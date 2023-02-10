https://sputniknews.com.tr/20230210/milli-egitim-bakani-ozerden-lgs-ve-yks-aciklamasi-sinavlar-sadece-1-donem-konularindan-olacak-1066834370.html

Milli Eğitim Bakanı Özer'den LGS ve YKS açıklaması: Sınavlar sadece 1. dönem konularından olacak

Milli Eğitim Bakanı Özer'den LGS ve YKS açıklaması: Sınavlar sadece 1. dönem konularından olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarına ilişkin, "LGS'de sadece 8. sınıfın birinci döneminin konuları dahil olacak. Yani 8... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T11:57+0300

2023-02-10T11:57+0300

2023-02-10T11:57+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı (meb)

mahmut özer

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

liseye geçiş sistemi (lgs)

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Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi bahçesinde yaptığı basın açıklamasında çok büyük ölçekli bir depremin ardından devletin tüm imkanları ve vatandaşların el birliğiyle mücadele verildiğini belirtti.Bakanlık olarak da tüm çocukları güvenli ve sağlıklı bir şekilde okullarıyla buluşturmak için çaba sarf ettiklerini aktaran Özer, "Bildiğiniz gibi tüm okullarımızda eğitim öğretime 20 Şubat'a kadar ara verdik. 71 ildeki okullarımızda depremle ilgili bir sıkıntı olmamasına rağmen ara vermemizin nedeni, tüm öğretmenlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığının tüm camiası sahada 10 ile yardım ediyor." dedi.Bakanlığa bağlı meslek liselerinde, uygulama otellerinde günlük olarak 945 bin 215 sıcak yemek, 196 bin 100 çorba olmak üzere 1 milyon 141 bin 315 sıcak yemek ve çorbanın vatandaşlara dağıtıldığını ifade eden Özer, şöyle konuştu:Özer, 10 ilde ikinci dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacağını anımsatarak, ailelerin istemeleri halinde çocuklarını diğer illerdeki okullara nakledebileceğini kaydetti.Bakan Özer, sınavlarla ilgili de düzenleme yapıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:Özer, bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okulları çocuklarla buluşturmak için de ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230209/bakan-ozer-acikladi-deprem-bolgesindeki-okullarda-devam-zorunlulugu-kalkti-1066797581.html

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milli eğitim bakanlığı (meb), mahmut özer, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), liseye geçiş sistemi (lgs)