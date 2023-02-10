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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/rusya-suriyeye-35-ton-insani-yardim-ulastirdi-1066865040.html
Rusya, Suriye'ye 35 ton insani yardım ulaştırdı
Rusya, Suriye'ye 35 ton insani yardım ulaştırdı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla depremzedelere yardım için Suriye'ye 35 ton insani yardım götürüldüğünü belirtti. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T21:37+0300
2023-02-10T21:37+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
rusya
suriye
deprem
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Il-76 kargo uçağıyla götürülen insani yardımın gıda ürünleri ve ilk yardım malzemelerinden oluştuğunu bildiren bakanlık, 35 ton yardımın depremden etkilenen Suriyeli vatandaşlara dağıtılacağını kaydetti.Bakanlık, Suriye'ye bir insani yardım uçağının daha gitmesinin gitmesinin beklendiği bilgisini paylaştı.Bu arada bakanlık, 3 özel eğitimli köpek grubunun Suriye'de enkaz altındakileri arama çalışmaları yürüttüğünü açıkladı.Bakanlık, Acil Durumlar Bakanlığı bünyesindeki Lider Merkezi uzmanlarının 24 saat boyunca enkazlarda arama yaptığını, Labrador ve Hollanda çoban köpeklerinin bulunduğu 3 özel eğitimli köpek grubunun ekiplere yardımcı olduğunu ekledi.
rusya
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rusya, suriye, deprem
rusya, suriye, deprem

Rusya, Suriye'ye 35 ton insani yardım ulaştırdı

21:37 10.02.2023
© AP Photo / Ghaith AlsayedKahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Suriye'nin İdlib bölgesinde de yıkıma neden oldu.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Suriye'nin İdlib bölgesinde de yıkıma neden oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla depremzedelere yardım için Suriye'ye 35 ton insani yardım götürüldüğünü belirtti.
Il-76 kargo uçağıyla götürülen insani yardımın gıda ürünleri ve ilk yardım malzemelerinden oluştuğunu bildiren bakanlık, 35 ton yardımın depremden etkilenen Suriyeli vatandaşlara dağıtılacağını kaydetti.

Bakanlık, Suriye'ye bir insani yardım uçağının daha gitmesinin gitmesinin beklendiği bilgisini paylaştı.

Bu arada bakanlık, 3 özel eğitimli köpek grubunun Suriye'de enkaz altındakileri arama çalışmaları yürüttüğünü açıkladı.

Bakanlık, Acil Durumlar Bakanlığı bünyesindeki Lider Merkezi uzmanlarının 24 saat boyunca enkazlarda arama yaptığını, Labrador ve Hollanda çoban köpeklerinin bulunduğu 3 özel eğitimli köpek grubunun ekiplere yardımcı olduğunu ekledi.
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