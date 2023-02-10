https://sputniknews.com.tr/20230210/romanya-hava-sahasindan-rus-kalibr-fuzesi-gectigini-dogrulamadi---1066850592.html

Romanya, hava sahasından Rus Kalibr füzesi geçtiğini doğrulamadı

Romanya, hava sahasından Rus Kalibr füzesi geçtiğini doğrulamadı

Romanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın iki Rus Kalibr füzesinin Moldova ve Romanya semalarından geçtiği yönündeki iddiasını... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T16:39+0300

2023-02-10T16:39+0300

2023-02-10T16:39+0300

ukrayna krizi

romanya

kalibr

ukrayna

füze

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Zalujnıy'ın Karadeniz'den fırlatılan iki Rus Kalibr füzesinin Ukrayna'ya düşmeden önce Moldova ve Romanya hava sahasından geçtiğine dair iddiası Bükreş tarafından yalanlandı. Ordunun Karadeniz havzasında Kırım açıklarında bulunan Rusya'ya ait bir gemiden büyük ihtimalle bir kruz füzesi fırlatıldığını tespit ettiğini belirten Romanya Savunma Bakanlığı, "Bu füze, Ukrayna, Moldova hava sahasında döndü ve yeniden Ukrayna hava sahasına girdi. Bir kez bile Romanya hava sahasına geçmedi" ifadelerini kullandı. Bakanlık, füzenin radar sistemleri tarafından Romanya sınırının en fazla 35 km yakınına kadar ilerlediğinin belirlendiğini de vurguladı.

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romanya, kalibr, ukrayna, füze