https://sputniknews.com.tr/20230210/thyden-6-28-subat-tarihli-yurt-ici-ucuslarla-ilgili-duzenleme-1066824064.html
THY'den 6-28 Şubat tarihli yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme
THY'den 6-28 Şubat tarihli yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme
Türk Hava Yolları (THY), 9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6-28 Şubat 2023 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşların ücretsiz olarak... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T01:52+0300
2023-02-10T01:52+0300
2023-02-10T01:52+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
thy
türk hava yolları (thy)
deprem
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremin derin üzüntüsü içinde olduklarını belirtti.Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Üstün, şu bilgileri paylaştı:
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
thy, türk hava yolları (thy), deprem
thy, türk hava yolları (thy), deprem
THY'den 6-28 Şubat tarihli yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme
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Türk Hava Yolları (THY), 9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6-28 Şubat 2023 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşların ücretsiz olarak değiştirilebileceğini ya da biletlerin kesintisiz olarak iade edilebileceğini duyurdu.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremin derin üzüntüsü içinde olduklarını belirtti.
Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Üstün, şu bilgileri paylaştı:
"9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat 2023-28 Şubat 2023 tarihleri arasında olan yurt içi uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz. Bilet değişikliği ve iade işlemlerinizi 31 Mart 2023 tarihine kadar internet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz."