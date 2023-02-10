https://sputniknews.com.tr/20230210/madenciler-enkaz-alanlarina-ulasabilmek-icin-sivil-araclardan-destek-aliyor-1066840508.html

Madenciler, enkaz alanlarına ulaşabilmek için sivil araçlardan destek alıyor

Madenciler, enkaz alanlarına ulaşabilmek için sivil araçlardan destek alıyor

10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T13:29+0300

2023-02-10T13:29+0300

2023-02-10T13:29+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

video

maden

madenci

arama kurtarma

hatay

antakya

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Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin en fazla yıkıma neden olduğu illerin başında Hatay geliyor. Antakya'da arama kurtarma çalışma alanlarına ulaşmakta bile güçlükler yaşanıyor. Madenciler ise enkaz alanlarına ulaşabilmek için sivil araçlardan destek alıyor.

hatay

antakya

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Madenciler, Hatay'da ulaşımdaki zorluklar sebebiyle enkaz alanlarına sivil araçları kullanarak gidiyor Madenciler, Hatay'da ulaşımdaki zorluklar sebebiyle enkaz alanlarına sivil araçları kullanarak gidiyor 2023-02-10T13:29+0300 true PT1M18S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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