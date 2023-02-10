Rusya, Suriye'ye 35 ton insani yardım ulaştırdı
© AP Photo / Ghaith AlsayedKahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Suriye'nin İdlib bölgesinde de yıkıma neden oldu.
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla depremzedelere yardım için Suriye'ye 35 ton insani yardım götürüldüğünü belirtti.
Il-76 kargo uçağıyla götürülen insani yardımın gıda ürünleri ve ilk yardım malzemelerinden oluştuğunu bildiren bakanlık, 35 ton yardımın depremden etkilenen Suriyeli vatandaşlara dağıtılacağını kaydetti.
Bakanlık, Suriye'ye bir insani yardım uçağının daha gitmesinin gitmesinin beklendiği bilgisini paylaştı.
Bu arada bakanlık, 3 özel eğitimli köpek grubunun Suriye'de enkaz altındakileri arama çalışmaları yürüttüğünü açıkladı.
Bakanlık, Acil Durumlar Bakanlığı bünyesindeki Lider Merkezi uzmanlarının 24 saat boyunca enkazlarda arama yaptığını, Labrador ve Hollanda çoban köpeklerinin bulunduğu 3 özel eğitimli köpek grubunun ekiplere yardımcı olduğunu ekledi.
Bakanlık, Suriye'ye bir insani yardım uçağının daha gitmesinin gitmesinin beklendiği bilgisini paylaştı.
Bu arada bakanlık, 3 özel eğitimli köpek grubunun Suriye'de enkaz altındakileri arama çalışmaları yürüttüğünü açıkladı.
Bakanlık, Acil Durumlar Bakanlığı bünyesindeki Lider Merkezi uzmanlarının 24 saat boyunca enkazlarda arama yaptığını, Labrador ve Hollanda çoban köpeklerinin bulunduğu 3 özel eğitimli köpek grubunun ekiplere yardımcı olduğunu ekledi.