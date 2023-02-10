https://sputniknews.com.tr/20230210/nebenzya-batinin-engellemeleri-nedeniyle-rusya-tek-bir-tahil-tanesi-dahi-ihrac-edemedi-1066839527.html
Nebenzya: Batı'nın engellemeleri nedeniyle Rusya, tek bir tahıl tanesi dahi ihraç edemedi
Nebenzya: Batı'nın engellemeleri nedeniyle Rusya, tek bir tahıl tanesi dahi ihraç edemedi
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batı'nın tahıl anlaşmasına yönelik engellemeleri nedeniyle Moskova'nın tek bir tahıl tanesi dahi ihraç... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T13:00+0300
2023-02-10T13:00+0300
2023-02-10T13:00+0300
ukrayna krizi
rusya
tahıl
anlaşma
vasiliy nebenzya
ukrayna
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22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması kapsamında Rusya ile BM arasında akdedilen ve Rus tarım ürünleri ve gübresinin ihracatını öngören mutabakat zaptının mevcut uygulanma durumu Moskova'yı rahatsız etmeye devam ediyor.Sputnik'e verdiği demeçte bu konuya değinen Nebenzya, "Rusya-BM mutabakat zaptının yürürlükte olduğu altı ayı aşkın bir süredir tek bir tahıl tanesi ve neredeyse hiç gübre gönderilmedi. Bu, Rus ürünlerine olan talep ve ihtiyaca rağmen gerçekleşmedi ve herkes bunu kabul ediyor" dedi.Nebenzya, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı eşi ve benzeri görülmemiş kapsama sahip hukuk dışı yaptırımların söz konusu talebi karşılamaya imkan tanımadığının altını çizdi.Bu arada Rus diplomat, tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna'nın gıda ürünlerini alan ihtiyaç sahibi ülkelerin payının azaldığını ve yüzde 4'ten 3'e düştüğünü belirtti.Ukrayna'dan tahıl ihracatı girişiminin insani bir eylemden tamamen ticarete dönüştürüldüğünü vurgulayan Nebenzya, Ukrayna'nın gıda ürünlerini alan yüksek gelir seviyeli ülkelerin (AB, İngiltere) oranının yüzde 47, orta gelir seviyeli ülkelerin (Çin, Ürdün, Malezya, vb.) oranının yüzde 33, orta altı gelir seviyeli ülkelerin oranının ise yüzde 16 olduğuna dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230118/tarim-bakanligi-rusyadan-gelecek-tahili-isleyip-yoksul-ulkelere-bedelsiz-gondermek-icin-haziriz-1065878515.html
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rusya, tahıl, anlaşma, vasiliy nebenzya, ukrayna
rusya, tahıl, anlaşma, vasiliy nebenzya, ukrayna
Nebenzya: Batı'nın engellemeleri nedeniyle Rusya, tek bir tahıl tanesi dahi ihraç edemedi
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batı'nın tahıl anlaşmasına yönelik engellemeleri nedeniyle Moskova'nın tek bir tahıl tanesi dahi ihraç edemediğini söyledi.
22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması kapsamında Rusya ile BM arasında akdedilen ve Rus tarım ürünleri ve gübresinin ihracatını öngören mutabakat zaptının mevcut uygulanma durumu Moskova'yı rahatsız etmeye devam ediyor.
Sputnik'e verdiği demeçte bu konuya değinen Nebenzya, "Rusya-BM mutabakat zaptının yürürlükte olduğu altı ayı aşkın bir süredir tek bir tahıl tanesi ve neredeyse hiç gübre gönderilmedi. Bu, Rus ürünlerine olan talep ve ihtiyaca rağmen gerçekleşmedi ve herkes bunu kabul ediyor" dedi.
Nebenzya, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı eşi ve benzeri görülmemiş kapsama sahip hukuk dışı yaptırımların söz konusu talebi karşılamaya imkan tanımadığının altını çizdi.
Bu arada Rus diplomat, tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna'nın gıda ürünlerini alan ihtiyaç sahibi ülkelerin payının azaldığını ve yüzde 4'ten 3'e düştüğünü belirtti.
Ukrayna'dan tahıl ihracatı girişiminin insani bir eylemden tamamen ticarete dönüştürüldüğünü vurgulayan Nebenzya, Ukrayna'nın gıda ürünlerini alan yüksek gelir seviyeli ülkelerin (AB, İngiltere) oranının yüzde 47, orta gelir seviyeli ülkelerin (Çin, Ürdün, Malezya, vb.) oranının yüzde 33, orta altı gelir seviyeli ülkelerin oranının ise yüzde 16 olduğuna dikkat çekti.