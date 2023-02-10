Rusya, Suriye'ye 35 ton insani yardım ulaştırdı

Il-76 kargo uçağıyla götürülen insani yardımın gıda ürünleri ve ilk yardım malzemelerinden oluştuğunu bildiren bakanlık, 35 ton yardımın depremden etkilenen Suriyeli vatandaşlara dağıtılacağını kaydetti.



Bakanlık, Suriye'ye bir insani yardım uçağının daha gitmesinin gitmesinin beklendiği bilgisini paylaştı.



Bu arada bakanlık, 3 özel eğitimli köpek grubunun Suriye'de enkaz altındakileri arama çalışmaları yürüttüğünü açıkladı.



Bakanlık, Acil Durumlar Bakanlığı bünyesindeki Lider Merkezi uzmanlarının 24 saat boyunca enkazlarda arama yaptığını, Labrador ve Hollanda çoban köpeklerinin bulunduğu 3 özel eğitimli köpek grubunun ekiplere yardımcı olduğunu ekledi.