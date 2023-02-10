https://sputniknews.com.tr/20230210/turk-askerinin-aden-korfezindeki-gorev-suresini-uzatan-tbmm-karari-resmi-gazetede-1066823740.html
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresini uzatan TBMM kararı Resmi Gazete'de
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresini uzatan TBMM kararı Resmi Gazete'de
Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T01:28+0300
2023-02-10T01:28+0300
2023-02-10T01:28+0300
türkiye
aden körfezi
resmi gazete
türk askeri
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TBMM kararına göre, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresi, 10 Şubat 2023'ten itibaren 1 yıl daha uzatıldı.
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aden körfezi, resmi gazete, türk askeri
aden körfezi, resmi gazete, türk askeri
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresini uzatan TBMM kararı Resmi Gazete'de
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Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TBMM kararına göre, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresi, 10 Şubat 2023'ten itibaren 1 yıl daha uzatıldı.