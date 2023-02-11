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Depremde Hatay'daki zeytinlik ikiye bölündü: 50 metre derinliğinde yarık oluştu
Depremde Hatay'daki zeytinlik ikiye bölündü: 50 metre derinliğinde yarık oluştu
Hatay’da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bölen 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu. Bölge sakinleri... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
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hatay
altınözü
deprem
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Mahalle sakini çiftçi Cafer Hacıömeroğlu da deprem sırasında patlama olmuş gibi bir ses duyduklarını ve şiddetli sallandıklarını aktardı. Göçükte kalan hayvanlarının çoğunun telef olduğunu belirten Hacıömeroğlu, "Burası dümdüz araziydi, mal sahibi, burayı eker biçerdi. Burayı görüyorsunuz, yarık en az 100 metreden fazla aşağı inmiş" şeklinde konuştu.
hatay
altınözü
kahramanmaraş
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фото, fotoğraf, hatay, altınözü, deprem, kahramanmaraş
фото, fotoğraf, hatay, altınözü, deprem, kahramanmaraş

Depremde Hatay'daki zeytinlik ikiye bölündü: 50 metre derinliğinde yarık oluştu

20:43 11.02.2023 (güncellendi: 20:48 11.02.2023)
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Hatay’da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bölen 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu. Bölge sakinleri depremde büyük bir patlama sesi duyduğunu ifade etti.
© AYKUT ZOR - CÜNEYT SEVİNDİK - HAKAN POLAT - MURAT DELİCE

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 200 metre genişliğinde, 400 metre uzunluğunda ve 50 metre derinliğinde yarık meydana geldi.

Hatay&#x27;ın Altınözü ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 200 metre genişliğinde, 400 metre uzunluğunda ve 50 metre derinliğinde yarık meydana geldi. - Sputnik Türkiye
1/7
© AYKUT ZOR - CÜNEYT SEVİNDİK - HAKAN POLAT - MURAT DELİCE

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 200 metre genişliğinde, 400 metre uzunluğunda ve 50 metre derinliğinde yarık meydana geldi.

© AYKUT ZOR - CÜNEYT SEVİNDİK - HAKAN POLAT - MURAT DELİCE

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Tepehan Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde yarık oluştu.

Merkez üssü Kahramanmaraş&#x27;ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Tepehan Mahallesi&#x27;ndeki zeytin bahçesinde yarık oluştu. - Sputnik Türkiye
2/7
© AYKUT ZOR - CÜNEYT SEVİNDİK - HAKAN POLAT - MURAT DELİCE

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Tepehan Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde yarık oluştu.

© AYKUT ZOR - CÜNEYT SEVİNDİK - HAKAN POLAT - MURAT DELİCE

Yaklaşık 200 metre genişliğinde, 400 metre uzunluğunda ve 50 metre derinliğindeki yarığın, zeytin bahçesini ikiye böldüğü görüldü.

Yaklaşık 200 metre genişliğinde, 400 metre uzunluğunda ve 50 metre derinliğindeki yarığın, zeytin bahçesini ikiye böldüğü görüldü. - Sputnik Türkiye
3/7
© AYKUT ZOR - CÜNEYT SEVİNDİK - HAKAN POLAT - MURAT DELİCE

Yaklaşık 200 metre genişliğinde, 400 metre uzunluğunda ve 50 metre derinliğindeki yarığın, zeytin bahçesini ikiye böldüğü görüldü.

© AYKUT ZOR - CÜNEYT SEVİNDİK - HAKAN POLAT - MURAT DELİCE

Bu arada derin bir vadiyi andıran yarık havadan görüntülendi.

Bu arada derin bir vadiyi andıran yarık havadan görüntülendi. - Sputnik Türkiye
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© AYKUT ZOR - CÜNEYT SEVİNDİK - HAKAN POLAT - MURAT DELİCE

Bu arada derin bir vadiyi andıran yarık havadan görüntülendi.

© AYKUT ZOR - CÜNEYT SEVİNDİK - HAKAN POLAT - MURAT DELİCE

Tepehan Mahallesi Muhtarı Selahattin Kandemir, 5 bin nüfuslu mahallede 15'e yakın evin yıkıldığını ve birçok evde hasar oluştuğunu söyledi.

Tepehan Mahallesi Muhtarı Selahattin Kandemir, 5 bin nüfuslu mahallede 15&#x27;e yakın evin yıkıldığını ve birçok evde hasar oluştuğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
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© AYKUT ZOR - CÜNEYT SEVİNDİK - HAKAN POLAT - MURAT DELİCE

Tepehan Mahallesi Muhtarı Selahattin Kandemir, 5 bin nüfuslu mahallede 15'e yakın evin yıkıldığını ve birçok evde hasar oluştuğunu söyledi.

© AYKUT ZOR - CÜNEYT SEVİNDİK - HAKAN POLAT - MURAT DELİCE

Deprem sırasında bomba patlamış gibi gürültü duyulduğunu anlatan Kandemir, "Yarık eve 300, 400 metre yakınlığında. Baktığımızda yeşil duman, arkasından da siyah duman çıktı. Aşırı gürültü oldu" dedi.

Deprem sırasında bomba patlamış gibi gürültü duyulduğunu anlatan Kandemir, &quot;Yarık eve 300, 400 metre yakınlığında. Baktığımızda yeşil duman, arkasından da siyah duman çıktı. Aşırı gürültü oldu&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
6/7
© AYKUT ZOR - CÜNEYT SEVİNDİK - HAKAN POLAT - MURAT DELİCE

Deprem sırasında bomba patlamış gibi gürültü duyulduğunu anlatan Kandemir, "Yarık eve 300, 400 metre yakınlığında. Baktığımızda yeşil duman, arkasından da siyah duman çıktı. Aşırı gürültü oldu" dedi.

© AYKUT ZOR - CÜNEYT SEVİNDİK - HAKAN POLAT - MURAT DELİCE

Kandemir, bahçenin depremden önce traktör sürülebilecek bir yer olduğunu ancak şimdi göçtüğünü dile getirdi.

Kandemir, bahçenin depremden önce traktör sürülebilecek bir yer olduğunu ancak şimdi göçtüğünü dile getirdi. - Sputnik Türkiye
7/7
© AYKUT ZOR - CÜNEYT SEVİNDİK - HAKAN POLAT - MURAT DELİCE

Kandemir, bahçenin depremden önce traktör sürülebilecek bir yer olduğunu ancak şimdi göçtüğünü dile getirdi.

Mahalle sakini çiftçi Cafer Hacıömeroğlu da deprem sırasında patlama olmuş gibi bir ses duyduklarını ve şiddetli sallandıklarını aktardı.
Göçükte kalan hayvanlarının çoğunun telef olduğunu belirten Hacıömeroğlu, "Burası dümdüz araziydi, mal sahibi, burayı eker biçerdi. Burayı görüyorsunuz, yarık en az 100 metreden fazla aşağı inmiş" şeklinde konuştu.
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