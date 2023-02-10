https://sputniknews.com.tr/20230210/turkiye-depremi-dunyada-manset-1066829572.html

Türkiye depremi dünyada manşet

Türkiye depremi dünyada manşet

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke Türkiye'ye yardım eli uzatırken dünya basını... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T09:59+0300

2023-02-10T09:59+0300

2023-02-10T09:59+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

kahramanmaraş

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Dünya basını Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlere yer vermeye devam ediyor.NYT: Antakya artık yokABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT) ise '''Artık Antakya Yok': Türkler depremin bir kenti, bir medeniyeti yıktığını söylüyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.Gazetenin haberinde "Türkiye'de yaklaşık bir asırdır meydana gelen en şiddetli depremin en çok vurduğu bölge olan Antakya'da binlerce kişi, hayatlarını alt üst eden ve birçoğunu evsiz, mülksüz bırakan felakete anlam vermeye çalışıyor. Hatıra yok ve bazıları için burada gelecek yok" ifadelerine yer verdi.CNN International depremin 2002'den beri yaşanan en ölümcül 2. deprem olduğunu yazdı ve ölü sayısının daha artması beklendiği bilgisini okurları ile paylaştı. Ölü sayının artmaya devam ettiği bilgisini okurları ile paylaşan Bloomberg, Dünya Bankası'nın devreye girdiğini bildirdi.BBC: Felaketin boyutu hala belirsizBBC 'Dondurucu havanın umutları kırdığı' yorumunda bulunduğu haberinde "Depremlerde 20 binden fazla insanın öldüğü biliniyor. Ancak BM felaketin tam boyutunun hala belirsiz olduğu konusunda uyarıyor" bilgisine yer verdi.The Washington Post, Türkiye'de meydana gelen depremin şiddetini açıklayan bir analiz yayınladı. Analizde Türkiye depremi, 1989 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen Loma Prieta depremi ile kıyaslanarak şu ifadelere yer verildi. Türkiye depreminin ABD'de yaşanması halinde köprüleri yıkacağına ve ABD'de görülmemiş bir hasara yol açacağı belirtildi.Bununla beraber Yunan gazetesi Kathimerini, yıkılan binaların üstünde, gökyüzünde hilal şeklinde bir ayın gözünden damla yaş damlayan bir karikatüre yer verdi.

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