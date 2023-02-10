https://sputniknews.com.tr/20230210/rusya-disisleri-washingtonun-yeni-askeri-yardim-paketi-kievi-savas-suclarina-itiyor---1066852240.html
Rusya Dışişleri: Washington'un yeni askeri yardım paketi Kiev'i savaş suçlarına itiyor
Rusya Dışişleri: Washington'un yeni askeri yardım paketi Kiev'i savaş suçlarına itiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin Ukrayna'ya anti-personel mayınları da içeren yeni askeri yardım paketiyle Kiev rejimini savaş suçları... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T16:43+0300
2023-02-10T16:43+0300
2023-02-10T16:43+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
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mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna'ya anti-personel mayınları da içeren yeni askeri yardım paketiyle Kiev rejimini savaş suçları işlemeye ittiğini söyledi. Zaharova, “3 Şubat'ta Washington, 2.5 milyar dolar tutarında yeni bir silah paketi daha açıkladı. Bu kez Javelin tanksavar füze sistemleri, 150 km'ye kadar menzile sahip GLSDB (yüksek hassasiyetli küçük çaplı karadan fırlatılan bombalar) bombaları ve Claymore anti-personel mayınları söz konusu. Washington'un bu hamlesi, Kiev rejimini yeni savaş suçlarına itmek için kasıtlı bir girişim gibi görünüyor. Maalesef böyle olacağını düşünüyorum, ancak bu sorumluluğun kime ait olduğunun anlaşılması gerekiyor” dedi. Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya göndereceklerini açıkladıkları mali yardımın ‘katliamlar’ için kullanılacağına vurgu yapan Zaharova, “2 Şubat'ta AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Borrell, AB'nin Ukrayna'ya askeri yardım sağlama misyonunda eğitilecek askeri personel sayısını 30 bine çıkarmayı planladığını söyledi. Ukrayna Savunma Bakanı, 6 Şubat'ta Ukrayna askerlerinin Avrupa eğitim alanlarında Leopard tanklarını kullanma eğitimine başladığını duyurdu. Aynı Avrupa Birliği'nin Barış Fonu aracılığıyla yarım milyar euro tahsis ettiğini de hatırlatmak istiyorum” diye konuştu. Zaharova, Batı’nın Kiev'e yardımı genişleterek çatışmayı uzattığını ve bu tür önlemlerin kurbanların sayısını artırdığını belirterek, “ABD ve onların NATO vasalları, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini güçlü silahlarla donatarak ve ordularını eğiterek çatışmayı tırmandırmak için her şeyi yapıyorlar. Kiev Nazilerine pervasızca destek veren Batılı liderler, akla gelebilecek ve gelemeyecek tüm sınırları aşıyorlar” ifadelerini kullandı.
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rusya, abd, ukrayna, mariya zaharova
Rusya Dışişleri: Washington'un yeni askeri yardım paketi Kiev'i savaş suçlarına itiyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin Ukrayna'ya anti-personel mayınları da içeren yeni askeri yardım paketiyle Kiev rejimini savaş suçları işlemeye ittiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna'ya anti-personel mayınları da içeren yeni askeri yardım paketiyle Kiev rejimini savaş suçları işlemeye ittiğini söyledi.
Zaharova, “3 Şubat'ta Washington, 2.5 milyar dolar tutarında yeni bir silah paketi daha açıkladı. Bu kez Javelin tanksavar füze sistemleri, 150 km'ye kadar menzile sahip GLSDB (yüksek hassasiyetli küçük çaplı karadan fırlatılan bombalar) bombaları ve Claymore anti-personel mayınları söz konusu. Washington'un bu hamlesi, Kiev rejimini yeni savaş suçlarına itmek için kasıtlı bir girişim gibi görünüyor. Maalesef böyle olacağını düşünüyorum, ancak bu sorumluluğun kime ait olduğunun anlaşılması gerekiyor” dedi.
Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya göndereceklerini açıkladıkları mali yardımın ‘katliamlar’ için kullanılacağına vurgu yapan Zaharova, “2 Şubat'ta AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Borrell, AB'nin Ukrayna'ya askeri yardım sağlama misyonunda eğitilecek askeri personel sayısını 30 bine çıkarmayı planladığını söyledi. Ukrayna Savunma Bakanı, 6 Şubat'ta Ukrayna askerlerinin Avrupa eğitim alanlarında Leopard tanklarını kullanma eğitimine başladığını duyurdu. Aynı Avrupa Birliği'nin Barış Fonu aracılığıyla yarım milyar euro tahsis ettiğini de hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.
Zaharova, Batı’nın Kiev'e yardımı genişleterek çatışmayı uzattığını ve bu tür önlemlerin kurbanların sayısını artırdığını belirterek, “ABD ve onların NATO vasalları, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini güçlü silahlarla donatarak ve ordularını eğiterek çatışmayı tırmandırmak için her şeyi yapıyorlar. Kiev Nazilerine pervasızca destek veren Batılı liderler, akla gelebilecek ve gelemeyecek tüm sınırları aşıyorlar” ifadelerini kullandı.