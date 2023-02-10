Spor camiasından deprem seferberliği: Statlar yardım toplama merkezi oldu
16:40 10.02.2023 (güncellendi: 16:42 10.02.2023)
© İHAVodafone Park'ta yardım çalışmaları
© İHA
Galatasaray Başkanı Özbek, deprem bölgesine 500 konteyner ev göndermeyi hedeflediklerini açıklarken, Beşiktaş taraftarların ve vatandaşların katılımıyla Vodafone Park’ta yardım çalışmalarına devam ediyor. Ankaragücü ise geliri depremzedelere bağışlanacak özel forma üreteceğini duyurdu.
Spor camiası, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin yaraları sarmak için desteklerini sürdürüyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere tüm kulüplerin resmi medya kanallarından yayınlanan açıklamalarda deprem bölgeleri için ihtiyaç listeleri sunuldu. ‘Biz beraberiz’ diyerek tek yürek olan ezeli rakip ebedi dost Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, taraftarlarına seslenerek, tüm statlara yardım çağrısı yaptı.
Galatasaray’dan 500 konteyner ev
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, deprem bölgesine ilk başta 100 konteyner ev göndereceklerini, hedeflerinin ise bu sayıyı 500'e çıkarmak olduğunu söyledi:
"5 günde 57. tır yükleniyor. Hatay’da ve Maraş’ta iki tane büyük lojistik depo tuttuk. Gideceği yere kadar dağıtımı yapıldı. Tırın oraya indiği zaman hedeflediğiniz kitleye ulaşması mümkün olmuyor. Onun büyük gayreti içindeyiz. Erden Timur şu an kendisi Maraş’ta. Bölgeyi tamamen gezerken, bu tip lojistik destekleri hazırlıyor. Yardım çağrımıza cevap veren bütün herkese teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek var. Buradaki çalışmalara herkes emek veriyor. Onlara da teşekkür ediyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Enkaz altında hala vatandaşlarımız kurtarılma çalışılıyor. Çok yaralı vatandaşlarımız var. Onlara acil şifa diliyorum. Allah bir daha bu tip felaketlerden milletimizi korusun. Yardım kampanyasına yoğun ilgi var. İki tane yardım toplama bölgemiz var. Taç Spor Tesisleri’nden buraya sevk ediliyor. İkinci bir operasyon, barınma ihtiyacına olacak. Özellikle tuvaletle ilgili sorun var. Onun teminine çalışılıyor. İlk başta 100 konteyner destek göndereceğiz. Hedefimiz bunu 500’e çıkarmak. Bütün Galatasaray camiasına çağrı yapıyorum."
Vodafone Park’ta depremzedeler için yardım çalışmaları
Beşiktaş’ın, depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemelerin toplanması amacıyla başlattığı yardım çalışmaları taraftarların ve vatandaşların katılımıyla Vodafone Park’ta devam ediyor.
© bjk.com.trBeşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarette bir araya geldiği gönüllülere, günlerdir büyük bir özveriyle gerçekleştirdikleri çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarette bir araya geldiği gönüllülere, günlerdir büyük bir özveriyle gerçekleştirdikleri çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.
© bjk.com.tr
Emre Kocadağ, Daniel Pancu'nun Kadıköy'de giydiği eldivenleri satın aldı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu da 2005 yılında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçında giydiği kaleci eldivenlerini satışa çıkardı.
Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ, Pancu'nun bu hamlesine yanıt verdi ve kaleci eldivenlerini 500 bin TL karşılığında satın aldı.
Kocadağ, 500 bin TL'yi AHBAP'a bağışlarken, eldivenleri de Beşiktaş Müzesi'ne hediye etti.
Ankaragücü'nden geliri bağışlanacak özel forma
MKE Ankaragücü Kulübü, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenlere yardım etmek için özel bir forma tasarladı.
© AAMKE Ankaragücü, geliri depremzedelere bağışlanacak özel forma üretecek
MKE Ankaragücü, geliri depremzedelere bağışlanacak özel forma üretecek
© AA
‘www.ankaragucustore.com.tr’ internet adresinden 300 liraya satışa sunulan siyah renkli formanın üzerinde depremden etkilenen 10 şehrin haritası ile isimleri yer aldı.
Fenerbahçe'den yardım tırları
Fenerbahçe'nin depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemeleri topladığı yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.
© İHAFenerbahçe'nin depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemeleri topladığı yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemeleri topladığı yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.
© İHA
Ali Koç: Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün mali yükünü her birlikte göğüsleyeceğiz
Öte yandan Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptıkları toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün mali yükünü hep birlikte göğüsleyeceğiz" dedi.
Trabzonspor, takım otobüsünü afet bölgesine gönderdi
AFAD’ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Trabzonspor, aşırı soğuğa dayanıklı uyku tulumu ve kışlık ürünler içeren yardım tırları haricinde takım otobüsünü de Malatya’daki depremzedelerin Trabzon’a dönmesi için afet bölgesine göndermişti. Trabzonspor takım otobüsü, bugün sabah 39 kişiyle birlikte Trabzon’a geldi. Depremzedelerin bazıları şehirde konaklayacakları yerlere bırakılırken, bazıları da Giresun ve Ordu’ya ulaştırılmak üzere servis aracına bindirildi.
© İHATrabzonspor, depremden etkilenen vatandaşlara yardım çalışmalarına devam ediyor. Trabzonspor takım otobüsü ile 39 depremzede bugün Trabzon'a geldi.
Trabzonspor, depremden etkilenen vatandaşlara yardım çalışmalarına devam ediyor. Trabzonspor takım otobüsü ile 39 depremzede bugün Trabzon'a geldi.
© İHA