https://sputniknews.com.tr/20230210/putin-batinin-rusyayi-izole-etmesini-engelleyen-rus-diplomatlara-tesekkur-etti---1066853172.html

Putin, Batı’nın Rusya’yı izole etmesini engelleyen Rus diplomatlara teşekkür etti

Putin, Batı’nın Rusya’yı izole etmesini engelleyen Rus diplomatlara teşekkür etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus diplomatların sarf ettiği çabaların, kolektif Batı’nın Rusya’yı izole etme planlarını bozmayı mümkün kıldığını... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T17:09+0300

2023-02-10T17:09+0300

2023-02-10T17:09+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

diplomat

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Rusya’da her yıl 10 Şubat’ta kutlanan Diplomatlar Günü vesilesiyle Rusya Dışişleri Bakanlığı çalışanlarını ve gazilerini bir mektupla tebrik eden Putin, “Büyük ölçüde çabalarınız sayesinde, kolektif Batı’nın ülkemizi izole etme planlarını bozmak mümkün oldu. Aynı zamanda küresel topluluğun çoğu üyesiyle, Avrasya, Ortadoğu, Asya-Pasifik, Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle de işbirliği yoğunlaştırıldı” ifadesini kullandı. Diplomatların gündemin, “sorumluluk sahibi uluslararası partnerlerle” çalışmaların olduğunu kaydeden Putin, “Bağımsız Devletler Topluluğu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS ülkeleriyle bağların güçlendirilmesi ve Belarus ile Birlik Devlet’in geliştirilmesi yönündeki çalışmalar büyük önem taşıyor” dedi. Rusya lideri diplomatların odaklanması gereken diğer konuların yurtdışında yaşayan vatandaşlara destek ve “Neo-nazizm’in her türlü tezahürüne ve etnik kimliğe dayalı ayrımcılığa karşı tavizsiz mücadeleyi” gösterdi.

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