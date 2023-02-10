https://sputniknews.com.tr/20230210/tff-spor-toto-1-ligdeki-maclarin-3-4-martta-devam-etmesini-planliyoruz-1066850518.html

TFF: Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planlıyoruz

TFF: Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planlıyoruz

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T16:33+0300

2023-02-10T16:33+0300

2023-02-10T16:39+0300

spor

deprem

türkiye futbol federasyonu (tff)

maç

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Süper Lig dahil tüm spor karşılaşmaları bir sonraki duyuruya kadar ertelenmişti.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini, çekilmek isteyen Adanaspor'un ise resmi başvurusunu beklediklerini açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230210/yeni-malatyaspor-ligden-cekildigimizi-federasyona-bildirdik-biz-artik-ligde-yokuz-1066846906.html

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deprem, türkiye futbol federasyonu (tff), maç