https://sputniknews.com.tr/20230210/kilicdaroglu-kizilay-afad-islevsizlestirildi-1066849986.html

Kılıçdaroğlu: Kızılay, AFAD işlevsizleştirildi

Kılıçdaroğlu: Kızılay, AFAD işlevsizleştirildi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 depremlerinin ardından yaşananları değerlendirdi. Kılıçdaroğlu... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T16:21+0300

2023-02-10T16:21+0300

2023-02-10T16:21+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kemal kılıçdaroğlu

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Kılıçdaroğlu, "Askeri ve sivil kurumlar talimat beklemeden kendi bölgelerinde kurtarma çalışmalarına başlar, 12 saat içinde çadır kentler, sahra hastaneleri, sahra tuvaletleri, sahra mutfakları kurmaya başlarlardı. Şimdi tepeden talimat beklemek zorundalar, o arada saatler geçiyor, canlar gidiyor." açıklamasını yaptı.Kılıçdaroğlu, Yetkin Report'tan Murat Yetkin'e konuştu. Kılıçdaroğlu, "Kızılay’ı işlevsizleştirdiler, AFAD’a kattılar. Ama AFAD’ı da Kızılay gibi işlevsizleştirdiler. Türkiye bir deprem felaketi yaşıyor. Sadece Türkiye değil, dünya ayakta siz AFAD Başkanı'nın konuştuğunu hiç gördünüz mü? Görevini yapamıyor, ya da görevini yaptırmıyorlar. Bilim insanları yıllardır, aylardır uyarıyor o bölgede deprem olacak diye. AFAD’ın bir Afet ve Acil Durum Kurulu var. Amacı önleyici faaliyetleri araştırıp öneriler sunmak. Bu değerli bilim insanlarını çağırıp dinlemesi ona göre önlemler geliştirmesi gerekiyordu. Bir dönem bu kurul düzenli toplanıyordu. Son atamalardan sonra bu Kurul da işlevsiz kaldı." dedi.Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:"Büyük felaketlerde ilk devreye giren kurum güvenlik güçleridir. EMASYA protokolü bunun için vardı. Güvenlik güçleri hemen ilk müdahalede bulunurlardı. Marmara depreminde bunun uygulamasını gördük. Daha depremin ilk saatlerinde yapılan müdahaleler ve alınan olumlu sonuçlar görüldü. Askeri ve sivil kurumlar talimat beklemeden kendi bölgelerinde kurtarma çalışmalarına başlar, 12 saat içinde çadır kentler, sahra hastaneleri, sahra tuvaletleri, sahra mutfakları kurmaya başlarlardı. Şimdi tepeden talimat beklemek zorundalar, o arada saatler geçiyor, canlar gidiyor.AFAD’ın “Düzce Depremi Etki Analizi Raporu”nu yayınladık. Görevini yapan onurlu bürokratlar tüm aksaklıkları saptıyorlar. 23 Kasım 2022 tarihinde 5.9 şiddetinde bir deprem, can kaybı yok. 39 kişi yaralanmış. Ama AFAD denen kurumun nasıl çürüdüğünü bütün ayrıntılarıyla ortaya koyuyorlar. Özeleştiri yapmışlar. Diyor ki, hasar tespit komisyonlarında imamlar, öğretmenler görevlendirilmiş. AFAD’ın elinde mühendis yok mu da imam görevlendiriyor?"

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kemal kılıçdaroğlu, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)