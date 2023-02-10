https://sputniknews.com.tr/20230210/nazilliden-antakyaya-giden-gonulluler-afetzedelere-ihtiyac-malzemeleri-dagitiyor-1066890381.html

Nazilli’den Antakya'ya giden gönüllüler, afetzedelere ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor

Nazilli’den Antakya'ya giden gönüllüler, afetzedelere ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor

Depremin yaşandığı 10 kente Türkiye’nin dört bir yanından yardımlar gelmeye devam ediyor. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T18:50+0300

2023-02-10T18:50+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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deprem

antakya

yardım

nazilli

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Şehir dışından katılan çok sayıda gönüllü, arama kurtarma ekiplerine destek oluyor. Nazilli’den Antakya’ya gelen gönüllülerinden biri olan Fadime Yıldız Sputnik’e konuştu:‘’Nazilli Bisiklet Kulübü ve Mavi Lotus Doğa Sporları Derneği olarak buraya ihtiyaç malzemeleri getirdik. Ekmek, su, çocuk bezi, ıslak mendil, kuru bakliyat, kıyafet. Depremin ikinci gününden beri buradayız. Buradaki tablo gerçekten çok vahim. Keşke daha fazla şey yapabilsek ama elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.’’

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Nazilli’den gelen arama kurtarma gönüllüleri, Antakya’da afetzedelere ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor Nazilli’den gelen arama kurtarma gönüllüleri, Antakya’da afetzedelere ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor 2023-02-10T18:50+0300 true PT0M50S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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video, deprem, antakya, yardım, nazilli, видео