https://sputniknews.com.tr/20230211/adiyamanda-adim-basi-enkaz-ve-caresiz-bekleyis-hic-kimse-kalmadi-gitti-1066906357.html

Adıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş: 'Hiç kimse kalmadı, gitti'

Adıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş: 'Hiç kimse kalmadı, gitti'

Resmi verilere göre 3 bin 105 kişinin yaşamını yitirdiği Adıyaman’da enkaz altından cansız bedenler çıkmaya devam ediyor. Yol boyu enkaz görüntülerinin olduğu... 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T21:53+0300

2023-02-11T21:53+0300

2023-02-11T22:25+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

adıyaman

deprem

kahramanmaraş

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen 10 ilden biri olan Adıyaman’da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşanan iki depremin ardından çok sayıda binanın yıkıldığı kent adeta enkaz alanına döndü. Yol boyu enkaz görüntülerinin olduğu kentte resmi açıklamalara göre, kent merkezinde 923, kent genelinde ise toplam bin 939 bina yıkıldı. 3 bin 105 kişinin yaşamını yitirdiği kentte 9 bin 716 kişi de yaralandı. Enkaz altından hala cansız bedenler çıkarılıyor.Binaların yerle bir olduğu kentte ambulans ve cenaze aracı hareketliliğiElektriklerin kesik olduğu kentte telefonlar ve internet birçok noktada çekmiyor. Evi yıkılan çoğu vatandaş şehri terk ederken, kimisi de çadırlarda kalıyor. Çok sayıda aile yakınlarına ulaşamazken, enkaz altında halen çok sayıda kişinin olduğu belirtiliyor. Binaların yerle bir olduğu kentte ambulans ve cenaze aracı hareketliliği dikkat çekiyor. Gündüz saatlerinde enkazdan dolayı toz bulutunun olduğu kentte akşam saatlerinde sessizliğe bürünüyor.Adım başı enkazAdım başı bina enkazının olduğu Adıyaman’da bazı mahalleler tamamen yıkıldı. Evinin enkazı başında oturan vatandaşların çaresiz bekleyişi sürüyor. Yoğun şekilde yardım tırlarının geldiği kentte, bazı köylere yardımın ulaşamadığı öğrenildi.'Hiç kimse kalmadı, gitti'Evinin enkazı başında oturan Şeho Uyan adlı yaşlı adam, 4 akrabasını kaybetmiş. “Hiç kimse kalmadı, gitti” diyen Uyan, 4 akrabasının ve 8 komşusunun enkaz altında kaldığını söyledi. Evinin önünde kalan ve ateş yakarak ısınmaya çalışan Uyan, “Bize yardım yapılıyor Allah razı olsun ama bizden daha yoksulları da var” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230211/canli-yuzyilin-afetinde-6-gun-arama-kurtarma-calismalari-devam-ediyor-can-kaybi-21-bin-43-oldu-1066897115.html

adıyaman

kahramanmaraş

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Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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adıyaman, deprem, kahramanmaraş