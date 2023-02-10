https://sputniknews.com.tr/20230210/ohal-ilan-edilen-illerde-sigorta-policelerinin-yururluk-sureleri-uzatildi-1066864428.html

OHAL ilan edilen illerde sigorta poliçelerinin yürürlük süreleri uzatıldı

OHAL ilan edilen illerde sigorta poliçelerinin yürürlük süreleri uzatıldı

SEDDK tarafından, OHAL ilan edilen illerde, 6 Şubat 2023 ve 1 Mayıs 2023'te vadesi sona eren tüm branşlardaki sigorta poliçelerinin yürürlük sürelerinin, prim... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T20:53+0300

2023-02-10T20:53+0300

2023-02-10T20:53+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

seddk

sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk)

deprem

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK), olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde, 6 Şubat 2023 ve 1 Mayıs 2023'te vadesi sona eren tüm branşlardaki sigorta poliçelerinin yürürlük sürelerinin, prim tahsilatı en erken 1 Mayıs 2023'te yapılmak üzere 1 Mayıs 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.SEDDK'den yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 13,5 milyon vatandaşı etkileyen tarihin en büyük deprem felaketi için SEDDK olarak bağlı bulunan tüm kurumlar ve sektör paydaşlarıyla finansal ve operasyonel çalışmaları ivedilikle sürdürdükleri belirtildi.Açıklamada, ilan edilen OHAL kapsamında milletin yanında yer alarak depremden etkilenen vatandaşlar ve kurumlar ile sahada zor şartlarda görev yapan acenteler ve eksperler için sigorta hasar süreçlerini etkin şekilde yönetmeleri adına kararlar alındığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:'10 Şubat 2023 itibarıyla 30 bini aşkın hasar ihbarı işleme alındı'Türk Reasürans ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun da ilk depremin yaşandığı andan itibaren deprem bölgelerine intikal ederek gerek merkez gerekse saha çalışmalarıyla adımlar hayata geçirdiği bildirilen açıklamada, söz konusu adımlar şöyle sıralandı:Açıklamada, SEDDK'nin deprem gelişmelerini ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından izlediği, çalışmaları tüm paydaşlarla eşgüdümlü şekilde güncelledikleri kaydedildi.

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seddk, sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk), deprem