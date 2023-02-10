Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/zonguldaktan-hatay-antakyaya-giden-madenciler-bir-umut-sahadayiz-1066836155.html
Zonguldak’tan Antakya’ya giden madenciler: Bir umut sahadayız
Zonguldak’tan Antakya’ya giden madenciler: Bir umut sahadayız
Zonguldak’tan Hatay Antakya'ya giden çok sayıda madenci, depremin ardından oluşan enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T12:29+0300
2023-02-10T12:50+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
video
kahramanmaraş
maden
arama
arama kurtarma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0a/1066835986_0:310:1312:1048_1920x0_80_0_0_3583281d0c6b689e387ef6a337803786.png
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 5. günde de enkaz çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sputnik’e konuşan Zonguldak'tan gelen madenciler, depremlerin ardından yaşadıklarını anlattı:"Depremin ilk gününden itibaren çok fazla canlı çıkardık. Yine çalışmalara devam ediyoruz. Bir umut diye sahadayız bütün arkadaşlarımızla. Bütün madenciler burada. Binin üzerinde madenci burada diye tahmin ediyorum. Ekipler genel merkezden idare ediliyor. Şu an beraber hareket ettiğimiz ekipler var, onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bize gösterdikleri noktaya hemen müdahale edeceğiz. Dün kendi imkanlarımızla cenazelere ulaştık. Ama diğer arkadaşlarımızdan gelen videolarda 10-15 kişinin canlı olarak çıkarıldığını gördük. Bir umut diye sahadayız.’’
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Zonguldak’tan Hatay Antakya’ya giden madenciler: Bir umut diye sahadayız
Zonguldak’tan Hatay Antakya’ya giden madenciler: Bir umut diye sahadayız
2023-02-10T12:29+0300
true
PT1M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0a/1066835986_0:187:1312:1171_1920x0_80_0_0_f83107f3d14a2f3de5b40015f4d80c38.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, video, видео, kahramanmaraş, maden, arama, arama kurtarma
deprem, video, видео, kahramanmaraş, maden, arama, arama kurtarma

Zonguldak’tan Antakya’ya giden madenciler: Bir umut sahadayız

12:29 10.02.2023 (güncellendi: 12:50 10.02.2023)
© Sputnik
Abone olTelegram
Zonguldak’tan Hatay Antakya'ya giden çok sayıda madenci, depremin ardından oluşan enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 5. günde de enkaz çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Sputnik’e konuşan Zonguldak'tan gelen madenciler, depremlerin ardından yaşadıklarını anlattı:
"Depremin ilk gününden itibaren çok fazla canlı çıkardık. Yine çalışmalara devam ediyoruz. Bir umut diye sahadayız bütün arkadaşlarımızla. Bütün madenciler burada. Binin üzerinde madenci burada diye tahmin ediyorum. Ekipler genel merkezden idare ediliyor.
Şu an beraber hareket ettiğimiz ekipler var, onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bize gösterdikleri noktaya hemen müdahale edeceğiz. Dün kendi imkanlarımızla cenazelere ulaştık. Ama diğer arkadaşlarımızdan gelen videolarda 10-15 kişinin canlı olarak çıkarıldığını gördük. Bir umut diye sahadayız.’’
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала