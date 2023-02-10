https://sputniknews.com.tr/20230210/sehirden-ayrilmayi-bekleyen-antakyali-depremzedeler-burada-hicbir-can-guvenligimiz-kalmadi-1066856992.html

Şehirden ayrılmayı bekleyen Antakyalı depremzedeler: Burada hiçbir can güvenliğimiz kalmadı

Şehirden ayrılmayı bekleyen Antakyalı depremzedeler: Burada hiçbir can güvenliğimiz kalmadı

Antakyalı depremzedeler kendilerini Antalya’ya götürecek otobüsleri bekliyor. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T18:21+0300

2023-02-10T18:21+0300

2023-02-10T18:21+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

antakya

deprem

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0a/1066856847_0:372:1659:1305_1920x0_80_0_0_d67c5b896fc2388b1d1b32eb60883eb8.png

Deprem sonrası barınma sorunu yaşayan afetzedeler temel ihtiyaç malzemelerini yanlarına alarak son hazırlıklarını tamamladı. Hatay Antakyalı afetzedeler, depremin ilk gününden bugüne yaşadıklarını Sputnik’e anlattı: ‘’Ne evimiz kaldı ne bir şeyimiz kaldı. Antalya’da nerede olursa kalacağız yeter ki can güvenliğimiz olsun. Aklımıza gelmeyecek şeyler yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın. Enkazda kaldık, komşularımız gelip bizi çıkarttı. Burada hiçbir can güvenliğimiz kalmadı, evimiz kalmadı. Eşini, dostunu kaybedenler oldu. Yapacak daha fazla bir şey yok. Antalya’ya gittiğimizde biraz kendimizi toparlayıp ileriye dönük yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız hayatı yaşamaya değecek.’’

hatay

antakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Şehirden ayrılmayı bekleyen Hatay Antakyalı depremzedeler: Burada hiçbir can güvenliğimiz kalmadı Şehirden ayrılmayı bekleyen Hatay Antakyalı depremzedeler: Burada hiçbir can güvenliğimiz kalmadı 2023-02-10T18:21+0300 true PT2M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay, antakya, deprem, video, видео