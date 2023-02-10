https://sputniknews.com.tr/20230210/iyi-parti-kahramanmaras-il-baskani-cabukel-2022de-depreme-hazir-degiliz-uyarisinda-bulunmus-1066852431.html
İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Çabukel, 2022'de 'Depreme hazır değiliz' uyarısında bulunmuş
İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Çabukel, 2022'de 'Depreme hazır değiliz' uyarısında bulunmuş
İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel'in, 3 Ağustos 2022 tarihinde basın açıklaması yaptığı ve kentte yaşanabilecek depremlere karşı yetkilileri... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T16:54+0300
2023-02-10T16:54+0300
2023-02-10T16:56+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
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İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel'in depreme ilişkin 3 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı basın açıklamasında yaptığı konuşma da sosyal medyada gündem oldu.İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu tarafından paylaşılan görüntülerde Çabukel, yetkililere önlem alma çağrısı yaparak şu ifadeleri kullanıyor:
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İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Çabukel, 2022'de 'Depreme hazır değiliz' uyarısında bulunmuş
16:54 10.02.2023 (güncellendi: 16:56 10.02.2023) Abone ol
İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel'in, 3 Ağustos 2022 tarihinde basın açıklaması yaptığı ve kentte yaşanabilecek depremlere karşı yetkilileri uyardığı görüntüler gündem oldu.
İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel'in depreme ilişkin 3 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı basın açıklamasında yaptığı konuşma da sosyal medyada gündem oldu.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu tarafından paylaşılan görüntülerde Çabukel, yetkililere önlem alma çağrısı yaparak şu ifadeleri kullanıyor:
"Deprem kapımızda değil, ayaklarımızın altında. Kahramanmaraş'ta keşfedilen 2 büyük fay hattı üzerinden 2 büyük deprem bekleniyor. 7.0 şiddetinin üstünde deprem bekliyoruz. Depreme hazır değiliz"