https://sputniknews.com.tr/20230210/turk-askerinin-aden-korfezindeki-gorev-suresini-uzatan-tbmm-karari-resmi-gazetede-1066823740.html

Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresini uzatan TBMM kararı Resmi Gazete'de

Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresini uzatan TBMM kararı Resmi Gazete'de

Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T01:28+0300

2023-02-10T01:28+0300

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türkiye

aden körfezi

resmi gazete

türk askeri

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TBMM kararına göre, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresi, 10 Şubat 2023'ten itibaren 1 yıl daha uzatıldı.

türkiye

aden körfezi

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aden körfezi, resmi gazete, türk askeri