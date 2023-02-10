https://sputniknews.com.tr/20230210/putin-batinin-rusyayi-izole-etmesini-engelleyen-rus-diplomatlara-tesekkur-etti---1066853172.html
Putin, Batı’nın Rusya’yı izole etmesini engelleyen Rus diplomatlara teşekkür etti
Putin, Batı’nın Rusya’yı izole etmesini engelleyen Rus diplomatlara teşekkür etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus diplomatların sarf ettiği çabaların, kolektif Batı’nın Rusya’yı izole etme planlarını bozmayı mümkün kıldığını... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T17:09+0300
2023-02-10T17:09+0300
2023-02-10T17:09+0300
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rusya
vladimir putin
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Rusya’da her yıl 10 Şubat’ta kutlanan Diplomatlar Günü vesilesiyle Rusya Dışişleri Bakanlığı çalışanlarını ve gazilerini bir mektupla tebrik eden Putin, “Büyük ölçüde çabalarınız sayesinde, kolektif Batı’nın ülkemizi izole etme planlarını bozmak mümkün oldu. Aynı zamanda küresel topluluğun çoğu üyesiyle, Avrasya, Ortadoğu, Asya-Pasifik, Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle de işbirliği yoğunlaştırıldı” ifadesini kullandı. Diplomatların gündemin, “sorumluluk sahibi uluslararası partnerlerle” çalışmaların olduğunu kaydeden Putin, “Bağımsız Devletler Topluluğu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS ülkeleriyle bağların güçlendirilmesi ve Belarus ile Birlik Devlet’in geliştirilmesi yönündeki çalışmalar büyük önem taşıyor” dedi. Rusya lideri diplomatların odaklanması gereken diğer konuların yurtdışında yaşayan vatandaşlara destek ve “Neo-nazizm’in her türlü tezahürüne ve etnik kimliğe dayalı ayrımcılığa karşı tavizsiz mücadeleyi” gösterdi.
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rusya, vladimir putin, diplomat
rusya, vladimir putin, diplomat
Putin, Batı’nın Rusya’yı izole etmesini engelleyen Rus diplomatlara teşekkür etti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus diplomatların sarf ettiği çabaların, kolektif Batı’nın Rusya’yı izole etme planlarını bozmayı mümkün kıldığını belirtti.
Rusya’da her yıl 10 Şubat’ta kutlanan Diplomatlar Günü vesilesiyle Rusya Dışişleri Bakanlığı çalışanlarını ve gazilerini bir mektupla tebrik eden Putin, “Büyük ölçüde çabalarınız sayesinde, kolektif Batı’nın ülkemizi izole etme planlarını bozmak mümkün oldu. Aynı zamanda küresel topluluğun çoğu üyesiyle, Avrasya, Ortadoğu, Asya-Pasifik, Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle de işbirliği yoğunlaştırıldı” ifadesini kullandı.
Diplomatların gündemin, “sorumluluk sahibi uluslararası partnerlerle” çalışmaların olduğunu kaydeden Putin, “Bağımsız Devletler Topluluğu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS ülkeleriyle bağların güçlendirilmesi ve Belarus ile Birlik Devlet’in geliştirilmesi yönündeki çalışmalar büyük önem taşıyor” dedi.
Rusya lideri diplomatların odaklanması gereken diğer konuların yurtdışında yaşayan vatandaşlara destek ve “Neo-nazizm’in her türlü tezahürüne ve etnik kimliğe dayalı ayrımcılığa karşı tavizsiz mücadeleyi” gösterdi.