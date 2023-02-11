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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/132-saatte-kurtarilan-5-yasindaki-sengul-kurtarma-ekibine-opucuk-atip-sari-kola-istiyorum-dedi-1066895709.html
132. saatte kurtarılan 5 yaşındaki Şengül, kurtarma ekibine öpücük atıp 'sarı kola istiyorum' dedi
132. saatte kurtarılan 5 yaşındaki Şengül, kurtarma ekibine öpücük atıp 'sarı kola istiyorum' dedi
Gaziantep İslahiye'de 5 yaşındaki Şengül ve babası, depremin 132. saatinde yıkılan binanın enkazından kurtarıldı. Sedyeye alınan Şengül, kendisi kurtaran ekibe... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T17:53+0300
2023-02-11T17:53+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kola
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Gaziantep İslahiye'de 132. saatinde enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeye alınan Şengül'e ne istediği soruldu. Kendisini kurtaran ekibe öpücük atan Şengül, "Bir sürü kola istiyorum. Sarı kola istiyorum. Uçakta içeceğim" dedi. Ardından Şengül hastaneye kaldırıldı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "132. saatte 5 yaşındaki kızımız Şengül’e ve babasına kavuştuk. Gaziantep İslahiye’de enkaz altından çıkarılan kızımız hayata bir öpücük verdikten sonra kola istedi" dedi.
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deprem, kola
deprem, kola

132. saatte kurtarılan 5 yaşındaki Şengül, kurtarma ekibine öpücük atıp 'sarı kola istiyorum' dedi

17:53 11.02.2023
© İHA132. saatte kurtarılan 5 yaşındaki Şengül
132. saatte kurtarılan 5 yaşındaki Şengül - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
© İHA
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Gaziantep İslahiye'de 5 yaşındaki Şengül ve babası, depremin 132. saatinde yıkılan binanın enkazından kurtarıldı. Sedyeye alınan Şengül, kendisi kurtaran ekibe öpücük attıktan sonra "Sarı kola istiyorum" dedi.
Gaziantep İslahiye'de 132. saatinde enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeye alınan Şengül'e ne istediği soruldu. Kendisini kurtaran ekibe öpücük atan Şengül, "Bir sürü kola istiyorum. Sarı kola istiyorum. Uçakta içeceğim" dedi. Ardından Şengül hastaneye kaldırıldı.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "132. saatte 5 yaşındaki kızımız Şengül’e ve babasına kavuştuk. Gaziantep İslahiye’de enkaz altından çıkarılan kızımız hayata bir öpücük verdikten sonra kola istedi" dedi.
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