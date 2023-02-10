https://sputniknews.com.tr/20230210/sehirden-ayrilmayi-bekleyen-antakyali-depremzedeler-burada-hicbir-can-guvenligimiz-kalmadi-1066856992.html
Şehirden ayrılmayı bekleyen Antakyalı depremzedeler: Burada hiçbir can güvenliğimiz kalmadı
Şehirden ayrılmayı bekleyen Antakyalı depremzedeler: Burada hiçbir can güvenliğimiz kalmadı
Antakyalı depremzedeler kendilerini Antalya’ya götürecek otobüsleri bekliyor. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T18:21+0300
2023-02-10T18:21+0300
2023-02-10T18:21+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
antakya
deprem
video
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Deprem sonrası barınma sorunu yaşayan afetzedeler temel ihtiyaç malzemelerini yanlarına alarak son hazırlıklarını tamamladı. Hatay Antakyalı afetzedeler, depremin ilk gününden bugüne yaşadıklarını Sputnik’e anlattı: ‘’Ne evimiz kaldı ne bir şeyimiz kaldı. Antalya’da nerede olursa kalacağız yeter ki can güvenliğimiz olsun. Aklımıza gelmeyecek şeyler yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın. Enkazda kaldık, komşularımız gelip bizi çıkarttı. Burada hiçbir can güvenliğimiz kalmadı, evimiz kalmadı. Eşini, dostunu kaybedenler oldu. Yapacak daha fazla bir şey yok. Antalya’ya gittiğimizde biraz kendimizi toparlayıp ileriye dönük yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız hayatı yaşamaya değecek.’’
hatay
antakya
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Şehirden ayrılmayı bekleyen Hatay Antakyalı depremzedeler: Burada hiçbir can güvenliğimiz kalmadı
Şehirden ayrılmayı bekleyen Hatay Antakyalı depremzedeler: Burada hiçbir can güvenliğimiz kalmadı
2023-02-10T18:21+0300
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PT2M04S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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hatay, antakya, deprem, video, видео
hatay, antakya, deprem, video, видео
Şehirden ayrılmayı bekleyen Antakyalı depremzedeler: Burada hiçbir can güvenliğimiz kalmadı
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Antakyalı depremzedeler kendilerini Antalya’ya götürecek otobüsleri bekliyor.
Deprem sonrası barınma sorunu yaşayan afetzedeler temel ihtiyaç malzemelerini yanlarına alarak son hazırlıklarını tamamladı.
Hatay Antakyalı afetzedeler, depremin ilk gününden bugüne yaşadıklarını Sputnik’e anlattı:
‘’Ne evimiz kaldı ne bir şeyimiz kaldı. Antalya’da nerede olursa kalacağız yeter ki can güvenliğimiz olsun. Aklımıza gelmeyecek şeyler yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın. Enkazda kaldık, komşularımız gelip bizi çıkarttı. Burada hiçbir can güvenliğimiz kalmadı, evimiz kalmadı. Eşini, dostunu kaybedenler oldu. Yapacak daha fazla bir şey yok. Antalya’ya gittiğimizde biraz kendimizi toparlayıp ileriye dönük yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız hayatı yaşamaya değecek.’’