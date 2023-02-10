https://sputniknews.com.tr/20230210/tmmobdan-kanser-tedavisinde-kullanilan-radyoterapi-cihazlarina-iliskin-duyuru-1066867092.html

TMMOB'dan kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazlarına ilişkin duyuru

TMMOB'dan kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazlarına ilişkin duyuru

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden (TMMOB) kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazlarına ilişkin duyuru yapıldı. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T23:34+0300

2023-02-10T23:34+0300

2023-02-10T23:34+0300

deprem

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

tmmob

cihaz

kanser

kanser tedavisi

uyarı

kahramanmaraş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104199/83/1041998387_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_717eb70b45de442501eaba1bf788b7bf.jpg

TMMOB, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarında kullanılan radyoterapi cihazlarına ilişkin önemli bir açıklama paylaştı. TMMOB'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "06 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olarak belirlenen 7,7 büyüklüğündeki deprem başta Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye, Kilis, Adana ve Diyarbakır illeri olmak üzere çok geniş bir bölgede büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve on binlercesi ise yaralanmıştır. Bilindiği üzere kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazlarına Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenen lisansın koşullarından birisi olan Kalite Uygunluk Belgesi (KUB) Odamız tarafından verilmektedir. Bahse konu KUB belgeleri, cihazların kurulumundan sonra medikal fizikçiler tarafından yapılan ve pek çok parametrenin kontrol edildiği testlerin sonuçlarının Odamız Medikal Fizik Komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucu Odamız tarafından düzenlenmektedir. Kayıtlarımızın incelenmesi neticesinde deprem bölgesinde 15 adet devlet hastanesi ile 8 adet özel hastanede kanser tedavisinde kullanılan ve yüksek dozların uygulandığı 40 civarında radyoterapi cihazı bulunduğu tespit edilmiştir. Bu cihazlarla yürütülen uygulamalarda çok hassas ışınlamalar yapılarak hasta tedavileri gerçekleştirilmektedir. Deprem ve artçı sarsıntılardan bu cihazların etkilenmesi ihtimali muhtemel olduğundan, ivedilikle önce binanın yapı güvenliği yönünden incelenmesi, ardından da cihazların mekanik ve dozimetrik ölçümlerini içeren kalite kontrol testleri gerçekleştirilene kadar tedavilere ara verilmesi gereklidir. Aksi durumda tedavilerde başarı sağlanamayacağı gibi, sağlam organ ve dokuların ışınlanması riski oluşacağından istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilecektir. Yapı güvenliğinin ve cihaz kontrolleri sonucunda tedaviye uygunluğun sağlandığı merkezlerde tedaviye devam edilebilir. Ancak devam eden artçı sarsıntılar sonrası mekanik testler sıklıkla tekrarlanmalıdır. Sorun tespit edilmesi durumunda ve yapı güvenliğinin sağlanamadığı merkezlerde tedavilere ara verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara duyurulur."

https://sputniknews.com.tr/20230210/bddk-depremlerden-etkilenenlerin-borclarina-yonelik-esneklikleri-genisletti-1066865661.html

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, tmmob, cihaz, kanser, kanser tedavisi, uyarı, kahramanmaraş