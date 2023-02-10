https://sputniknews.com.tr/20230210/rusya-petrol-uretimini-gunluk-500-bin-varil-azaltacak--1066841528.html
Rusya petrol üretimini günlük 500 bin varil azaltacak
Rusya petrol üretimini günlük 500 bin varil azaltacak
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrolde tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol satmayacaklarını belirterek, “Bu bağlamda, Rusya mart ayında... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T13:53+0300
2023-02-10T13:53+0300
2023-02-10T13:53+0300
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Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Rus petrol ve petrol ürünlülerine yönelik tavan fiyat uygulamasının sektörde arz sorunu yaratabileceğini söyledi. Rusya’nın ürettiği petrolün satışında sorun yaşamadığına işaret eden Novak, “Ancak daha önce de söylediğimiz gibi, doğrudan veya dolaylı olarak tavan fiyat prensibine uyanlara petrol satmayacağız” diye konuştu. Petrol piyasasında denge sağlanması amacıyla üretimlerini kısacaklarını anlatan Novak, “Bu bağlamda, Rusya mart ayında petrol üretimini günlük 500 bin varil azaltacak. Rusya, Rus petrol ve petrol ürünlerine yönelik tavan fiyat mekanizmasının, piyasaya müdahale ve Batılı ülkelerin yıkıcı enerji politikasının devamı olduğuna inanıyor” dedi. AB ülkeleri Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı. Rus dizeline ve gaz yağına da varil başına 100 dolar, daha ucuz sıvı yakıt ve açık renkli petrol ürünlerine de varil başına 45 dolar tavan fiyat getirilmişti.
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Rusya petrol üretimini günlük 500 bin varil azaltacak
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrolde tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol satmayacaklarını belirterek, “Bu bağlamda, Rusya mart ayında petrol üretimini günlük 500 bin varil azaltacak” dedi.
Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Rus petrol ve petrol ürünlülerine yönelik tavan fiyat uygulamasının sektörde arz sorunu yaratabileceğini söyledi. Rusya’nın ürettiği petrolün satışında sorun yaşamadığına işaret eden Novak, “Ancak daha önce de söylediğimiz gibi, doğrudan veya dolaylı olarak tavan fiyat prensibine uyanlara petrol satmayacağız” diye konuştu.
Petrol piyasasında denge sağlanması amacıyla üretimlerini kısacaklarını anlatan Novak, “Bu bağlamda, Rusya mart ayında petrol üretimini günlük 500 bin varil azaltacak. Rusya, Rus petrol ve petrol ürünlerine yönelik tavan fiyat mekanizmasının, piyasaya müdahale ve Batılı ülkelerin yıkıcı enerji politikasının devamı olduğuna inanıyor” dedi.
AB ülkeleri Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı. Rus dizeline ve gaz yağına da varil başına 100 dolar, daha ucuz sıvı yakıt ve açık renkli petrol ürünlerine de varil başına 45 dolar tavan fiyat getirilmişti.