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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/madenciler-enkaz-alanlarina-ulasabilmek-icin-sivil-araclardan-destek-aliyor-1066840508.html
Madenciler, enkaz alanlarına ulaşabilmek için sivil araçlardan destek alıyor
Madenciler, enkaz alanlarına ulaşabilmek için sivil araçlardan destek alıyor
10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T13:29+0300
2023-02-10T13:29+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
video
maden
madenci
arama kurtarma
hatay
antakya
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Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin en fazla yıkıma neden olduğu illerin başında Hatay geliyor. Antakya'da arama kurtarma çalışma alanlarına ulaşmakta bile güçlükler yaşanıyor. Madenciler ise enkaz alanlarına ulaşabilmek için sivil araçlardan destek alıyor.
hatay
antakya
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Madenciler, Hatay'da ulaşımdaki zorluklar sebebiyle enkaz alanlarına sivil araçları kullanarak gidiyor
Madenciler, Hatay'da ulaşımdaki zorluklar sebebiyle enkaz alanlarına sivil araçları kullanarak gidiyor
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deprem, video, видео, maden, madenci, arama kurtarma, hatay, antakya
deprem, video, видео, maden, madenci, arama kurtarma, hatay, antakya

Madenciler, enkaz alanlarına ulaşabilmek için sivil araçlardan destek alıyor

13:29 10.02.2023
© Sputnik
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Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin en fazla yıkıma neden olduğu illerin başında Hatay geliyor.
Antakya'da arama kurtarma çalışma alanlarına ulaşmakta bile güçlükler yaşanıyor.
Madenciler ise enkaz alanlarına ulaşabilmek için sivil araçlardan destek alıyor.
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