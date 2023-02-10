https://sputniknews.com.tr/20230210/rusyadan-yabanci-kuruluslara-suclama-suriye-halkina-yardimdan-kaciniyorlar-1066867700.html
Rusya’dan yabancı kuruluşlara suçlama: Suriye halkına yardımdan kaçınıyorlar
Rusya’dan yabancı kuruluşlara suçlama: Suriye halkına yardımdan kaçınıyorlar
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, yabancı kuruluşların Suriye halkına yardım sağlamaktan kaçındığını belirtti. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T23:51+0300
2023-02-10T23:51+0300
2023-02-10T23:51+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
suriye
deprem
ölü
yaralı
rusya
yardım
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “Uluslararası toplumun dikkatini, söz konusu alanda faaliyet gösteren yabancı kuruluşların Suriye halkına yardım sağlamaktan kaçındığına çekmek zorundayız” ifadesini kullandı.Yegorov, Birleşmiş Milletler’in (BM) yetkisine uygun olarak insani yardımın İdlib vilayetindeki Bab El-Hava kontrol noktasından, Suriye hükümetinin kontrolünde olmayan bölgeye ulaştırılmakta olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Rus yetkili, Suriye yönetiminin mevcut lojistik sorunlara rağmen, deniz yoluyla Lazkiye ve Tartus limanlarına ulaşan insani yardımı, depremden etkilenen bölgelere ulaştırmaya devam ettiğini kaydetti.Rus askerler 240 Suriyeliye tıbbi yardım sağladıYegorov, “6 Şubat 2023 tarihinden bu yana, enkaz altından 47 kişi kurtarıldı. 240 Suriye vatandaşına tıbbi yardım sağlandı. Gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 44.5 ton insani yardım ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı” diye açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230210/bm-suriyede-53-milyona-yakin-insan-depremden-sonra-evsiz-kalabilir-1066864952.html
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suriye, deprem, ölü, yaralı, rusya, yardım
suriye, deprem, ölü, yaralı, rusya, yardım
Rusya’dan yabancı kuruluşlara suçlama: Suriye halkına yardımdan kaçınıyorlar
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, yabancı kuruluşların Suriye halkına yardım sağlamaktan kaçındığını belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “Uluslararası toplumun dikkatini, söz konusu alanda faaliyet gösteren yabancı kuruluşların Suriye halkına yardım sağlamaktan kaçındığına çekmek zorundayız” ifadesini kullandı.
Yegorov, Birleşmiş Milletler’in (BM) yetkisine uygun olarak insani yardımın İdlib vilayetindeki Bab El-Hava kontrol noktasından, Suriye hükümetinin kontrolünde olmayan bölgeye ulaştırılmakta olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Aynı zamanda ülkenin geri kalanındaki halkın büyük kısmı, Suriye ekonomisinin sağlık, sanayi, enerji, gıda, inşaat ve ulaşım sektörlerine yönelik Batı tarafından uygulanan yaptırımlar yüzünden acı çekmeye devam ediyor.”
Rus yetkili, Suriye yönetiminin mevcut lojistik sorunlara rağmen, deniz yoluyla Lazkiye ve Tartus limanlarına ulaşan insani yardımı, depremden etkilenen bölgelere ulaştırmaya devam ettiğini kaydetti.
Rus askerler 240 Suriyeliye tıbbi yardım sağladı
Yegorov, “6 Şubat 2023 tarihinden bu yana, enkaz altından 47 kişi kurtarıldı. 240 Suriye vatandaşına tıbbi yardım sağlandı. Gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 44.5 ton insani yardım ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı” diye açıkladı.