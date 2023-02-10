https://sputniknews.com.tr/20230210/tmmobdan-kanser-tedavisinde-kullanilan-radyoterapi-cihazlarina-iliskin-duyuru-1066867092.html
TMMOB'dan kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazlarına ilişkin duyuru
TMMOB'dan kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazlarına ilişkin duyuru
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden (TMMOB) kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazlarına ilişkin duyuru yapıldı. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T23:34+0300
2023-02-10T23:34+0300
2023-02-10T23:34+0300
deprem
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
tmmob
cihaz
kanser
kanser tedavisi
uyarı
kahramanmaraş
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TMMOB, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarında kullanılan radyoterapi cihazlarına ilişkin önemli bir açıklama paylaştı. TMMOB'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "06 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olarak belirlenen 7,7 büyüklüğündeki deprem başta Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye, Kilis, Adana ve Diyarbakır illeri olmak üzere çok geniş bir bölgede büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve on binlercesi ise yaralanmıştır. Bilindiği üzere kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazlarına Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenen lisansın koşullarından birisi olan Kalite Uygunluk Belgesi (KUB) Odamız tarafından verilmektedir. Bahse konu KUB belgeleri, cihazların kurulumundan sonra medikal fizikçiler tarafından yapılan ve pek çok parametrenin kontrol edildiği testlerin sonuçlarının Odamız Medikal Fizik Komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucu Odamız tarafından düzenlenmektedir. Kayıtlarımızın incelenmesi neticesinde deprem bölgesinde 15 adet devlet hastanesi ile 8 adet özel hastanede kanser tedavisinde kullanılan ve yüksek dozların uygulandığı 40 civarında radyoterapi cihazı bulunduğu tespit edilmiştir. Bu cihazlarla yürütülen uygulamalarda çok hassas ışınlamalar yapılarak hasta tedavileri gerçekleştirilmektedir. Deprem ve artçı sarsıntılardan bu cihazların etkilenmesi ihtimali muhtemel olduğundan, ivedilikle önce binanın yapı güvenliği yönünden incelenmesi, ardından da cihazların mekanik ve dozimetrik ölçümlerini içeren kalite kontrol testleri gerçekleştirilene kadar tedavilere ara verilmesi gereklidir. Aksi durumda tedavilerde başarı sağlanamayacağı gibi, sağlam organ ve dokuların ışınlanması riski oluşacağından istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilecektir. Yapı güvenliğinin ve cihaz kontrolleri sonucunda tedaviye uygunluğun sağlandığı merkezlerde tedaviye devam edilebilir. Ancak devam eden artçı sarsıntılar sonrası mekanik testler sıklıkla tekrarlanmalıdır. Sorun tespit edilmesi durumunda ve yapı güvenliğinin sağlanamadığı merkezlerde tedavilere ara verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara duyurulur."
https://sputniknews.com.tr/20230210/bddk-depremlerden-etkilenenlerin-borclarina-yonelik-esneklikleri-genisletti-1066865661.html
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deprem, tmmob, cihaz, kanser, kanser tedavisi, uyarı, kahramanmaraş
deprem, tmmob, cihaz, kanser, kanser tedavisi, uyarı, kahramanmaraş
TMMOB'dan kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazlarına ilişkin duyuru
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden (TMMOB) kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazlarına ilişkin duyuru yapıldı.
TMMOB, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarında kullanılan radyoterapi cihazlarına ilişkin önemli bir açıklama paylaştı.
TMMOB'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"06 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olarak belirlenen 7,7 büyüklüğündeki deprem başta Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye, Kilis, Adana ve Diyarbakır illeri olmak üzere çok geniş bir bölgede büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve on binlercesi ise yaralanmıştır. Bilindiği üzere kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazlarına Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenen lisansın koşullarından birisi olan Kalite Uygunluk Belgesi (KUB) Odamız tarafından verilmektedir. Bahse konu KUB belgeleri, cihazların kurulumundan sonra medikal fizikçiler tarafından yapılan ve pek çok parametrenin kontrol edildiği testlerin sonuçlarının Odamız Medikal Fizik Komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucu Odamız tarafından düzenlenmektedir.
Kayıtlarımızın incelenmesi neticesinde deprem bölgesinde 15 adet devlet hastanesi ile 8 adet özel hastanede kanser tedavisinde kullanılan ve yüksek dozların uygulandığı 40 civarında radyoterapi cihazı bulunduğu tespit edilmiştir. Bu cihazlarla yürütülen uygulamalarda çok hassas ışınlamalar yapılarak hasta tedavileri gerçekleştirilmektedir. Deprem ve artçı sarsıntılardan bu cihazların etkilenmesi ihtimali muhtemel olduğundan, ivedilikle önce binanın yapı güvenliği yönünden incelenmesi, ardından da cihazların mekanik ve dozimetrik ölçümlerini içeren kalite kontrol testleri gerçekleştirilene kadar tedavilere ara verilmesi gereklidir. Aksi durumda tedavilerde başarı sağlanamayacağı gibi, sağlam organ ve dokuların ışınlanması riski oluşacağından istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilecektir.
Yapı güvenliğinin ve cihaz kontrolleri sonucunda tedaviye uygunluğun sağlandığı merkezlerde tedaviye devam edilebilir. Ancak devam eden artçı sarsıntılar sonrası mekanik testler sıklıkla tekrarlanmalıdır. Sorun tespit edilmesi durumunda ve yapı güvenliğinin sağlanamadığı merkezlerde tedavilere ara verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara duyurulur."