132. saatte kurtarılan 5 yaşındaki Şengül, kurtarma ekibine öpücük atıp 'sarı kola istiyorum' dedi
© İHA132. saatte kurtarılan 5 yaşındaki Şengül
© İHA
Gaziantep İslahiye'de 5 yaşındaki Şengül ve babası, depremin 132. saatinde yıkılan binanın enkazından kurtarıldı. Sedyeye alınan Şengül, kendisi kurtaran ekibe öpücük attıktan sonra "Sarı kola istiyorum" dedi.
Gaziantep İslahiye'de 132. saatinde enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeye alınan Şengül'e ne istediği soruldu. Kendisini kurtaran ekibe öpücük atan Şengül, "Bir sürü kola istiyorum. Sarı kola istiyorum. Uçakta içeceğim" dedi. Ardından Şengül hastaneye kaldırıldı.
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "132. saatte 5 yaşındaki kızımız Şengül’e ve babasına kavuştuk. Gaziantep İslahiye’de enkaz altından çıkarılan kızımız hayata bir öpücük verdikten sonra kola istedi" dedi.
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "132. saatte 5 yaşındaki kızımız Şengül’e ve babasına kavuştuk. Gaziantep İslahiye’de enkaz altından çıkarılan kızımız hayata bir öpücük verdikten sonra kola istedi" dedi.
132. SAATTE 5 yaşındaki kızımız Şengül’e ve babasına kavuştuk. Gaziantep İslahiye’de enkaz altından çıkarılan kızımız hayata bir öpücük verdikten sonra kola istedi. pic.twitter.com/6UT7zw41qN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 11, 2023