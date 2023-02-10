Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230210/tuik-issizlik-rakamlarini-acikladi-1066832396.html
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
2022 sonu itibarıyla işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 10.3 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı ise 1 puanlık artışla yüzde 18.9'a çıktı. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T11:34+0300
2023-02-10T11:41+0300
türkiye istatistik kurumu (tüik)
işsizlik
ekonomi
rakam
istihdam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0a/1066832374_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2506dbbd9b305b9f4626e7d5b67ad4f3.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2022 işgücü verilerini açıkladı. Buna göre 2022 sonu itibarıyla işsizlik oranı yüzde 10.3 oldu. Kasımda işsizlik oranı yüzde 10.2 olarak açıklanmıştı. Aralık ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 62 bin kişi artarak 3 milyon 633 bin kişi oldu.TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı aralık ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi artarak 31 milyon 573 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48.5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 31.3 olarak gerçekleşti.Gençlerde işsizlik oranı yüzde 18.915-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı aralıkta bir önceki aya göre 1 puanlık artış ile yüzde 18.9'a çıktı. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15.4, kadınlarda ise yüzde 25.4 olarak açıklandı.Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 21.4Geniş tanımlı işsizlik olarak da adlandırılan zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı aralık ayında bir önceki aya göre 0.6 puanlık artış ile yüzde 21.4'e yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20221115/tuik-issizlik-verilerini-acikladi-genc-nufusta-issizlik-orani-yuzde-191-1063442152.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0a/1066832374_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5236590a0625686a618dc7ce71cbab87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye istatistik kurumu (tüik), işsizlik, rakam, istihdam
türkiye istatistik kurumu (tüik), işsizlik, rakam, istihdam

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

11:34 10.02.2023 (güncellendi: 11:41 10.02.2023)
© AAÇalışan erkek, insan, iş yeri
Çalışan erkek, insan, iş yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© AA
Abone olTelegram
2022 sonu itibarıyla işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 10.3 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı ise 1 puanlık artışla yüzde 18.9'a çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2022 işgücü verilerini açıkladı. Buna göre 2022 sonu itibarıyla işsizlik oranı yüzde 10.3 oldu.
Kasımda işsizlik oranı yüzde 10.2 olarak açıklanmıştı. Aralık ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 62 bin kişi artarak 3 milyon 633 bin kişi oldu.
TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı aralık ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi artarak 31 milyon 573 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48.5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 31.3 olarak gerçekleşti.

Gençlerde işsizlik oranı yüzde 18.9

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı aralıkta bir önceki aya göre 1 puanlık artış ile yüzde 18.9'a çıktı. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15.4, kadınlarda ise yüzde 25.4 olarak açıklandı.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 21.4

Geniş tanımlı işsizlik olarak da adlandırılan zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı aralık ayında bir önceki aya göre 0.6 puanlık artış ile yüzde 21.4'e yükseldi.
İşsizlik - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
EKONOMİ
TÜİK işsizlik verilerini açıkladı: Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 19.1
15 Kasım 2022, 11:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала