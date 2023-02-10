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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/nazilliden-antakyaya-giden-gonulluler-afetzedelere-ihtiyac-malzemeleri-dagitiyor-1066890381.html
Nazilli’den Antakya'ya giden gönüllüler, afetzedelere ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor
Nazilli’den Antakya'ya giden gönüllüler, afetzedelere ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor
Depremin yaşandığı 10 kente Türkiye’nin dört bir yanından yardımlar gelmeye devam ediyor. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
antakya
yardım
nazilli
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Şehir dışından katılan çok sayıda gönüllü, arama kurtarma ekiplerine destek oluyor. Nazilli’den Antakya’ya gelen gönüllülerinden biri olan Fadime Yıldız Sputnik’e konuştu:‘’Nazilli Bisiklet Kulübü ve Mavi Lotus Doğa Sporları Derneği olarak buraya ihtiyaç malzemeleri getirdik. Ekmek, su, çocuk bezi, ıslak mendil, kuru bakliyat, kıyafet. Depremin ikinci gününden beri buradayız. Buradaki tablo gerçekten çok vahim. Keşke daha fazla şey yapabilsek ama elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.’’
antakya
nazilli
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Nazilli’den gelen arama kurtarma gönüllüleri, Antakya’da afetzedelere ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor
Nazilli’den gelen arama kurtarma gönüllüleri, Antakya’da afetzedelere ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor
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video, deprem, antakya, yardım, nazilli, видео
video, deprem, antakya, yardım, nazilli, видео

Nazilli’den Antakya'ya giden gönüllüler, afetzedelere ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor

18:50 10.02.2023 (güncellendi: 17:23 11.02.2023)
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Depremin yaşandığı 10 kente Türkiye’nin dört bir yanından yardımlar gelmeye devam ediyor.
Şehir dışından katılan çok sayıda gönüllü, arama kurtarma ekiplerine destek oluyor.
Nazilli’den Antakya’ya gelen gönüllülerinden biri olan Fadime Yıldız Sputnik’e konuştu:
’Nazilli Bisiklet Kulübü ve Mavi Lotus Doğa Sporları Derneği olarak buraya ihtiyaç malzemeleri getirdik. Ekmek, su, çocuk bezi, ıslak mendil, kuru bakliyat, kıyafet. Depremin ikinci gününden beri buradayız. Buradaki tablo gerçekten çok vahim. Keşke daha fazla şey yapabilsek ama elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.’’
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