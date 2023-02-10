Koca: Kimliğini bilmediğimiz hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için yazılıma yüklüyoruz

Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını bildirdi.



Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:



"Enkaz altından kurtarılan 20 bin vatandaşımızın, acil müdahalenin ardından hava, kara ambulansları ve deniz araçlarıyla bölge dışı illere transferi sağlandı."



"Kimliğini bilmediğimiz hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için özel yazılıma yüklüyoruz. Önemli kısmının kimlik bilgilerine ulaşacağımızı umuyorum"