https://sputniknews.com.tr/20230211/132-saatte-kurtarilan-5-yasindaki-sengul-kurtarma-ekibine-opucuk-atip-sari-kola-istiyorum-dedi-1066895709.html

132. saatte kurtarılan 5 yaşındaki Şengül, kurtarma ekibine öpücük atıp 'sarı kola istiyorum' dedi

132. saatte kurtarılan 5 yaşındaki Şengül, kurtarma ekibine öpücük atıp 'sarı kola istiyorum' dedi

Gaziantep İslahiye'de 5 yaşındaki Şengül ve babası, depremin 132. saatinde yıkılan binanın enkazından kurtarıldı. Sedyeye alınan Şengül, kendisi kurtaran ekibe... 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T17:53+0300

2023-02-11T17:53+0300

2023-02-11T17:53+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

kola

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Gaziantep İslahiye'de 132. saatinde enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeye alınan Şengül'e ne istediği soruldu. Kendisini kurtaran ekibe öpücük atan Şengül, "Bir sürü kola istiyorum. Sarı kola istiyorum. Uçakta içeceğim" dedi. Ardından Şengül hastaneye kaldırıldı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "132. saatte 5 yaşındaki kızımız Şengül’e ve babasına kavuştuk. Gaziantep İslahiye’de enkaz altından çıkarılan kızımız hayata bir öpücük verdikten sonra kola istedi" dedi.

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2023

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, kola