https://sputniknews.com.tr/20230210/tff-spor-toto-1-ligdeki-maclarin-3-4-martta-devam-etmesini-planliyoruz-1066850518.html
TFF: Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planlıyoruz
TFF: Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planlıyoruz
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T16:33+0300
2023-02-10T16:33+0300
2023-02-10T16:39+0300
spor
deprem
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Süper Lig dahil tüm spor karşılaşmaları bir sonraki duyuruya kadar ertelenmişti.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini, çekilmek isteyen Adanaspor'un ise resmi başvurusunu beklediklerini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230210/yeni-malatyaspor-ligden-cekildigimizi-federasyona-bildirdik-biz-artik-ligde-yokuz-1066846906.html
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deprem, türkiye futbol federasyonu (tff), maç
deprem, türkiye futbol federasyonu (tff), maç
TFF: Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planlıyoruz
16:33 10.02.2023 (güncellendi: 16:39 10.02.2023) Abone ol
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Süper Lig dahil tüm spor karşılaşmaları bir sonraki duyuruya kadar ertelenmişti.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini, çekilmek isteyen Adanaspor'un ise resmi başvurusunu beklediklerini açıkladı.