Depremde Hatay'daki zeytinlik ikiye bölündü: 50 metre derinliğinde yarık oluştu

Mahalle sakini çiftçi Cafer Hacıömeroğlu da deprem sırasında patlama olmuş gibi bir ses duyduklarını ve şiddetli sallandıklarını aktardı. Göçükte kalan hayvanlarının çoğunun telef olduğunu belirten Hacıömeroğlu, "Burası dümdüz araziydi, mal sahibi, burayı eker biçerdi. Burayı görüyorsunuz, yarık en az 100 metreden fazla aşağı inmiş" şeklinde konuştu.
Hatay’da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bölen 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu. Bölge sakinleri depremde büyük bir patlama sesi duyduğunu ifade etti.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Tepehan Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde yarık oluştu.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Tepehan Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde yarık oluştu.
Kandemir, bahçenin depremden önce traktör sürülebilecek bir yer olduğunu ancak şimdi göçtüğünü dile getirdi.
Mahalle sakini çiftçi Cafer Hacıömeroğlu da deprem sırasında patlama olmuş gibi bir ses duyduklarını ve şiddetli sallandıklarını aktardı.
Göçükte kalan hayvanlarının çoğunun telef olduğunu belirten Hacıömeroğlu, "Burası dümdüz araziydi, mal sahibi, burayı eker biçerdi. Burayı görüyorsunuz, yarık en az 100 metreden fazla aşağı inmiş" şeklinde konuştu.