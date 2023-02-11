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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/10-saatin-ardindan-enkazdan-uc-kopegi-ile-kurtuldu--1066885766.html
10 saatin ardından enkazdan üç köpeği ile kurtuldu
10 saatin ardından enkazdan üç köpeği ile kurtuldu
Antakya’da arama kurtarma ekipleri depremden 10 saat sonra bir kadını üç köpeği ile enkazdan çıkardı. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T16:28+0300
2023-02-11T16:28+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
antakya
köpek
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Antakya'da göçük altındakilere ulaşabilmek için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.Enkazdan kurtulan Yağmur isimli depremzede, yaşadıklarını Sputnik’e anlattı:‘’Enkazdan 10 saat sonra çıktık. Bizim binamız 5 katlıydı. Bizim dairemiz yol tarafına doğruydu. Diğer binanın duvarına düştük. İki tane araba vardı, kolonlar onların üstüne düşmüştü. O sayede kurtulduk biz. 10 saat sonra, sağ olsunlar Yayladağı’ndan gelen ekipler yardımcı oldular, bizi çıkardılar. Ama babaannem hala enkazda, iki kolon arasında kaldı. Onun cenazesini almayı bekliyoruz. Deprem başlamadan önce köpeklerim tedirgin oldular, koşturuyorlardı. Deprem başlayınca köpeklerim yanıma koştular. Babamla beraber aynı koltuktaydık. Aynı yere düştük sonrasında. Çok şükür onlara bir şey olmadı, en çok sevindiğim şey o oldu.’’
antakya
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Enkazdan 10 saat sonra üç köpeği ile kurtuldu
Enkazdan 10 saat sonra üç köpeği ile kurtuldu
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video, deprem, antakya, köpek, видео
video, deprem, antakya, köpek, видео

10 saatin ardından enkazdan üç köpeği ile kurtuldu

16:28 11.02.2023
© Sputnik
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Antakya’da arama kurtarma ekipleri depremden 10 saat sonra bir kadını üç köpeği ile enkazdan çıkardı.
Antakya'da göçük altındakilere ulaşabilmek için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Enkazdan kurtulan Yağmur isimli depremzede, yaşadıklarını Sputnik’e anlattı:
‘’Enkazdan 10 saat sonra çıktık. Bizim binamız 5 katlıydı. Bizim dairemiz yol tarafına doğruydu. Diğer binanın duvarına düştük. İki tane araba vardı, kolonlar onların üstüne düşmüştü. O sayede kurtulduk biz. 10 saat sonra, sağ olsunlar Yayladağı’ndan gelen ekipler yardımcı oldular, bizi çıkardılar. Ama babaannem hala enkazda, iki kolon arasında kaldı. Onun cenazesini almayı bekliyoruz. Deprem başlamadan önce köpeklerim tedirgin oldular, koşturuyorlardı. Deprem başlayınca köpeklerim yanıma koştular. Babamla beraber aynı koltuktaydık. Aynı yere düştük sonrasında. Çok şükür onlara bir şey olmadı, en çok sevindiğim şey o oldu.’’
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