https://sputniknews.com.tr/20230210/thyden-6-28-subat-tarihli-yurt-ici-ucuslarla-ilgili-duzenleme-1066824064.html

THY'den 6-28 Şubat tarihli yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme

THY'den 6-28 Şubat tarihli yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme

Türk Hava Yolları (THY), 9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6-28 Şubat 2023 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşların ücretsiz olarak... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T01:52+0300

2023-02-10T01:52+0300

2023-02-10T01:52+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

thy

türk hava yolları (thy)

deprem

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremin derin üzüntüsü içinde olduklarını belirtti.Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Üstün, şu bilgileri paylaştı:

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

thy, türk hava yolları (thy), deprem