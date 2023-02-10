https://sputniknews.com.tr/20230210/spor-camiasindan-deprem-seferberligi-statlar-yardim-toplama-merkezi-oldu-1066850649.html

Spor camiasından deprem seferberliği: Statlar yardım toplama merkezi oldu

Spor camiasından deprem seferberliği: Statlar yardım toplama merkezi oldu

Galatasaray Başkanı Özbek, deprem bölgesine 500 konteyner ev göndermeyi hedeflediklerini açıklarken, Beşiktaş taraftarların ve vatandaşların katılımıyla... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T16:40+0300

2023-02-10T16:40+0300

2023-02-10T16:42+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

beşiktaş

fenerbahçe

galatasaray

dursun özbek

mke ankaragücü

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Spor camiası, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin yaraları sarmak için desteklerini sürdürüyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere tüm kulüplerin resmi medya kanallarından yayınlanan açıklamalarda deprem bölgeleri için ihtiyaç listeleri sunuldu. ‘Biz beraberiz’ diyerek tek yürek olan ezeli rakip ebedi dost Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, taraftarlarına seslenerek, tüm statlara yardım çağrısı yaptı.Galatasaray’dan 500 konteyner evGalatasaray Başkanı Dursun Özbek, deprem bölgesine ilk başta 100 konteyner ev göndereceklerini, hedeflerinin ise bu sayıyı 500'e çıkarmak olduğunu söyledi:Vodafone Park’ta depremzedeler için yardım çalışmalarıBeşiktaş’ın, depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemelerin toplanması amacıyla başlattığı yardım çalışmaları taraftarların ve vatandaşların katılımıyla Vodafone Park’ta devam ediyor.Emre Kocadağ, Daniel Pancu'nun Kadıköy'de giydiği eldivenleri satın aldıBeşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu da 2005 yılında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçında giydiği kaleci eldivenlerini satışa çıkardı.Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ, Pancu'nun bu hamlesine yanıt verdi ve kaleci eldivenlerini 500 bin TL karşılığında satın aldı.Kocadağ, 500 bin TL'yi AHBAP'a bağışlarken, eldivenleri de Beşiktaş Müzesi'ne hediye etti.Ankaragücü'nden geliri bağışlanacak özel formaMKE Ankaragücü Kulübü, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenlere yardım etmek için özel bir forma tasarladı.‘www.ankaragucustore.com.tr’ internet adresinden 300 liraya satışa sunulan siyah renkli formanın üzerinde depremden etkilenen 10 şehrin haritası ile isimleri yer aldı.Fenerbahçe'den yardım tırlarıFenerbahçe'nin depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemeleri topladığı yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.Ali Koç: Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün mali yükünü her birlikte göğüsleyeceğizÖte yandan Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptıkları toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün mali yükünü hep birlikte göğüsleyeceğiz" dedi.Trabzonspor, takım otobüsünü afet bölgesine gönderdiAFAD’ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Trabzonspor, aşırı soğuğa dayanıklı uyku tulumu ve kışlık ürünler içeren yardım tırları haricinde takım otobüsünü de Malatya’daki depremzedelerin Trabzon’a dönmesi için afet bölgesine göndermişti. Trabzonspor takım otobüsü, bugün sabah 39 kişiyle birlikte Trabzon’a geldi. Depremzedelerin bazıları şehirde konaklayacakları yerlere bırakılırken, bazıları da Giresun ve Ordu’ya ulaştırılmak üzere servis aracına bindirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230210/canli-turkiyeyi-sarsan-deprem-felaketinde-5-gun-can-kaybi-17-bin-674-oldu-1066826305.html

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beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray, dursun özbek, mke ankaragücü