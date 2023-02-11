https://sputniknews.com.tr/20230211/10-saatin-ardindan-enkazdan-uc-kopegi-ile-kurtuldu--1066885766.html

10 saatin ardından enkazdan üç köpeği ile kurtuldu

10 saatin ardından enkazdan üç köpeği ile kurtuldu

Antakya’da arama kurtarma ekipleri depremden 10 saat sonra bir kadını üç köpeği ile enkazdan çıkardı. 11.02.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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deprem

antakya

köpek

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Antakya'da göçük altındakilere ulaşabilmek için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.Enkazdan kurtulan Yağmur isimli depremzede, yaşadıklarını Sputnik’e anlattı:‘’Enkazdan 10 saat sonra çıktık. Bizim binamız 5 katlıydı. Bizim dairemiz yol tarafına doğruydu. Diğer binanın duvarına düştük. İki tane araba vardı, kolonlar onların üstüne düşmüştü. O sayede kurtulduk biz. 10 saat sonra, sağ olsunlar Yayladağı’ndan gelen ekipler yardımcı oldular, bizi çıkardılar. Ama babaannem hala enkazda, iki kolon arasında kaldı. Onun cenazesini almayı bekliyoruz. Deprem başlamadan önce köpeklerim tedirgin oldular, koşturuyorlardı. Deprem başlayınca köpeklerim yanıma koştular. Babamla beraber aynı koltuktaydık. Aynı yere düştük sonrasında. Çok şükür onlara bir şey olmadı, en çok sevindiğim şey o oldu.’’

antakya

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Enkazdan 10 saat sonra üç köpeği ile kurtuldu Enkazdan 10 saat sonra üç köpeği ile kurtuldu 2023-02-11T16:28+0300 true PT1M00S

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