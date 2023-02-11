https://sputniknews.com.tr/20230211/1066902775.html

Depremde Hatay'daki zeytinlik ikiye bölündü: 50 metre derinliğinde yarık oluştu

Depremde Hatay'daki zeytinlik ikiye bölündü: 50 metre derinliğinde yarık oluştu

Hatay’da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bölen 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu. Bölge sakinleri... 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T20:43+0300

2023-02-11T20:43+0300

2023-02-11T20:48+0300

multimedya

fotoğraf

hatay

altınözü

deprem

kahramanmaraş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0b/1066901899_0:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_405fd8ca65800cd62b75c5e232eb4722.jpg

Mahalle sakini çiftçi Cafer Hacıömeroğlu da deprem sırasında patlama olmuş gibi bir ses duyduklarını ve şiddetli sallandıklarını aktardı. Göçükte kalan hayvanlarının çoğunun telef olduğunu belirten Hacıömeroğlu, "Burası dümdüz araziydi, mal sahibi, burayı eker biçerdi. Burayı görüyorsunuz, yarık en az 100 metreden fazla aşağı inmiş" şeklinde konuştu.

hatay

altınözü

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

фото, fotoğraf, hatay, altınözü, deprem, kahramanmaraş