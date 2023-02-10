https://sputniknews.com.tr/20230210/rus-baskonsolos-rusyaya-yaptirimlar-turkiyeyle-hava-ulasimiyla-ilgili-gorusmeleri-etkiliyor-1066859039.html

Rus Başkonsolos: Rusya’ya yaptırımlar, Türkiye’yle hava ulaşımıyla ilgili görüşmeleri etkiliyor

Rus Başkonsolos: Rusya’ya yaptırımlar, Türkiye’yle hava ulaşımıyla ilgili görüşmeleri etkiliyor

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Rusya’ya uygulanan yaptırımların ve uçak kullanımına getirilen kısıtlamaların, Türkiye’yle yürütülen hava... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T19:08+0300

2023-02-10T19:08+0300

2023-02-10T19:08+0300

dünya

rusya

türkiye

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Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, Türkiye’yle iki ülke şehirleri arasındaki uçuş sayısını artırmaya ilişkin görüşmelerin devam edip etmediği sorusunun cevabında, hava ulaşımının geliştirilmesi ve bu sürecin dinamiği ve yoğunluğunun belirlenmesiyle ilgili çalışmaların, iki ülkenin ilgili bakanlıkları ve havayolu şirketleri arasında aralıksız devam ettiğini kaydetti.Ruslar aslında tüm yıl boyunca Türkiye’ye ilgi gösterse de uçuş sıklığı büyük ölçüde turizm sezonuna bağlı.Buravov, “Taraflar, bu tür bir işbirliğinin eşitlik ve denge temelinde gerçekleştirileceği gerçeğinden hareket ediyor. Daha önce bahsettiğimiz süreçlerin, yani Rusya’ya uygulanan yaptırımların, bazı ülkelerin hava ulaşımına yönelik uyguladığı kısıtlamaların mevcut durum üzerinde belirli bir etkisi var. Bildiğiniz gibi, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeyle şu anda böyle ulaşım yok. Uçak kullanımıyla ilgili kısıtlamalar var. Devam eden görüşmeler ve ülke temsilcileri arasındaki temaslar bağlamında dahil olmak üzere, bu konular da müzakere edilmekte ve dikkate alınmakta” ifadesini kullandı.Rus şirketleri ulaşım sistemi konusunda İstanbul Belediyesi ile görüşmeyi planlıyorRus havayolu şirketlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım sistemini iyileştirmeye yönelik düzenlediği çalışmalara ilgi gösterdiğini belirten Başkonsolos, “Çalışmalar etkin biçimde devam ediyor. Görüyoruz ki, her gün bir şeyler yapılıyor. Yeni metro istasyonları, diğer ulaşım türleri açılıyor, yeni güzergahlar açılıyor, aktif çalışmalar yapılıyor. Kuruluşlarımız bu çalışmalara ve bu çalışmalara dahil olma olasılığına ilgi duyuyor” dedi.Mart ayında yapılması planlanan Eurasia Rail uluslararası fuara bazı Rus kuruluşların katılacağını dile getiren Buravov, “Bu kuruluşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle temasa geçerek kapasitelerini anlatmak, belediyenin bu konuda düzenleyeceği ihalelere, alımlara katılmak niyetindeler” diye ekledi.‘Rusya-Türkiye ticareti 2022’de 70 milyar dolara yaklaştı’Batı’nın Rusya’ya yönelik uyguladığı gayri meşru yaptırımlar bağlamında, ilgi duyan ülkelerle işbirliği geliştirmek için ek olasılıkların oluştuğunu kaydeden Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette, Türkiye de bu ülkelerden biri. Bu çalışmanın somut sonuçlarını görüyoruz. Son bir yılda, iki ülke arasındaki ticaret ikiye katlanarak 70 milyar dolara yaklaştı. Bu bağlamda, ülke liderlerimizin belirlediği ticareti 100 milyar dolara ulaştırma hedefi çok daha gerçekçi görünüyor.”Buravov, Batı şirketlerinin Rusya pazarından çıkması bağlamında, Türk ürünlerinin Rusya’ya tedariki ve Rus ürünlerinin Türkiye’ye tedariki, ortak üretimin organizasyonu, ortak yatırımların yapılması sürecinin aktif olarak devam ettiğini kaydetti.Bu sürecin zaman zaman belli sorunlarla karşılaşmakta olduğunu, ama tarafların çözümler üzerinde çalıştığını anlatan Rus Başkonsolos, sorunların bankacılık, lojistik ve bazı diğer alanlarla ilgili olduğunu belirterek, “Bu sorunlar, diyalog çerçevesi içinde çözüme kavuşturuluyor” dedi.

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