https://sputniknews.com.tr/20230210/zonguldaktan-hatay-antakyaya-giden-madenciler-bir-umut-sahadayiz-1066836155.html
Zonguldak’tan Antakya’ya giden madenciler: Bir umut sahadayız
Zonguldak’tan Antakya’ya giden madenciler: Bir umut sahadayız
Zonguldak’tan Hatay Antakya'ya giden çok sayıda madenci, depremin ardından oluşan enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T12:29+0300
2023-02-10T12:29+0300
2023-02-10T12:50+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
video
kahramanmaraş
maden
arama
arama kurtarma
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 5. günde de enkaz çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sputnik’e konuşan Zonguldak'tan gelen madenciler, depremlerin ardından yaşadıklarını anlattı:"Depremin ilk gününden itibaren çok fazla canlı çıkardık. Yine çalışmalara devam ediyoruz. Bir umut diye sahadayız bütün arkadaşlarımızla. Bütün madenciler burada. Binin üzerinde madenci burada diye tahmin ediyorum. Ekipler genel merkezden idare ediliyor. Şu an beraber hareket ettiğimiz ekipler var, onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bize gösterdikleri noktaya hemen müdahale edeceğiz. Dün kendi imkanlarımızla cenazelere ulaştık. Ama diğer arkadaşlarımızdan gelen videolarda 10-15 kişinin canlı olarak çıkarıldığını gördük. Bir umut diye sahadayız.’’
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Zonguldak’tan Hatay Antakya’ya giden madenciler: Bir umut diye sahadayız
Zonguldak’tan Hatay Antakya’ya giden madenciler: Bir umut diye sahadayız
2023-02-10T12:29+0300
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Sputnik Türkiye
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deprem, video, видео, kahramanmaraş, maden, arama, arama kurtarma
deprem, video, видео, kahramanmaraş, maden, arama, arama kurtarma
Zonguldak’tan Antakya’ya giden madenciler: Bir umut sahadayız
12:29 10.02.2023 (güncellendi: 12:50 10.02.2023) Abone ol
Zonguldak’tan Hatay Antakya'ya giden çok sayıda madenci, depremin ardından oluşan enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 5. günde de enkaz çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Sputnik’e konuşan Zonguldak'tan gelen madenciler, depremlerin ardından yaşadıklarını anlattı:
"Depremin ilk gününden itibaren çok fazla canlı çıkardık. Yine çalışmalara devam ediyoruz. Bir umut diye sahadayız bütün arkadaşlarımızla. Bütün madenciler burada. Binin üzerinde madenci burada diye tahmin ediyorum. Ekipler genel merkezden idare ediliyor.
Şu an beraber hareket ettiğimiz ekipler var, onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bize gösterdikleri noktaya hemen müdahale edeceğiz. Dün kendi imkanlarımızla cenazelere ulaştık. Ama diğer arkadaşlarımızdan gelen videolarda 10-15 kişinin canlı olarak çıkarıldığını gördük. Bir umut diye sahadayız.’’