https://sputniknews.com.tr/20230210/tusiad-cadir-gida-su-giysi-ilac-ve-hijyen-urunleri-tasiyan-tirlar-bolgeye-nakledildi-1066857419.html

TÜSİAD: Çadır, gıda, su, giysi, ilaç ve hijyen ürünleri taşıyan TIR'lar bölgeye nakledildi

TÜSİAD: Çadır, gıda, su, giysi, ilaç ve hijyen ürünleri taşıyan TIR'lar bölgeye nakledildi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşturduğu, "Deprem Destek Ağı" ile ilk aşamada, acil... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T18:20+0300

2023-02-10T18:20+0300

2023-02-10T18:20+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

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Depremden etkilenen illerde üyelerin hem TÜSİAD Deprem Destek Ağı faaliyetleri hem de kendi ağları vesilesi ile bölgenin yaralarının sarılması için çalıştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:'Ekipmanlar, deprem bölgesine iletildi'"Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda arama-kurtarma çalışmaları için makine ve ekipman sahaya ulaştırıldı. Çadır, gıda, su, giysi, battaniye, ilaç ve hijyen ürünleri taşıyan TIR'lar bölgeye nakledildi. Enerji tedarikinin aksamaması için sektördeki üyelerimizin tanker sevkiyatının yanı sıra konaklama ekipmanları, ısıtıcı ve jeneratörler deprem bölgesine iletildi.'Tüm üyelerimizle ülkemizin yanındayız'TÜSİAD Deprem Destek Ağı olarak gerekli yardımların ihtiyaç duyulan noktalara ulaşması için bölgesel ve sektörel iş dünyası kuruluşları ve TÜRKONFED ile yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Bölgenin yaralarını sarmak için acil ihtiyaç duyulan insani desteğin sağlanmasının ardından, bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan toparlanmasına destek olacak çalışmalara odaklanacağız. Bu zorlu sürecin üstesinden gelmek için seferber olan tüm üyelerimizle ülkemizin yanındayız."

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

deprem