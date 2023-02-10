https://sputniknews.com.tr/20230210/tarim-yazari-yildirimdan-deprem-bolgelerine-hayvan-yemi-cagrisi--1066840960.html
Tarım yazarı Yıldırım’dan deprem bölgelerine ‘hayvan yemi’ çağrısı
Tarım yazarı Yıldırım’dan deprem bölgelerine ‘hayvan yemi’ çağrısı
Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, deprem bölgesine ilişkin yem depolarının da yıkıldığını belirtti ve "Hayvanlar aç, bölgeye yem gerekli" dedi. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T13:26+0300
2023-02-10T13:26+0300
2023-02-10T13:26+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ali ekber yıldırım
tarım
hayvan
yem
deprem
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Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, deprem bölgesinde yem fabrikalarının da yıkıldığına dikkat çekti ve "Yem üreticisi firmaların dikkatine. Deprem bölgesindeki yem fabrikaları, yem depoları yıkıldı. - Yetiştiricilerin, çiftçilerin yemi enkaz altında olduğu için hayvanlar aç, bölgeye yem desteği sağlanması gerekiyor" dedi.
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ali ekber yıldırım, tarım, hayvan, yem, deprem
ali ekber yıldırım, tarım, hayvan, yem, deprem
Tarım yazarı Yıldırım’dan deprem bölgelerine ‘hayvan yemi’ çağrısı
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Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, deprem bölgesine ilişkin yem depolarının da yıkıldığını belirtti ve "Hayvanlar aç, bölgeye yem gerekli" dedi.
Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, deprem bölgesinde yem fabrikalarının da yıkıldığına dikkat çekti ve "Yem üreticisi firmaların dikkatine. Deprem bölgesindeki yem fabrikaları, yem depoları yıkıldı. - Yetiştiricilerin, çiftçilerin yemi enkaz altında olduğu için hayvanlar aç, bölgeye yem desteği sağlanması gerekiyor" dedi.