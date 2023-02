https://sputniknews.com.tr/20230210/yuva-abdnin-suriyeye-insani-yardimlarin-180-gunlugune-yapilabilecegi-aciklamasi-ikiyuzluluk-1066879627.html

Yuva: ABD’nin Suriye'ye 'insani yardımların 180 günlüğüne' yapılabileceği açıklaması ikiyüzlülük

Yuva: ABD’nin Suriye'ye 'insani yardımların 180 günlüğüne' yapılabileceği açıklaması ikiyüzlülük

Yıkıcı depreme İskenderun’da yakalanan Prof. Mehmet Yuva’ya göre, Suriye’de de yıkım büyük. ABD’nin insani yardımlara 180 gün muafiyet kararını ‘ikiyüzlülüğün... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T22:30+0300

2023-02-10T22:30+0300

2023-02-11T13:33+0300

eksen

radyo

suriye

deprem

türkiye

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605477_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_08823ba80482581cd95af3d89dfacfeb.jpg

Kahramanmaraş merkezli iki deprem komşu Suriye’de de büyük yıkım yaratırken, açıklanan resmi can kaybı sayısı 3400’e ulaşmış görünüyor. ABD destekli rejim değişikliği ve ‘ılımlı İslam’ projesinin 11 yıldır vurduğu Suriye’de deprem sonrasında enkazı kaldıracak ağır makina ve yaralılara yardım için tıbbi ekipman ve ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Ancak ABD ve AB’nin yaptırımları büyük bir sorun. Suriye Dışişleri Bakanlığı ve Suriye Kızılayı ise BM ve uluslararası topluma çağrılarda bulundu.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, eşi Esma ile birlikte Halep’de deprem bölgesini ziyaret ederken, Suriye’ye yardım yollamayan Batı’yı ‘insaniyetsizlikle’ eleştirdi. Suriye meclisi bir bildiri yayımlayarak 'Suriye halkına uygulanan haksız kuşatma ve tek taraflı zorlayıcı önlemlerin derhal ve ivedilikle kaldırılması' çağrısında bulundu.Suriye’ye sadece Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Lübnan, İran, Irak, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Cezayir ve Hindistan’dan yardım ulaşmış görünüyor. Lübnan, ABD ve AB yaptırımları nedeniyle Şam’a inmek istemeyen yardım uçaklarına Beyrut havaalanını açtığını, ücret ve vergi alınmayacağını duyurdu.Çağrılar üzerine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye el Kaidesi Heyet Tahrür-üş’ün kontrolündeki bölgeye giren rutin BM konvoyuna atıf yaparken, çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Ancak "Herkes, şu anda hiçbir yaptırımın Suriye halkına yardım edilmesini engellemediğini çok net şekilde anlamalı" gibi üstü kapalı ifadelerle ülkeyi Birleşmiş Milletler’de temsil eden hükümetle ilgili genel geçer açıklamaların ötesine geçmiş değil. BM İnsani işler sorumlusu Martin Griffiths’in haftasonu Türkiye ile birlikte Halep ve Şam’ı da ziyaret edeceği ve bir rapor sunacağı belirtiliyor.Dünyadan tepkiler yağması üzerine ABD ise deprem yardımları için Suriye’ye 180 günlük yaptırım muafiyeti getirdiğini duyurdu. Açıklamada ‘ABD yaptırımlarının meşru insani yardımları hedef almadığı’ gibi ifadeler yer alırken, muafiyet de şartlara bağlanmış görünüyor.Çin Dışişleri Bakanlığı ise ABD’ye karşı sert bir açıklama yaptı. Sözcü Mao Ning, ABD’nin ‘jeopolitik saplantılarıyla’ Suriye’nin bu hale gelmesindeki rolüne atıf yaparken, bugün hala Suriye petrol ve tahılını çaldığını anımsattı. Mao, Suriye’de tek taraflı yaptırımların da derhal kaldırılması çağrısında bulundu.Bu koşullarda dikkatler Türkiye’de. Ankara’nın depremden tıpkı Türkiye illerindeki gibi etkilenen Suriye ile siyasi normalleşme sürecine girmişken, ne yapacağı merak konusu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye yönetimi ile ‘kapı açılmasından’ söz etse de yerini belirtmedi. Diplomatik kaynaklar Türk hava sahasının Suriye geçişlerinde kullanılması için izin verileceğinden bahsediyor.Gelişmeleri 6 Şubat’taki yıkıcı depremden iki gün önce kızıyla birlikte Beyrut üzerinden Türkiye’ye gelen, depreme İskenderun’da yakalanan ve halen bölgede Hatay-İskenderun-Samandağı üçgeninde mekik dokuyarak yardım çalışmalarına katılan Şam Üniversitesi’nden Prof. Mehmet Yuva ile konuştuk.‘Deprem Türkiye’de olduğu gibi Suriye’de de çok büyük bir tahrip yarattı’Prof. Mehmet Yuva, yıkıcı depremin Türkiye’de olduğu gibi Suriye’nin sınır bölgelere paralel şehir, kasaba ve köylerinin yanı sıra Lazkiye Cable hattına uzanan bölgede çok büyük tahribat yarattığını söyledi:‘O 180 günlük insani yardım bile birçok şarta bağlanmış’Prof. Yuva, Suriye’ye ağır Sezar yaptırımları uygulayan ABD’nin deprem nedeniyle 180 günlüğüne insani yardımların yapılabileceğini açıklaması konusunda ‘ikiyüzlülüğün daniskası’ nitelendirmesinde bulundu. Yardımların bile şartlara bağlandığını belirten Yuva, AB ve BM’nin aciz ve ikiyüzlü tutumlarına işaret ederek propagandasını yaptıkları insanlıktan nasibini almadıklarının anlaşıldığını vurguladı:‘Yayladağı kapısını açmak için bir bakanlık yazısı yeter’Türk Dışişleri Bakanlığı’nın bir an önce Hatay/Yayladağı sınır kapısını açması gerektiğini belirten Yuva, bu kapının 2013’te dönemin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun sadece bir bakanlık yazısına dayanılarak kapatıldığını anımsattı.‘Hatay’da ihtiyaçtan çok fazlası var: Kapının açılması dayanışmanın güzel bir örneğini ortaya koyacaktır’Hatay’a özellikle son iki gündür ihtiyaçtan çok fazla yardım ulaştığını belirten Prof. Yuva, Yayladağı kapısının açılması sayesinde Keseb bölgesinden başlayarak Ermeniler, Araplar, Türkmenler, Kürtlerin yaşadığı coğrafyaya yardımların ulaşmasının mümkün olacağını belirtti. Yuva, bu sayede Suriye halkının kalbindeki burukluğun ve duyduğu öfkenin de dineceğinin altını çizdi:‘Nasıl ki bugün Türk ve Rus uçakları İskenderun limanı için birlikte çalışıyorlarsa…’Türkiye’nin Suriye ile yapacağı işbirliğinin ikili siyasi ilişkilere önemli psikolojik katkı yapacağı görüşündeki Yuva, bu bağlamda Yayladağı kapısı dışında Şam’la hava koridorunun da bir an önce açılması gerektiğini vurguladı:‘Deprem ruhlarımıza hasar vermesin’Prof. Yuva, sosyal medyaya Hatay’dan yansıyan Suriyelilerle Türklerin çatışma halinde olduğu yolundaki haberlere itibar edilmemesini isterken, muhalefeti sorumlu davranmaya davet etti. Yuva, “Hatay, Arabıyla, Türküyle, Kürdüyle, Sünnisiyle emsal bir coğrafya. Deprem çok önemli tarihi eserlerimize hasar verdi, en azından ruhlarımıza hasar vermesin” dedi.

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

radyo, suriye, deprem, türkiye, abd