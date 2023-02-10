https://sputniknews.com.tr/20230210/nazilliden-antakyaya-giden-gonulluler-afetzedelere-ihtiyac-malzemeleri-dagitiyor-1066890381.html
Nazilli’den Antakya'ya giden gönüllüler, afetzedelere ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor
Nazilli’den Antakya'ya giden gönüllüler, afetzedelere ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor
Depremin yaşandığı 10 kente Türkiye’nin dört bir yanından yardımlar gelmeye devam ediyor. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T18:50+0300
2023-02-10T18:50+0300
2023-02-11T17:23+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
antakya
yardım
nazilli
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Şehir dışından katılan çok sayıda gönüllü, arama kurtarma ekiplerine destek oluyor. Nazilli’den Antakya’ya gelen gönüllülerinden biri olan Fadime Yıldız Sputnik’e konuştu:‘’Nazilli Bisiklet Kulübü ve Mavi Lotus Doğa Sporları Derneği olarak buraya ihtiyaç malzemeleri getirdik. Ekmek, su, çocuk bezi, ıslak mendil, kuru bakliyat, kıyafet. Depremin ikinci gününden beri buradayız. Buradaki tablo gerçekten çok vahim. Keşke daha fazla şey yapabilsek ama elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.’’
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Nazilli’den gelen arama kurtarma gönüllüleri, Antakya’da afetzedelere ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor
Nazilli’den gelen arama kurtarma gönüllüleri, Antakya’da afetzedelere ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor
2023-02-10T18:50+0300
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PT0M50S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, deprem, antakya, yardım, nazilli, видео
video, deprem, antakya, yardım, nazilli, видео
Nazilli’den Antakya'ya giden gönüllüler, afetzedelere ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor
18:50 10.02.2023 (güncellendi: 17:23 11.02.2023) Abone ol
Depremin yaşandığı 10 kente Türkiye’nin dört bir yanından yardımlar gelmeye devam ediyor.
Şehir dışından katılan çok sayıda gönüllü, arama kurtarma ekiplerine destek oluyor.
Nazilli’den Antakya’ya gelen gönüllülerinden biri olan Fadime Yıldız Sputnik’e konuştu:
‘’Nazilli Bisiklet Kulübü ve Mavi Lotus Doğa Sporları Derneği olarak buraya ihtiyaç malzemeleri getirdik. Ekmek, su, çocuk bezi, ıslak mendil, kuru bakliyat, kıyafet. Depremin ikinci gününden beri buradayız. Buradaki tablo gerçekten çok vahim. Keşke daha fazla şey yapabilsek ama elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.’’