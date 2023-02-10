https://sputniknews.com.tr/20230210/sanliurfa-cumhuriyet-bassavciligi-sorusturma-baslatti-yikilan-binalarda-ciddi-malzeme-kusuru-var-1066839641.html

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı: Yıkılan binalarda ciddi malzeme kusuru var

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı: Yıkılan binalarda ciddi malzeme kusuru var

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan binalara ilişkin soruşturma başlattı, "Yıkılan binalarda ciddi malzeme kusuru var" dedi. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T13:00+0300

2023-02-10T13:00+0300

2023-02-10T13:00+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

şanlıurfa

enkaz

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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Şanlıurfa'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yıkılan binalarda inceleme başlatıldı, karot örnekleri alındı.Başsavcılık tarafından açılan soruşturmalarda binalarda inceleme yapmak üzere, 1 başsavcıvekili, 5 cumhuriyet savcısı, altışar kişilik bilirkişi ve polis ekiplerinden oluşan 3 heyet oluşturuldu. Heyetler kentte yıkılan binalarda incelemelerine başlayarak kolonlardan karot örnekleri aldı.İpekyol Caddesi'nde yıkılan ve 33 kişinin öldüğü, 4 kişinin kurtarıldığı Osman Ağan Apartmanı'nda inceleme yapan heyette bilirkişi olarak görev yapan Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Kasım Mermertaş, AA muhabirine, alandaki enkazın bir kısmının arama kurtarma çalışması sırasında kaldırıldığını söyledi.'İlk incelemelere göre ciddi malzeme kusurları tespit ettik'Yapının tamamen göçmesinden dolayı yapısal kusurların görünemediğini ve şu aşamada malzeme kalitesiyle ilgili çalışma yaptıklarını anlatan Mermertaş, şöyle konuştu:Prof. Dr. Mermertaş, binanın yapılışıyla ilgili de sorunlar olduğundan bahsederek, "Özellikle kolon ve kirişlerde deprem etkilerini alsın diye, yani kesme kuvvetlerini taşıması için kullanılan yanal donatılar, kanca yapılmadan kullanılmış, düz olarak 90 derece açıyla bağlanmış ve aralıkları standartların öngördüğü değerlerin üstünde görülmüş yani seyrek yapılmış donatıda. Yapı 2000 yılı öncesi bir imalat olduğu için bütün demirler düz demir olarak kullanılıyor. Bunlar tabi betonla tam bir aderans sağlayamıyor, bazı problemler yaşanıyor. Çok fazla paslanma gördük demirlerde, bu da demir ile donatı arasındaki yapışmayı ortadan kaldırıyor." ifadelerini kullandı.

şanlıurfa

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deprem, şanlıurfa, enkaz