https://sputniknews.com.tr/20230210/lavrov-batinin-rusyayi-bir-guvenlik-kordonuyla-kusatma-planlari-fiyaskoyla-sonuclandi-1066857692.html

Lavrov: Batı'nın Rusya'yı bir güvenlik kordonuyla kuşatma planları fiyaskoyla sonuçlandı

Lavrov: Batı'nın Rusya'yı bir güvenlik kordonuyla kuşatma planları fiyaskoyla sonuçlandı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Rusya'yı bir güvenlik kordonuyla kuşatma planlarının fiyaskoyla sonuçlandığını vurguladı. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T18:26+0300

2023-02-10T18:26+0300

2023-02-10T18:26+0300

dünya

sergey lavrov

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066799297_0:0:2989:1682_1920x0_80_0_0_b9bed21660358a4643b929c43b9c2f8b.jpg

Rusya'da her yıl 10 Şubat'ta kutlanan Diplomatlar Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Lavrov, "Bugün Batı'nın Batı'nın Rusya'yı bir güvenlik kordonuyla kuşatma planlarının fiyaskoyla sonuçlandığını söyleyebiliriz" dedi.Washington, Londra ve Brüksel'in Rusya karşıtı kanlı kampanyasına rağmen Moskova'nın Avrasya, Asya-Pasifik, Ortadoğu, Afrika, Latin Amerika ülkeleri de dahil en başta kendi ulusal çıkarlarını gözeten dünyanın büyük bölümüyle ilişkilerini pekiştirdiğini belirten Lavrov, Rusya'nın aldığı kararlara cevaben yöneltilen hiçbir tehdidinin Moskova'nın faaliyetlerini etkilemediğinin ve tüm bu tehditlerin ortadan kaldırılacağının altını çizdi.Rusya'nın içeride kalkınması için gerekli elverişli dış koşulları sağlama görevinin yeni dış politika konseptinde yer alacağını anlatan Lavrov, Rusya ordusu ve donanmasının meydan okumalara hak edilen yanıtı verdiğini, Rusya Dışişleri Bakanlığı olarak söz konusu görevin yerine getirilmesi, ulusal egemenliğin sağlanması ve dış tehditlerin ortadan kaldırılması için gereken her şeyi yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov, rusya