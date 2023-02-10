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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/koca-kimligini-bilmedigimiz-hastalarin-dijital-fotograflarini-eslestirme-icin-yazilima-yukluyoruz-1066865231.html
Koca: Kimliğini bilmediğimiz hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için yazılıma yüklüyoruz
Koca: Kimliğini bilmediğimiz hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için yazılıma yüklüyoruz
Sağlık Bakanı Koca, "Kimliğini bilmediğimiz hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için özel yazılıma yüklüyoruz. Önemli kısmının kimlik bilgilerine... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T21:46+0300
2023-02-10T21:49+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını bildirdi.Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:"Enkaz altından kurtarılan 20 bin vatandaşımızın, acil müdahalenin ardından hava, kara ambulansları ve deniz araçlarıyla bölge dışı illere transferi sağlandı.""Kimliğini bilmediğimiz hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için özel yazılıma yüklüyoruz. Önemli kısmının kimlik bilgilerine ulaşacağımızı umuyorum"
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fahrettin koca
fahrettin koca

Koca: Kimliğini bilmediğimiz hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için yazılıma yüklüyoruz

21:46 10.02.2023 (güncellendi: 21:49 10.02.2023)
© AAKahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Koca, "Kimliğini bilmediğimiz hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için özel yazılıma yüklüyoruz. Önemli kısmının kimlik bilgilerine ulaşacağımızı umuyorum." dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Enkaz altından kurtarılan 20 bin vatandaşımızın, acil müdahalenin ardından hava, kara ambulansları ve deniz araçlarıyla bölge dışı illere transferi sağlandı."

"Kimliğini bilmediğimiz hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için özel yazılıma yüklüyoruz. Önemli kısmının kimlik bilgilerine ulaşacağımızı umuyorum"
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