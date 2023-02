https://sputniknews.com.tr/20230211/adem-metan-hayal-gucumuzu-zorlayacak-kadar-buyuk-bir-yikimla-karsi-karsiyayiz-1066886135.html

Adem Metan: Hayal gücümüzü zorlayacak kadar büyük bir yıkımla karşı karşıyayız

Adem Metan: Hayal gücümüzü zorlayacak kadar büyük bir yıkımla karşı karşıyayız

Radyo Sputnik’te Deprem Özel yayınına katılan Gazeteci Adem Metan, ‘Hayal gücümüzü zorlayacak kadar büyük bir yıkımla karşı karşıyayız’ dedi. 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T16:05+0300

2023-02-11T16:05+0300

2023-02-11T16:05+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

antakya

maraş

kahramanmaraş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066696444_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d611d487f8228087d1282127fe370729.jpg

Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremi bölgede izleyen gazeteci Adem Metan Radyo Sputnik Deprem Özel yayınında durumu anlattı.Gazeteci Adem Metan, bölgede olağan bir afet durumunda birbirine yardımcı olacak illerin tamamının yıkılmış durumda olduğunu söyledi. Hasarın teşhisi noktasında da sorunlar olduğunu söyleyen Metan, ‘Antakya’nın arka sokaklarında hâlâ telefon çekmediği için belki de o noktalardaki yıkım şu anda ekranlara getirilemiyor. Hayal gücümüzü zorlayacak kadar büyük bir yıkımla karşı karşıyayız’ diye konuştu.Metan’ın değerlendirmesi şöyle:‘Şu anda Hatay’dayız. Şunu belirtmek gerekiyor; ben yaklaşık 15 yıldır medya sektöründeyim. Hem Türkiye hem dünyadaki birçok afette bulundum. Burada teşhisi, tanıyı ve tedaviyi iyi oluşturmak lazım. Teşhis noktasında ekranlarda gördüğümüzün çok ötesinde, iletişim problemi var. Antakya’nın arka sokaklarında hâlâ telefon çekmediği için belki de o noktalardaki yıkım şu anda ekranlara getirilemiyor. Hayal gücümüzü zorlayacak kadar büyük bir yıkımla karşı karşıyayız. Bölgede birbirine yardımcı olacak 10 tane sıralı ilin tamamı şu anda yardıma muhtaç durumda. Örneğin Adıyaman’daki bir olağan afet için Kahramanmaraş veya Gaziantep’ten yardım gelebilecekken bugün oralar da yıkık durumda. Yollarda ulaşımla ilgili çok ciddi problem vardı. Çünkü yollar çok büyük hasar aldı. Dün Hatay Havalimanına gittim. Havaalanı pistleri en sağlam yerlerdir ama adeta paramparça olmuş durumda.’Naci Görür: Üç yıldır her fırsatta söyledik, bir yönetici de ‘ya hocam sen ne diyorsun’ diye sormadıRadyo Sputnik’te Deprem Özel yayınına katılan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ‘Üç sene her fırsatta söyledik. Bizi duydular mı, duymadılar mı hiç de bilmiyorum. Hiç duymadıkları belli çünkü hiçbir yönetici bizi arayıp da ‘ya hocam sen ne diyorsun’ diye bir şey sormadı’ dedi.Kahramanmaraş’ta merkezli 10 şehirde yıkıma sebep olan ve şimdiye kadar 20 binden fazla insanın ölümüne neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremi yerine kadar bilen Prof. Dr. Naci Görür, üç yıldır bu konuda uyarılarda bulunduklarını ama hiç harekete geçilmediğini söyledi.Prof. Görür sözlerini şöyle sürdürdü:‘Bu deprem sizin de bildiğiniz gibi bağıra bağıra geldi. Geleceğini de söylüyordu. Çok basit bir sorun. Elazığ depremi olduğu zaman her yer bilimci bilir ki; bu sol yönlü fay, bir deprem ürettiği zaman o depremin enerjisinin bir kısmını da fayın kırılmadığı yerlere aktarır. Malatya’ya kadar kırdığına göre, kırılmayan kesimi de Malatya-Kahramanmaraş-Hatay arasıydı. Biz de çok komplike bir problem çözmedik. Basitçe bu enerjinin Maraş’a doğru transfer olacağını söyledik. Hemen deprem odaklı kentsel dönüşüme başlanması gerektiğini söyledik. Yerel yönetimler harekete geçmeli, merkezi hükûmet desteklemeli, halk talep etmeli dedik. Üç sene her fırsatta söyledik. Bizi duydular mı, duymadılar mı hiç de bilmiyorum. Hiç duymadıkları belli çünkü hiçbir yönetici bizi arayıp da ‘ya hocam sen ne diyorsun’ diye bir şey sormadı’

antakya

maraş

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, antakya, maraş, kahramanmaraş