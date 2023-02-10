https://sputniknews.com.tr/20230210/zonguldaktan-hatay-antakyaya-giden-madenciler-bir-umut-sahadayiz-1066836155.html

Zonguldak’tan Antakya’ya giden madenciler: Bir umut sahadayız

Zonguldak’tan Antakya’ya giden madenciler: Bir umut sahadayız

Zonguldak’tan Hatay Antakya'ya giden çok sayıda madenci, depremin ardından oluşan enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

video

kahramanmaraş

maden

arama

arama kurtarma

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 5. günde de enkaz çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sputnik’e konuşan Zonguldak'tan gelen madenciler, depremlerin ardından yaşadıklarını anlattı:"Depremin ilk gününden itibaren çok fazla canlı çıkardık. Yine çalışmalara devam ediyoruz. Bir umut diye sahadayız bütün arkadaşlarımızla. Bütün madenciler burada. Binin üzerinde madenci burada diye tahmin ediyorum. Ekipler genel merkezden idare ediliyor. Şu an beraber hareket ettiğimiz ekipler var, onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bize gösterdikleri noktaya hemen müdahale edeceğiz. Dün kendi imkanlarımızla cenazelere ulaştık. Ama diğer arkadaşlarımızdan gelen videolarda 10-15 kişinin canlı olarak çıkarıldığını gördük. Bir umut diye sahadayız.’’

kahramanmaraş

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Zonguldak’tan Hatay Antakya’ya giden madenciler: Bir umut diye sahadayız Zonguldak’tan Hatay Antakya’ya giden madenciler: Bir umut diye sahadayız 2023-02-10T12:29+0300 true PT1M00S

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