik / Sertac Kayar
Adıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş
© Sputnik / Sertac KayarAdıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş
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© Sputnik / Sertac Kayar
Adıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş
1/7
© Sputnik / Sertac Kayar
Adıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş
2/7
© Sputnik / Sertac Kayar
Adıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş
3/7
© Sputnik / Sertac Kayar
Adıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş
4/7
© Sputnik / Sertac Kayar
Adıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş
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© Sputnik / Sertac Kayar
Adıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş
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© Sputnik / Sertac Kayar
Adıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş
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© Sputnik / Sertac Kayar
Adıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş
'Hiç kimse kalmadı, gitti'
Evinin enkazı başında oturan Şeho Uyan adlı yaşlı adam, 4 akrabasını kaybetmiş. “Hiç kimse kalmadı, gitti” diyen Uyan, 4 akrabasının ve 8 komşusunun enkaz altında kaldığını söyledi. Evinin önünde kalan ve ateş yakarak ısınmaya çalışan Uyan, “Bize yardım yapılıyor Allah razı olsun ama bizden daha yoksulları da var” dedi.