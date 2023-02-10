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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230210/romanya-hava-sahasindan-rus-kalibr-fuzesi-gectigini-dogrulamadi---1066850592.html
Romanya, hava sahasından Rus Kalibr füzesi geçtiğini doğrulamadı
Romanya, hava sahasından Rus Kalibr füzesi geçtiğini doğrulamadı
Romanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın iki Rus Kalibr füzesinin Moldova ve Romanya semalarından geçtiği yönündeki iddiasını... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T16:39+0300
2023-02-10T16:39+0300
ukrayna krizi
romanya
kalibr
ukrayna
füze
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Zalujnıy'ın Karadeniz'den fırlatılan iki Rus Kalibr füzesinin Ukrayna'ya düşmeden önce Moldova ve Romanya hava sahasından geçtiğine dair iddiası Bükreş tarafından yalanlandı. Ordunun Karadeniz havzasında Kırım açıklarında bulunan Rusya'ya ait bir gemiden büyük ihtimalle bir kruz füzesi fırlatıldığını tespit ettiğini belirten Romanya Savunma Bakanlığı, "Bu füze, Ukrayna, Moldova hava sahasında döndü ve yeniden Ukrayna hava sahasına girdi. Bir kez bile Romanya hava sahasına geçmedi" ifadelerini kullandı. Bakanlık, füzenin radar sistemleri tarafından Romanya sınırının en fazla 35 km yakınına kadar ilerlediğinin belirlendiğini de vurguladı.
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romanya, kalibr, ukrayna, füze
romanya, kalibr, ukrayna, füze

Romanya, hava sahasından Rus Kalibr füzesi geçtiğini doğrulamadı

16:39 10.02.2023
© Wikipedia / Vitaly Kuzmin ReaRus üretimi Kalibr tipi karadan saldırı füzesi
Rus üretimi Kalibr tipi karadan saldırı füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© Wikipedia / Vitaly Kuzmin Rea
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Romanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın iki Rus Kalibr füzesinin Moldova ve Romanya semalarından geçtiği yönündeki iddiasını doğrulamadı.
Zalujnıy'ın Karadeniz'den fırlatılan iki Rus Kalibr füzesinin Ukrayna'ya düşmeden önce Moldova ve Romanya hava sahasından geçtiğine dair iddiası Bükreş tarafından yalanlandı.
Ordunun Karadeniz havzasında Kırım açıklarında bulunan Rusya'ya ait bir gemiden büyük ihtimalle bir kruz füzesi fırlatıldığını tespit ettiğini belirten Romanya Savunma Bakanlığı, "Bu füze, Ukrayna, Moldova hava sahasında döndü ve yeniden Ukrayna hava sahasına girdi. Bir kez bile Romanya hava sahasına geçmedi" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, füzenin radar sistemleri tarafından Romanya sınırının en fazla 35 km yakınına kadar ilerlediğinin belirlendiğini de vurguladı.
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