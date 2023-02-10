Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230210/turk-askerinin-aden-korfezindeki-gorev-suresini-uzatan-tbmm-karari-resmi-gazetede-1066823740.html
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresini uzatan TBMM kararı Resmi Gazete'de
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresini uzatan TBMM kararı Resmi Gazete'de
Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T01:28+0300
2023-02-10T01:28+0300
türkiye
aden körfezi
resmi gazete
türk askeri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/11/1063570957_0:82:1599:981_1920x0_80_0_0_3da35b12135c7cfc5cfb2aefbe71b98d.jpg
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TBMM kararına göre, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresi, 10 Şubat 2023'ten itibaren 1 yıl daha uzatıldı.
türkiye
aden körfezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/11/1063570957_91:0:1508:1063_1920x0_80_0_0_05951112363ae4915c9d620c075b5559.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aden körfezi, resmi gazete, türk askeri
aden körfezi, resmi gazete, türk askeri

Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresini uzatan TBMM kararı Resmi Gazete'de

01:28 10.02.2023
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıMSB, asker, sınır, Türk askeri
MSB, asker, sınır, Türk askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
Abone olTelegram
Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TBMM kararına göre, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresi, 10 Şubat 2023'ten itibaren 1 yıl daha uzatıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала