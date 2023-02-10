https://sputniknews.com.tr/20230210/rusyada-eski-ukrayna-savunma-bakanlarina-donbassa-karsi-saldirganlik-suclamasi-1066820562.html
Rusya'da eski Ukrayna savunma bakanlarına Donbass’a karşı saldırganlık suçlaması
Rusya'da eski Ukrayna savunma bakanlarına Donbass’a karşı saldırganlık suçlaması
Rusya Soruşturma Komitesi, “2014’te Donbass sakinlerine karşı askeri saldırganlığı koordine eden” Ukrayna’nın eski Savunma Bakan Vekili Mihail Koval ve eski... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T00:10+0300
2023-02-10T00:10+0300
2023-02-10T00:10+0300
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Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında, ele geçirilen belgeler ve çok sayıda görgü tanığının ifadeleri temelinde, Ukrayna ordusunun üst düzey yetkililerinin barışa ve insanların güvenliğine karşı işlenen suçlara karıştığına ilişkin bilgilerin belgelendiği ifade edildi.Açıklamada, “Dava dosyasındaki materyaller, Geletey’in Donetsk ve Lugansk bölgelerine topçu ve hava saldırılarını yönettiği sırada, 700 sivilin öldüğünü ve en az 500 kişinin yaralandığını gösteriyor” dendi.Bu bilgiler temelinde, “2014’te Donbass sakinlerine karşı askeri saldırganlığı koordine eden” Ukrayna’nın eski Savunma Bakan Vekili Mihail Koval ve eski Savunma Bakanı Valeriy Geletey ve 92. Mekanize Tugayı Komutanı Pavel Fedosenko’ya gıyaben suçlamaların yöneltildiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220903/rusya-kiev-kimyasal-puskurtme-cihazlari-ile-donatilmis-bayraktar-ihalari-talep-etti-1060770248.html
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rusya, rusya soruşturma komitesi, ukrayna, saldırgan
Rusya'da eski Ukrayna savunma bakanlarına Donbass’a karşı saldırganlık suçlaması
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Rusya Soruşturma Komitesi, “2014’te Donbass sakinlerine karşı askeri saldırganlığı koordine eden” Ukrayna’nın eski Savunma Bakan Vekili Mihail Koval ve eski Savunma Bakanı Valeriy Geletey’e gıyaben suçlamalar yöneltti.
Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında, ele geçirilen belgeler ve çok sayıda görgü tanığının ifadeleri temelinde, Ukrayna ordusunun üst düzey yetkililerinin barışa ve insanların güvenliğine karşı işlenen suçlara karıştığına ilişkin bilgilerin belgelendiği ifade edildi.
Açıklamada, “Dava dosyasındaki materyaller, Geletey’in Donetsk ve Lugansk bölgelerine topçu ve hava saldırılarını yönettiği sırada, 700 sivilin öldüğünü ve en az 500 kişinin yaralandığını gösteriyor” dendi.
Bu bilgiler temelinde, “2014’te Donbass sakinlerine karşı askeri saldırganlığı koordine eden” Ukrayna’nın eski Savunma Bakan Vekili Mihail Koval ve eski Savunma Bakanı Valeriy Geletey ve 92. Mekanize Tugayı Komutanı Pavel Fedosenko’ya gıyaben suçlamaların yöneltildiği kaydedildi.