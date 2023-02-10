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https://sputniknews.com.tr/20230210/lavrov-batinin-rusyayi-bir-guvenlik-kordonuyla-kusatma-planlari-fiyaskoyla-sonuclandi-1066857692.html
Lavrov: Batı'nın Rusya'yı bir güvenlik kordonuyla kuşatma planları fiyaskoyla sonuçlandı
Lavrov: Batı'nın Rusya'yı bir güvenlik kordonuyla kuşatma planları fiyaskoyla sonuçlandı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Rusya'yı bir güvenlik kordonuyla kuşatma planlarının fiyaskoyla sonuçlandığını vurguladı. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T18:26+0300
2023-02-10T18:26+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
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Rusya'da her yıl 10 Şubat'ta kutlanan Diplomatlar Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Lavrov, "Bugün Batı'nın Batı'nın Rusya'yı bir güvenlik kordonuyla kuşatma planlarının fiyaskoyla sonuçlandığını söyleyebiliriz" dedi.Washington, Londra ve Brüksel'in Rusya karşıtı kanlı kampanyasına rağmen Moskova'nın Avrasya, Asya-Pasifik, Ortadoğu, Afrika, Latin Amerika ülkeleri de dahil en başta kendi ulusal çıkarlarını gözeten dünyanın büyük bölümüyle ilişkilerini pekiştirdiğini belirten Lavrov, Rusya'nın aldığı kararlara cevaben yöneltilen hiçbir tehdidinin Moskova'nın faaliyetlerini etkilemediğinin ve tüm bu tehditlerin ortadan kaldırılacağının altını çizdi.Rusya'nın içeride kalkınması için gerekli elverişli dış koşulları sağlama görevinin yeni dış politika konseptinde yer alacağını anlatan Lavrov, Rusya ordusu ve donanmasının meydan okumalara hak edilen yanıtı verdiğini, Rusya Dışişleri Bakanlığı olarak söz konusu görevin yerine getirilmesi, ulusal egemenliğin sağlanması ve dış tehditlerin ortadan kaldırılması için gereken her şeyi yapmaya devam edeceklerini vurguladı.
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sergey lavrov, rusya
sergey lavrov, rusya

Lavrov: Batı'nın Rusya'yı bir güvenlik kordonuyla kuşatma planları fiyaskoyla sonuçlandı

18:26 10.02.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Rusya'yı bir güvenlik kordonuyla kuşatma planlarının fiyaskoyla sonuçlandığını vurguladı.
Rusya'da her yıl 10 Şubat'ta kutlanan Diplomatlar Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Lavrov, "Bugün Batı'nın Batı'nın Rusya'yı bir güvenlik kordonuyla kuşatma planlarının fiyaskoyla sonuçlandığını söyleyebiliriz" dedi.

Washington, Londra ve Brüksel'in Rusya karşıtı kanlı kampanyasına rağmen Moskova'nın Avrasya, Asya-Pasifik, Ortadoğu, Afrika, Latin Amerika ülkeleri de dahil en başta kendi ulusal çıkarlarını gözeten dünyanın büyük bölümüyle ilişkilerini pekiştirdiğini belirten Lavrov, Rusya'nın aldığı kararlara cevaben yöneltilen hiçbir tehdidinin Moskova'nın faaliyetlerini etkilemediğinin ve tüm bu tehditlerin ortadan kaldırılacağının altını çizdi.

Rusya'nın içeride kalkınması için gerekli elverişli dış koşulları sağlama görevinin yeni dış politika konseptinde yer alacağını anlatan Lavrov, Rusya ordusu ve donanmasının meydan okumalara hak edilen yanıtı verdiğini, Rusya Dışişleri Bakanlığı olarak söz konusu görevin yerine getirilmesi, ulusal egemenliğin sağlanması ve dış tehditlerin ortadan kaldırılması için gereken her şeyi yapmaya devam edeceklerini vurguladı.
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